Deutschland gegen Argentinien im Free-TV? So wird das Testspiel der DFB-Elf live übertragen

In Dortmund trifft Deutschland auf Argentinien. Ob und wie die Partie im Free-TV läuft, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Los geht's.

Es ist soweit, das Testspiel zwischen und steht an. Anpfiff der Partie im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Das Testspiel zwischen Deutschland und Argentinien live im Free-TV: Goal verrät, wo die Neuauflage des WM-Finals von 2014 live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen wird. Unsere stets aktuelle Programm-Vorschau zeigt Euch, welche Begegnungen in dieser Woche noch auf dem Plan stehen und live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind.

Deutschland gegen Argentinien im Free-TV? So wird das Testspiel der DFB-Elf live übertragen

Das Testspiel live im Free-TV sehen? Diese Frage stellen sich viele Fans der deutschen Nationalmannschaft vor dem Duell mit dem Vizeweltmeister von 2014. Und die gute Nachricht vorweg: Das Duell aus dem Dortmunder Signal-Iduna-Park wird in Deutschland im Free-TV übertragen. Anstoß ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

SPIEL UHRZEIT Läuft im Free-TV? Deutschland - Argentinien 20.45 Uhr Ja, bei RTL!

Deutschland gegen Argentinien - das ist einer der Klassiker im Weltfußball überhaupt. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das Duell am Mittwoch live im TV verfolgen könnt. Läuft Deutschland vs. Argentinien im Free-TV? Welcher Sender überträgt das Spiel? Hier gibt’s die Antworten.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live im Free-TV

Für einen entspannten Fußballabend ist gesorgt: RTL überträgt Deutschland vs. Argentinien live im Free-TV. Nur beim Privatsender könnt Ihr das Spiel live und in voller Länge verfolgen. RTL hat sich für die kommenden Jahre die Rechte an allen Übertragungen der Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gesichert.

Am Mittwoch geht RTL bereits um 20.15 Uhr auf Sendung. Bis zum Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, versorgt Euch RTL mit allen wichtigen Infos rund um die Partie.

Für Deutschland vs. Argentinien schickt RTL folgendes Team ins Rennen:

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien live im TV?

Das ist nicht der Fall. Weder die ARD oder das ZDF noch andere deutsche Sportsender wie Sky zeigen das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Argentinien live im TV. Das liegt daran, dass RTL die exklusiven Live-Übertragungsrechte an dieser Partie der deutschen Nationalmannschaft besitzt.

Testspiel live im Free-TV? Deutschland gegen Argentinien läuft auch im LIVE-STREAM

Neben dem TV-Programm bei RTL gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel der DFB-Elf gegen Argentinien live zu verfolgen. Hier in diesem Abschnitt erfahrt Ihr, auf welche Art und Weise das geht - natürlich geht es um einen LIVE-STREAM.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr das Duell zwischen der DFB-Elf und der Albiceleste anschauen wollt. Der Privatsender zeigt Deutschland vs. Argentinien am Mittwoch in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow. Dies ist der Online-Dienst von RTL. Allerdings ist die Nutzung von TVnow nicht kostenlos. Ihr müsst bei der Streamingplattform angemeldet sein.

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnt Ihr Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM bei TVnow sehen.

TVnow - Die Kosten:

monatlich 4,99 Euro

die ersten 30 Tage gratis testen

Für mehr Informationen zu TVnow schaut am besten Mal auf der Website des Online-Dienstes vorbei.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM?

DAZN überträgt zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation und auch viele Testspiele im LIVE-STREAM. Allerdings gehört die Partie aus dem Dortmunder Signal-Iduna-Park nicht zum Übertragungsangebot des Streamingdienstes. DAZN zeigt Deutschland vs. Argentinien nicht live im Stream.

Das liegt daran, dass sich RTL die Übertragungsrechte an dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gesichert hat. Doch aufgepasst: DAZN hat da noch etwas für Euch in der Hinterhand!

Free-TV und LIVE-STREAM: Die kommenden Spiele von Deutschland live sehen

Die DFB-Elf absolviert Ihr letztes Freundschaftsspiel im Kalenderjahr 2019, danach stehen nur noch Spiele in der Qualifikation für die an - und natürlich werden alle auch im Land des Weltmeisters von 2014 übertragen.

Immer stehen Euch dafür eine Übertragung live im Free-TV und LIVE-STREAM zur Verfügung. In der untenstehenden Tabelle könnt Ihr Euch einen Überblick über die nächsten Übertragungen der DFB-Elf verschaffen.

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Mittwoch, 9.10. 20.45 Uhr Deutschland - Argentinien RTL / tvnow.de Sonntag, 13.10. 20.45 Uhr Estland - Deutschland RTL / tvnow.de Samstag, 16.11. 20.45 Uhr Deutschland - Weißrussland RTL / tvnow.de Dienstag, 19.11. 20.45 Uhr Deutschland - Nordirland RTL / tvnow.de

Vor dem Testspiel live im Free-TV: Deutschland und Argentinien im direkten Vergleich