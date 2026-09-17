Das Engagement des ehemaligen Bundesligaprofis Wataru Endo beim FC Liverpool könnte vorzeitig zu Ende gehen. Wie Transferexperte Ben Jacobs bei GiveMeSport berichtet, werden die Reds im Januar versuchen, den Mittelfeldspieler zu verkaufen.

Überraschend käme dies nicht. Endo wurde von Liverpool nicht in den 25-köpfigen Kader für die Champions League berufen und kam in dieser Saison unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in sechs Pflichtspielen noch gar nicht zum Einsatz. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer 2027 aus. Das kommende Wintertransferfenster wäre also bei einer Trennung die letzte Gelegenheit, noch eine Ablöse einzustreichen.

Dieser wechselte 2023 für rund 20 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Anfield Road. Bei den Schwaben war der laufstarke Abräumer zuvor Kapitän gewesen und in Liverpool kam er unter Ex-Trainer Jürgen Klopp regelmäßig zu Einsätzen. Insgesamt 43 Partien bestritt er in seiner ersten Saison. Es folgten 32 Einsätze unter Klopps Nachfolger Arne Slot in der Spielzeit 2025/26, als Liverpool die englische Meisterschaft gewann.

Die vergangene Saison war für den Routinier von Verletzungen geprägt. So lief er nur in zwölf Pflichtspielen auf. Im Februar zog er sich während einer Premier-League-Partie gegen Sunderland eine schwere Blessur des Sprunggelenks zu. Für die Reds lief er seitdem in einem Pflichtspiel nicht mehr auf.

Die Verletzung kostete ihn auch die Teilnahme mit der japanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Nachdem Endo noch am Trainingslager mit seiner Auswahl teilgenommen und alles für eine Teilnahme getan hatte, trat er schließlich wenige Stunden vor Beginn der Endrunde nach 73 Länderspielen aus der Nationalelf zurück.

Wataru Endo bekommt auch gegen Tottenham keine Chance

In Liverpool spielt er auch fit unter Iraola keine Rolle. Am Mittwochabend gab der spanische Coach zahlreichen Reservisten im Drittrundenduell des Carabao Cups mit Tottenham Hotspur (3:1) eine Bewährungschance. Endo war nicht dabei. Stattdessen liefen unter anderem im Mittelfeld die Talente James McConnell (22) und Trey Nyoni (19) auf.

"Es ist offensichtlich, dass Iraola nicht auf ihn setzt", so Jacobs zu den Überlegungen beim 20-fachen englischen Meister. "Die beste Lösung für alle Parteien ist also der Abgang in ein paar Monaten."

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Iraola selbst sagte nach dem 0:0 gegen den FC Fulham am Wochenende, Endo habe einen Großteil der Vorbereitung verpasst. Allerdings testete ihn Iraola in der Saisonvorbereitung unter anderem in einem Freundschaftsspiel gegen den italienischen Spitzenverein Como 1907 in der Innenverteidigung und dabei ließ Endo durchaus einen guten Eindruck.

"Sein Problem ist, dass ich auf seiner Position eine Menge Spieler habe", so Iraola. Der Ex-Bournemouth-Coach versicherte aber auch, Endo werde "seine Momente kriegen". Wann, ließ er offen. Das Spiel gegen Tottenham wäre aber zweifellos eine Gelegenheit für einen solchen Moment gewesen.