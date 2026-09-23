Der DFB vernachlässigt laut Michael Ballack seine Ex-Größen. Im Gespräch mit der Sport Bild kritisiert der Ex-Kapitän der deutschen Nationalelf den Verband scharf und schlägt neue Wege vor. "Mich hat zum Beispiel niemand vom DFB nach meinem Laufbahnende angesprochen, den Trainerschein zu machen. Der Verband sollte hier deutlich mehr Anreize schaffen", erklärte der 49-Jährige.

Nach Ansicht des Vize-Weltmeisters von 2002 verschenkt der DFB derzeit viel Potenzial, da langjährige Leistungsträger nicht gezielt an den Verband gebunden werden. "Er sollte versuchen, die besten Spieler - wie etwa einen Toni Kroos oder zuvor Bastian Schweinsteiger, die ihre Karriere beendeten - für sich zu gewinnen", fordert Ballack.

Zwar seien die ehemaligen Stars "wirtschaftlich unabhängig und müssen nicht alles tun", dennoch müsse von Verbandsseite mehr Eigeninitiative kommen: "Aber man sollte sie mit Begeisterung und Inhalten packen. Denn für den deutschen Fußball wäre es enorm wertvoll, wenn die großen Persönlichkeiten ihr Wissen an die jüngeren Generationen weitergeben. So wie es Rudi Völler noch macht."

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Michael Ballack bittet um Geduld mit Jürgen Klopp

Durch das Verpassen dieser Chancen entgehe dem Verband wertvolles Know-how. "Darum brauchen wir mehr Spitzenleute in den wichtigen Positionen. Das müssen später dann nicht immer Trainer sein", gab Ballack zu bedenken. Als Positivbeispiel führte er die Struktur des FC Bayern an: "Dort hat es mit Uli Hoeneß (als Manager) und Karl-Heinz Rummenigge (als Präsident) über viele Jahre herausragend geklappt."

Trotz seiner deutlichen Kritik am Verband blickt der frühere Mittelfeldstar optimistisch auf die sportliche Entwicklung der DFB-Auswahl. Das liegt vor allem am aktuellen Bundestrainer Jürgen Klopp, dem Ballack Großes zutraut. Der 59-Jährige habe "in seiner Karriere auf all seinen Stationen viel bewegt. Er ist der erfahrenste sowie anerkannteste deutsche Trainer und soll den deutschen Fußball wieder aus der Talsohle führen. Ich hoffe, dass er das hinbekommt. Gute Spieler haben wir ja".

Dabei setzt Ballack auf Geduld im Umfeld der Nationalmannschaft. Man müsse Klopp nun "Zeit geben, man muss seine Ansätze und Methoden akzeptieren. Eine gute Grundlage ist, dass er voll akzeptiert ist und er die Menschen mit seiner Art begeistern kann".