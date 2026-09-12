Detroit Lions gegen New Orleans Saints LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Detroit Lions gegen New Orleans Saints

13. Sept. 2026 - 13:00 Ford Field

Die Detroit Lions empfangen die New Orleans Saints am Sonntag, 13. September 2026, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im Ford Field (Detroit, Michigan). Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

Cheftrainer Dan Campbell führt seine Lions vor heimischem Publikum in Detroit gegen seine frühere Mannschaft.

So können Sie das Spiel Detroit Lions gegen New Orleans Saints verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network verfügbar. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Detroit Lions gegen New Orleans Saints – Mannschaftsnews

Team-News der Detroit Lions

Die Lions starten weitgehend gesund in Woche 1, doch einige Spieler fehlen wegen Entscheidungen aus der Offseason.

Abwesenheiten im aktiven Kader: Kein aktiver Spieler verpasste die für Mittwoch angesetzte Trainingseinheit.

Eingeschränkt im Training:

Christian Izien (DB): Er hat sich im Trainingslager eine Leistenverletzung zugezogen.

Derrick Moore (EDGE): Nur eingeschränkt einsatzfähig wegen eines Oberschenkelproblems.

Mekhi Wingo (DL): Leistenverletzung.

Vollständige Teilnahme: Linebacker Jimmy Rolder (Oberschenkel), Linebacker Trevor Nowaske (Knie), Cornerback Ennis Rakestraw Jr. (Knöchel), Cornerback Keith Abney II (Hand) und Safety Thomas Harper (Knöchel) machen gute Fortschritte und nehmen voraussichtlich voll am Training teil.

Wichtige Reserve-/PUP-Listen: Die Stamm-Safeties Brian Branch und Kerby Joseph stehen weiterhin auf der "Physically Unable to Perform"-Liste (PUP) und verpassen den Saisonstart. Das Trainerteam betont, dass sie "die Reha mit voller Kraft angehen", am Sonntag aber noch nicht spielen können.

Umstellung in der Offensive Line: Center Cade Mays fällt wegen eines gebrochenen Handgelenks aus. Der neu verpflichtete Juice Scruggs wird voraussichtlich gegen die Saints als Center in der Startaufstellung stehen.

Vollständig genesen: Star-Tight-End Sam LaPorta (der sich von einer Rückenoperation im November 2025 und einem Hüftproblem im Trainingslager erholt) ist vollständig aus dem Verletzungsbericht gestrichen und einsatzbereit.

Team-News der New Orleans Saints

Kellen Moore, der erste Jahr als Head Coach der Saints, hat deutlich mehr Verletzungssorgen, vor allem bei erfahrenen Starts und Backups in der Offensive.

Nicht am Training teilgenommen (DNP):

Cameron Jordan (EDGE): Die Franchise-Ikone fehlte wegen einer im Trainingslager erlittenen Oberschenkelverletzung im Training und steht am Sonntag als "out" in der Liste.

Oscar Delp (TE): Die Coaches hielten ihn wegen einer anhaltenden Oberschenkelzerrung vom Mittwochstraining fern.

Audric Estime (RB): Fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

Eingeschränkt / Wichtige Rückkehr:

Alvin Kamara (RB): Kamara kehrte nach drei Wochen Pause wegen einer Innenbandverletzung eingeschränkt ins Training zurück.

Schläge durch die Verletztenliste (IR): Das Team kämpft mit Personalmangel, nachdem die Verantwortlichen bereits Defensive Lineman Bryan Bresee, Runningback Ty Chandler und Wide Receiver Jordyn Tyson auf die Verletztenliste gesetzt haben.

Kaderumbruch: Die Saints legten ihren Kader endgültig fest, nachdem sie in den vergangenen zwei Wochen Kicker Daniel Carlson, Runningback Zamir White und Defensive Disruptor Colby Wooden verpflichtet hatten.



