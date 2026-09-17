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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Deutliches Signal am Mittwoch: FC Liverpool will einstigen Bundesligastar angeblich im Januar verkaufen

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Transfers
Liverpool
A. Iraola
W. Endo

Null Einsatzminuten und ein auslaufender Vertrag: Das macht Wataru Endo bei den Reds zu einem klaren Verkaufskandidaten für den Winter.

Das Engagement des ehemaligen Bundesligaprofis Wataru Endo beim FC Liverpool könnte vorzeitig zu Ende gehen. Wie Transferexperte Ben Jacobs bei GiveMeSport berichtet, werden die Reds im Januar versuchen, den Mittelfeldspieler zu verkaufen.

Überraschend käme dies nicht. Endo wurde von Liverpool nicht in den 25-köpfigen Kader für die Champions League berufen und kam in dieser Saison unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in sechs Pflichtspielen noch gar nicht zum Einsatz. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer 2027 aus. Das kommende Wintertransferfenster wäre also bei einer Trennung die letzte Gelegenheit, noch eine Ablöse einzustreichen.

Dieser wechselte 2023 für rund 20 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Anfield Road. Bei den Schwaben war der laufstarke Abräumer zuvor Kapitän gewesen und in Liverpool kam er unter Ex-Trainer Jürgen Klopp regelmäßig zu Einsätzen. Insgesamt 43 Partien bestritt er in seiner ersten Saison. Es folgten 32 Einsätze unter Klopps Nachfolger Arne Slot in der Spielzeit 2025/26, als Liverpool die englische Meisterschaft gewann.

Die vergangene Saison war für den Routinier von Verletzungen geprägt. So lief er nur in zwölf Pflichtspielen auf. Im Februar zog er sich während einer Premier-League-Partie gegen Sunderland eine schwere Blessur des Sprunggelenks zu. Für die Reds lief er seitdem in einem Pflichtspiel nicht mehr auf.

Die Verletzung kostete ihn auch die Teilnahme mit der japanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Nachdem Endo noch am Trainingslager mit seiner Auswahl teilgenommen und alles für eine Teilnahme getan hatte, trat er schließlich wenige Stunden vor Beginn der Endrunde nach 73 Länderspielen aus der Nationalelf zurück.

Wataru Endo bekommt auch gegen Tottenham keine Chance

In Liverpool spielt er auch fit unter Iraola keine Rolle. Am Mittwochabend gab der spanische Coach zahlreichen Reservisten im Drittrundenduell des Carabao Cups mit Tottenham Hotspur (3:1) eine Bewährungschance. Endo war nicht dabei. Stattdessen liefen unter anderem im Mittelfeld die Talente James McConnell (22) und Trey Nyoni (19) auf.

"Es ist offensichtlich, dass Iraola nicht auf ihn setzt", so Jacobs zu den Überlegungen beim 20-fachen englischen Meister. "Die beste Lösung für alle Parteien ist also der Abgang in ein paar Monaten."

Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images

Iraola selbst sagte nach dem 0:0 gegen den FC Fulham am Wochenende, Endo habe einen Großteil der Vorbereitung verpasst. Allerdings testete ihn Iraola in der Saisonvorbereitung unter anderem in einem Freundschaftsspiel gegen den italienischen Spitzenverein Como 1907 in der Innenverteidigung und dabei ließ Endo durchaus einen guten Eindruck.

"Sein Problem ist, dass ich auf seiner Position eine Menge Spieler habe", so Iraola. Der Ex-Bournemouth-Coach versicherte aber auch, Endo werde "seine Momente kriegen". Wann, ließ er offen. Das Spiel gegen Tottenham wäre aber zweifellos eine Gelegenheit für einen solchen Moment gewesen.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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