Wer wird Nachfolger von Marc-Andre ter Stegen? Deutscher Fußball Botschafter e.V. startet Wahl zum Publikumspreis 2020

Auch 2020 wird wieder der Deutsche Fußball Botschafter gekürt. Die elf Nominierten für den Preis stehen nun fest.

Der Deutsche Fußball Botschafter e.V. nominiert auch in diesem Jahr wieder elf aktive Spieler und Spielerinnen in der Kategorie "Spieler/in“ 2020. Zur Wahl stehen dabei "deutsche Fußballspieler/-innen, die sich im Ausland durch sportliche Erfolge und/oder gesellschaftlichem Engagement auszeichnen und zum positiven Ansehen Deutschlands in der Welt beitragen".

Ab sofort kann man bis zum 17. Mai 2020 für seine drei Favoriten abstimmen und dabei auch tolle Preise gewinnen.

2020 stehen folgende Spieler/innen zur Wahl:

Pascal Groß ( , )

Antonio Rüdiger ( , England)

Dzsenifer Marozsan ( , )

Benedikt Höwedes (Lok Moskau, )

Marko Marin (Al-Ahli, )

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea, England)

Leroy Sane ( , England)

Lukas Podolski (Antalyaspor, )

Robin Gosens ( , )

Thilo Kehrer ( , Frankreich)

Toni Kroos ( , )

Gewählt werden kann über die Website und über die sozialen Netzwerke des Deutschen Fußball Botschafters. Alle Teilnehmer können optional am Gewinnspiel teilnehmen. Es warten spannende Preise.

Deutscher Fußball Botschafter e.V.:

Der Deutsche Fußball Botschafter mit Sitz in Berlin wurde 2012 von Roland Bischof gegründet und zeichnet deutsche Trainer/innen und Spieler/innen aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden. Von Nepal bis Namibia: Der Verein konnte seit 2013 insgesamt mehr als 25 Förderprojekte weltweit unterstützen.