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Jochen Tittmar

Deutliche Worte Richtung DFB: Michael Ballack fordert radikales Umdenken – und nimmt den FC Bayern als Vorbild

UEFA Nations League A
Deutschland
M. Ballack

Michael Ballack gibt dem DFB zahlreiche Tipps, wie der Verband ehemalige Nationalspieler besser einbinden sollte.

Der DFB vernachlässigt laut Michael Ballack seine Ex-Größen. Im Gespräch mit der Sport Bild kritisiert der Ex-Kapitän der deutschen Nationalelf den Verband scharf und schlägt neue Wege vor. "Mich hat zum Beispiel niemand vom DFB nach meinem Laufbahnende angesprochen, den Trainerschein zu machen. Der Verband sollte hier deutlich mehr Anreize schaffen", erklärte der 49-Jährige.

Nach Ansicht des Vize-Weltmeisters von 2002 verschenkt der DFB derzeit viel Potenzial, da langjährige Leistungsträger nicht gezielt an den Verband gebunden werden. "Er sollte versuchen, die besten Spieler - wie etwa einen Toni Kroos oder zuvor Bastian Schweinsteiger, die ihre Karriere beendeten - für sich zu gewinnen", fordert Ballack.

Zwar seien die ehemaligen Stars "wirtschaftlich unabhängig und müssen nicht alles tun", dennoch müsse von Verbandsseite mehr Eigeninitiative kommen: "Aber man sollte sie mit Begeisterung und Inhalten packen. Denn für den deutschen Fußball wäre es enorm wertvoll, wenn die großen Persönlichkeiten ihr Wissen an die jüngeren Generationen weitergeben. So wie es Rudi Völler noch macht."

imago-sport-1083308275.jpgIMAGO

Michael Ballack bittet um Geduld mit Jürgen Klopp

Durch das Verpassen dieser Chancen entgehe dem Verband wertvolles Know-how. "Darum brauchen wir mehr Spitzenleute in den wichtigen Positionen. Das müssen später dann nicht immer Trainer sein", gab Ballack zu bedenken. Als Positivbeispiel führte er die Struktur des FC Bayern an: "Dort hat es mit Uli Hoeneß (als Manager) und Karl-Heinz Rummenigge (als Präsident) über viele Jahre herausragend geklappt."

Trotz seiner deutlichen Kritik am Verband blickt der frühere Mittelfeldstar optimistisch auf die sportliche Entwicklung der DFB-Auswahl. Das liegt vor allem am aktuellen Bundestrainer Jürgen Klopp, dem Ballack Großes zutraut. Der 59-Jährige habe "in seiner Karriere auf all seinen Stationen viel bewegt. Er ist der erfahrenste sowie anerkannteste deutsche Trainer und soll den deutschen Fußball wieder aus der Talsohle führen. Ich hoffe, dass er das hinbekommt. Gute Spieler haben wir ja".

Dabei setzt Ballack auf Geduld im Umfeld der Nationalmannschaft. Man müsse Klopp nun "Zeit geben, man muss seine Ansätze und Methoden akzeptieren. Eine gute Grundlage ist, dass er voll akzeptiert ist und er die Menschen mit seiner Art begeistern kann".

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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