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Jochen Tittmar

Deutlich weniger als bei Red Bull! Jürgen Klopp liegt beim Gehalt der Nationaltrainer weltweit fast ganz vorn

UEFA Nations League A
Deutschland
Jürgen Klopp
C. Ancelotti

Nur ein Nationaltrainer bekommt offenbar mehr Jahresgehalt als Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp ist beim DFB der bestbezahlte Bundestrainer der Geschichte, doch im internationalen Vergleich bekommt ein Nationalcoach noch mehr Geld. Die Bild enthüllte die Gehälter.

Während Julian Nagelsmann als Nationaltrainer ein geschätztes Salär von sechs Millionen Euro pro Jahr einstrich und nach Auflösung des ursprünglich bis 2028 datierten Vertrags eine Abfindung von angeblich rund sieben Millionen Euro kassiert haben soll, liegt sein Nachfolger Klopp mit sieben Millionen Euro Jahresgehalt nun darüber und führt damit das historische Ranking der Bundestrainer an.

Im weltweiten Vergleich der Nationaltrainer rangiert der 59-Jährige damit laut des Berichts auf dem zweiten Platz. Unangefochtener Spitzenverdiener ist der Italiener Carlo Ancelotti. Der 67-Jährige hatte im Mai 2025 sein Engagement bei Real Madrid beendet, um die brasilianische Selecao zu übernehmen. Bei den Königlichen verdiente Ancelotti bis zu elf Millionen Euro jährlich, in Brasilien wird sein Gehalt auf rund zehn Millionen Euro beziffert.

Hinter Ancelotti und Klopp reihen sich US-Coach Mauricio Pochettino mit 6,8 Millionen Euro sowie Englands Thomas Tuchel mit sechs Millionen Euro ein. Spaniens Luis de la Fuente schraubte sein Gehalt nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft von zuvor zwei Millionen auf nun fünf Millionen Euro hoch. Argentiniens Weltmeister-Coach Lionel Scaloni verdient 2,3 Millionen Euro, während Österreichs deutscher Teamchef Ralf Rangnick auf zwei Millionen Euro kommt.

Bundestrainer Jürgen Klopp (&#169; AFP/SID/HANNES P. ALBERT)

Jürgen Klopp: DFB-Wechsel ist finanzieller Rückschritt

Für Klopp bedeutet der Wechsel zum DFB auch einen finanziellen Rückschritt gegenüber seinen vorherigen Stationen. Bei Red Bull kassierte er als globaler Fußball-Chef zuvor geschätzte zwölf Millionen Euro, beim FC Liverpool lag sein Grundgehalt zuletzt bei 18 Millionen Euro.

Damit ist nicht der einzige Star-Trainer, der als Nationaltrainer weniger bekommt. Frankreichs Zinedine Zidane streicht nun 3,6 Millionen Euro ein - bei Real Madrid waren es einst zwölf Millionen. Portugals Jorge Jesus kassiert nach zwölf Millionen Euro bei Al-Nassr nun vier Millionen Euro.

Die Übungsleiter der deutschen Nations-League-Gegner liegen derweil deutlich hinter Klopps Verdienst: Hollands Bondscoach Xavi verdient drei Millionen Euro, Griechenlands Ivan Jovanovic kommt auf 900.000 Euro und Serbiens Veljko Paunovic erhält 650.000 Euro im Jahr.

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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