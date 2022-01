Deutschland vs. Österreich heute live: Die Handball-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM sehen

Zweiter Spieltag in der Gruppe D bei der Handball-EM in Ungarn - die DHB-Auswahl empfängt heute Österreich. Los geht es um 18 Uhr.

Mit einem Sieg gegen Belarus ist die deutsche Auswahl in das Turnier gestartet - genauso soll es gegen die Nachbarn aus der Alpenrepublik weitergehen. Diese sind mit einer Niederlage gegen Polen in den Wettbewerb gekommen.

Vor dem zweiten Spiel der deutschen Auswahl bei dieser EM gibt es aber keine guten Nachrichten aus dem Kader: Julius Kühn wurde positiv auf das Coronavirus getestet, genau wie viele andere Spieler von anderen Nationen. Hoffen wir mal, dass die EM in Ungarn trotzdem in einem angemessenen Rahmen fortgeführt werden kann.

Ohne Julius Kühn, dafür mit Johannes Golla und Patrick Wiencek gehen die Deutschen heute das Spiel gegen Österreich an. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das zweite Gruppenspiel Deutschlands bei der Handball-EM live im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird!

Handball-EM 2022: Der Wettbewerb im Überblick

Turnier Men's European Handball Championship Heutige Begegnungen Deutschland - Österreich Portugal - Ungarn Island - Niederlande Belarus - Polen Anzahl teilnehmender Nationen 24 Datum 13. Januar bis 30. Januar Austragungsorte Veszprem, Szeged, Debrecen, Budapest (Ungarn) Kosice, Bratislava (Slowakei) Titelträger Spanien Rekordsieger Schweden

Deutschland bei der Handball-EM 2022: DHB vs. Österreich heute LIVE im TV

Mit einem Sieg ging es für Deutschland im Turnier los - das soll am besten genauso weitergehen. Die letzten Ergebnisse bei den größeren Turnieren stimmte Handball-Deutschland nicht zufrieden, in Ungarn und der Slowakei könnte man dafür noch einmal ein besseres Ergebnis einfahren.

Viele Menschen in Deutschland verfolgen jährlich gespannt die Handball-EM oder Handball-WM - und auch in diesem Jahr wird diese im TV und LIVE-STREAM gezeigt. GOAL erklärt, wie das geht!

Deutschland spielt heute bei der Handball-EM: Free-TV, LIVE-STREAM, Termine - die Übertragung des Österreich-Spiels

Fünf Anbieter - nicht mehr und nicht weniger übertragen in diesem Jahr die Handball-EM auf dem deutschen Markt. Fünf Anbieter sind ein paar zu viele? Finden wir auch, daher erklären wir euch hier ausführlich, was wann wo zu sehen ist.

Nicht jeder dieser fünf Anbieter (DAZN, Eurosport, ARD, ZDF, Sportdeutschland.tv) überträgt nämlich jedes Spiel! Manche Sender übertragen nur die Deutschland-Spiele - und andere wiederum nur Spiele, wo Deutschland gar nicht zu sehen ist.

Fünf Anbieter! So wird die Handball-EM im kostenlosen Fernsehen gezeigt

Herausragende Nachrichten für alle Handball-Anhänger:innen: Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich wird heute LIVE im kostenlosen Fernsehen gezeigt! Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF zeigen in diesem Jahr die Handball-EM, heute ist Das Erste (ARD) dran!

Um 17.45 Uhr geht's los, Florian Naß und Dominik Klein begleiten die Begegnung an den Mikrofonen. Ihr wisst nicht, wie ihr die ARD-Sender oder Das Erste kostenlos empfangt? Hier könnt ihr euch dazu erkundigen!

Deutschland-Spiele kostenlos: ZDF und ARD übertragen DHB kostenlos!

Datum Anwurf Begegnung Übertragung / Ergebnis Freitag, 14. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Belarus 33:29 Sonntag, 16. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Österreich ARD / ard.de / sportdeutschland.tv Dienstag, 18. Januar 2022 18 Uhr Polen - Deutschland ZDF / zdf.de / sportdeutschland.tv

DAZN, Eurosport, Sportdeutschland: So wird die Handball-EM 2022 gezeigt

Nicht nur die ARD und das ZDF kommen momentan regelmäßig in Handball-Arenen zum Einsatz, auch Eurosport und DAZN sind mit von der Partie. Eurosport überträgt ausgewählte Spiele ohne deutscher Beteiligung, DAZN überträgt das gesamte Eurosport LIVE - so könnt ihr auch mit dem normalen und beliebten DAZN-Abonnement die Handball-EM verfolgen.

Letzte Möglichkeit: Sportdeutschland.tv. Der Anbieter ist zwar unbekannter als der Rest, hier bekommt ihr dafür aber am meisten Handball-EM zu sehen. Jede Begegnung ist hier zu sehen, dafür gibt es den exklusiven Turnierpass für 12.99 Euro, mit welchem ihr das gesamte Turnier verfolgen könnt!

Deutschland vs. Österreich im kostenlosen LIVE-STREAM: Die DHB-Auswahl im kostenlosen Internet

Wer aufgepasst hat wird nun wissen, dass zwei Sender heute das Deutschland-Spiel der Handball-EM übertragen: Das Erste und Sportdeutschland. Wir schauen uns die Übertragung im LIVE-STREAM an.

ARD, Sportschau, Das Erste: So seht ihr die DHB-Auswahl kostenlos im Internet!

Als erstes geht der Blick zur ARD: Im Internet gelten nahezu die gleichen Regeln wie im Fernsehen - so oder so ist das Programm von öffentlich-rechtlichen Anstalten, also auch von der ARD, hier kostenlos!

Um das Programm im LIVE-STREAM verfolgen zu können kann man einfach die Internetseiten aufrufen (daserste.de, sportschau.de, ardmediathek.de) - alternativ geht das natürlich auch mithilfe einer App, sei es für Handy, Tablet oder Smart-TV.

LIVE-STREAM der Länderspiele: DAZN überträgt Handball-EM 2022 live!

DAZN überträgt zwar nicht das Deutschland spiel, allerdings lohnt sich trotzdem ein genauerer Blick auf den Streamingdienst. DAZN ist eine Streamingplattform und überträgt daher LIVE-STREAMS von Sportarten - seit dem Sommer 2021 sind diese nun auch über die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 zu sehen.

Wirklich toll an DAZN: Das Programm. Es gibt viel mehr als nur das Eurosport-, Sportdigital- und NBA-TV-Programm zu sehen: Darts, Motorsport, Fußball, American Football, Tennis, Kampfsport, Leichtathletik, Wintersport: Wer hier nicht glücklich wird hat Sport nie geliebt!

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

