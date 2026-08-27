Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Harry Kane Bayern Munich 2026-27Getty

"Details, die es zu klären gilt": Update des FC Bayern zur möglichen Verlängerung von Harry Kane

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

Beide Seiten wollen länger zusammenarbeiten - und doch gibt es noch Kleinigkeiten, die aus dem Weg geschafft werden müssen.

Eine Vertragsverlängerung von Stürmer Harry Kane beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Gespräche verliefen "unglaublich harmonisch", sagte Sportvorstand Max Eberl RTL und Sky. Es herrsche "ein unglaubliches Miteinander", so Eberl: "Ein Spieler, der sehr gerne bleiben möchte, ein Verein, der sehr gerne verlängern möchte. Und natürlich geht es jetzt trotzdem um Details, die es zu klären gilt."

Kanes Vertrag bei den Münchnern läuft im kommenden Sommer aus, im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Zuletzt hatten beide Seiten mehrfach ihre gegenseitige Wertschätzung kundgetan. Kane hatte in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen für die Bayern 61 Tore geschossen. Zuletzt wurde der 33-Jährige mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas ausgezeichnet, auch die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewann er.

Eine individuelle Auszeichnung fehlt jedoch noch: der Ballon d'Or. "Wenn ich Harry Kane als Fußballer auf und neben dem Platz nehme, dann ist er ein Vorbild, an dem Kinder, an dem Gesellschaften sich orientieren können, wie man sich verhalten kann. Und das sind für mich Botschafter und ein Ballon d‘Or-Gewinner sollte auch ein Botschafter sein", meinte Eberl: "Deswegen ist Harry Kane für mich eigentlich die klare Wahl."

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen