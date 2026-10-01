Jürgen Klopp ist beim DFB der bestbezahlte Bundestrainer der Geschichte, doch im internationalen Vergleich bekommt ein Nationalcoach noch mehr Geld. Die Bild enthüllte die Gehälter.

Während Julian Nagelsmann als Nationaltrainer ein geschätztes Salär von sechs Millionen Euro pro Jahr einstrich und nach Auflösung des ursprünglich bis 2028 datierten Vertrags eine Abfindung von angeblich rund sieben Millionen Euro kassiert haben soll, liegt sein Nachfolger Klopp mit sieben Millionen Euro Jahresgehalt nun darüber und führt damit das historische Ranking der Bundestrainer an.

Im weltweiten Vergleich der Nationaltrainer rangiert der 59-Jährige damit laut des Berichts auf dem zweiten Platz. Unangefochtener Spitzenverdiener ist der Italiener Carlo Ancelotti. Der 67-Jährige hatte im Mai 2025 sein Engagement bei Real Madrid beendet, um die brasilianische Selecao zu übernehmen. Bei den Königlichen verdiente Ancelotti bis zu elf Millionen Euro jährlich, in Brasilien wird sein Gehalt auf rund zehn Millionen Euro beziffert.

Hinter Ancelotti und Klopp reihen sich US-Coach Mauricio Pochettino mit 6,8 Millionen Euro sowie Englands Thomas Tuchel mit sechs Millionen Euro ein. Spaniens Luis de la Fuente schraubte sein Gehalt nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft von zuvor zwei Millionen auf nun fünf Millionen Euro hoch. Argentiniens Weltmeister-Coach Lionel Scaloni verdient 2,3 Millionen Euro, während Österreichs deutscher Teamchef Ralf Rangnick auf zwei Millionen Euro kommt.

Jürgen Klopp: DFB-Wechsel ist finanzieller Rückschritt

Für Klopp bedeutet der Wechsel zum DFB auch einen finanziellen Rückschritt gegenüber seinen vorherigen Stationen. Bei Red Bull kassierte er als globaler Fußball-Chef zuvor geschätzte zwölf Millionen Euro, beim FC Liverpool lag sein Grundgehalt zuletzt bei 18 Millionen Euro.

Damit ist nicht der einzige Star-Trainer, der als Nationaltrainer weniger bekommt. Frankreichs Zinedine Zidane streicht nun 3,6 Millionen Euro ein - bei Real Madrid waren es einst zwölf Millionen. Portugals Jorge Jesus kassiert nach zwölf Millionen Euro bei Al-Nassr nun vier Millionen Euro.

Die Übungsleiter der deutschen Nations-League-Gegner liegen derweil deutlich hinter Klopps Verdienst: Hollands Bondscoach Xavi verdient drei Millionen Euro, Griechenlands Ivan Jovanovic kommt auf 900.000 Euro und Serbiens Veljko Paunovic erhält 650.000 Euro im Jahr.