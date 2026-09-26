Detroit Lions gegen New York Jets LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Detroit Lions gegen New York Jets: Anstoßzeit

27. Sept. 2026 - 13:00 Ford Field

Die Detroit Lions empfangen die New York Jets im Ford Field (Detroit, Michigan) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Detroit Lions gegen New York Jets verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem ist der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network verfügbar. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Detroit Lions gegen New York Jets – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Detroit Lions

Die Lions bekommen einen Schub für ihre Offensive Line, stehen aber in der Defensive Backfield vor Personaltests.

Verstärkung in der Offensive Line : Tackle Blake Miller (Knie), Left Guard Christian Mahogany (Hüfte) und Lineman Tate Ratledge (Ellbogen) werden voraussichtlich alle spielen, nachdem Cheftrainer Dan Campbell sie freigegeben hat.

Krise in der Defensive : Safety Thomas Harper (Knöchel) fällt aus. Er gesellt sich zu Avonte Maddox (saisonausfallend auf der IR-Liste), Brian Branch (PUP-Liste) und Kerby Joseph (PUP-Liste) auf die Ersatzbank, wodurch Christian Izien und Rookie Keith Abney in wichtige Rollen rücken.

Ausfälle in der Innenlinie : Guard Ben Bartch (Fuß) fällt offiziell aus. Defensive Tackle David Onyemata fällt nach einer Operation an den Rumpfmuskeln langfristig aus.

Team-News der New York Jets

Jets-Cheftrainer Aaron Glenn kehrt nach Detroit zurück, wo er früher als Defensive Coordinator arbeitete. Er muss mit vielen Ausfällen in Verteidigung und Special Teams rechnen.

Star-Safety fällt aus : All-Pro-Safety Minkah Fitzpatrick (Leiste) hat die ganze Woche nicht trainiert und steht für das Spiel nicht zur Verfügung.

Sorgen im Passspiel : Der Stamm-Tight-End Mason Taylor (Daumen) fällt aus. Der dynamische Wide Receiver Adonai Mitchell (Finger) ist nach einer Verletzung durch einen Trikotfang im Training fraglich, sodass Geno Smith hinter Garrett Wilson nach Anspielstationen suchen muss.

Ausfälle in der Front Seven und bei den Special Teams : Linebacker Kiko Mauigoa (Oberschenkel) fällt aus. Runningback Kene Nwangwu (Rücken) ist fraglich. Edge Rusher Joseph Ossai (Fuß) bleibt fraglich.



