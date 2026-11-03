Lennart Karl hat mit dem Jubel über sein Führungstor für den FC Bayern im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid auf die jüngsten Schlagzeilen rund um seine Person reagiert.

Nachdem er beim Münchener 2:0-Auswärtssieg am Dienstagabend seinen Treffer in der 54. Minute zunächst mit den Teamkollegen in einer Jubeltraube feierte, ließ es sich Karl nicht nehmen, noch eine Retourkutsche in Richtung seiner Kritiker auszupacken. Mit beiden Händen, die er sich an seine Ohren hielt, zeigte Bayerns Offensivjuwel eine "Bla-Bla"-Geste. Frei nach dem Motto: Euer Geschwätz interessiert mich nicht.

Theoretisch könnte Karl damit unter anderem FCB-Ehrenpräsident und Klub-Patron Uli Hoeneß gemeint haben. Schließlich hatte der die jüngsten öffentlichen Debatten um den 18-Jährigen mit angestoßen, als er kürzlich in einem Interview mit der Welt am Sonntag in Richtung Karl meinte: "Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen." Karl sei "noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. [...] Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt."

Gibt es beim FC Bayern interne Kritik an Lennart Karl?

Dazu hatte die Bild kürzlich berichtet, dass sich FCB-intern nicht nur Hoeneß an Karls "Glamour-Lifestyle", wie das Boulevard-Blatt schreibt, stören soll. Inmitten eines kleinen - und für Karls junges Alter vollkommen normalen - sportlichen Lochs in den vergangenen Wochen nahmen mediale Diskussionen über den viermaligen deutschen Nationalspieler zuletzt Fahrt auf.

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Berater Michael Ballack verteidigte Karl daraufhin rund um das Topspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende - sorgte damit aber eben auch dafür, dass die Schlagzeilen rund um seinen Schützling nicht abrissen. "Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar", knöpfte sich Ballack gegenüber DAZN die Bayern-Oberen aufgrund ihres Umgangs mit Karl vor und attackierte auch FCB-Sportvorstand Max Eberl. Dass jener "nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen", so Ballack weiter.

Eberl wurde nach der Partie gegen den BVB logischerweise auf Ballacks Aussagen angesprochen und zeigte sich auch ob der Doppelfunktion des 50-Jährigen irritiert: "Ich weiß nicht, ob er das als DAZN-Experte oder als Berater des Spielers gesagt hat", konterte Eberl süffisant und erklärte bei Sky: "Ehrlicherweise finde ich es schwierig, wenn man über Medien jetzt einen Disput führt." Zu Karls sportlicher Situation betonte er: "Wir wussten, dass seine Entwicklung auch mal eine Delle haben kann. Und nichts anderes haben wir gesagt. Man sieht, es geht wieder nach oben und er ist auf dem richtigen Weg. Mich beeindruckt, wie dieser junge Mensch das zur Seite schiebt. Das ist das, was ich als Bayern München gesagt habe."

Nachdem er die WM wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel, den er sich kurz vor Turnierbeginn zuzog, verpasst hatte, fand Karl zunächst nur schwer in die Saison. In den vergangenen Partien zeigte die Formkurve des offensiven Mittelfeldspielers aber wieder klar nach oben - mit dem wichtigen Treffer gegen Atletico als vorläufige Krönung.

Jubel von Lennart Karl: Mats Hummels kann Bla-Bla-Geste nicht mehr sehen

Nach dem Spiel, bei dem Karl in Minute 68 ausgewechselt wurde, äußerte sich indes Weltmeister Mats Hummels zu Karls Jubel - und betonte, dass er ziemlich genervt davon sei. "Den sehen wir viel zu oft mittlerweile", meinte Hummels als TV-Experte bei Prime Video und äußerte Unverständnis: "Kritik gehört mit dazu zum Fußball, deswegen verdienst du so viel Geld, weil so viele Leute darüber reden."

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Der ehemalige deutsche Nationalspieler stört sich auch daran, dass Karl mit derlei Jubelgesten ein schlechtes Vorbild für Jugendspieler sei. "Mein Sohn ist acht und in den Spielen von seinen Mannschaften sehe ich schon Kinder diesen Jubel machen, weil der so oft vorkommt mittlerweile", so Hummels. "Meinem Sohn verbiete ich den Jubel. Aber ansonsten: Geile Antwort von Lennart Karl und vom FC Bayern."

Bayerns genesener Kapitän Manuel Neuer stellte derweil klar: "Da gibt es nichts zu diskutieren und auch nichts zu thematisieren." Die FCB-Jubeltraube habe zudem keinen besonderen Grund gehabt: "Lenny ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Er ist Bestandteil der Gruppe und deshalb freuen wir uns mit ihm. Wir wünschen ihm immer das beste Spiel und tolle Leistungen. Das hat er heute wieder unter Beweis gestellt."

Konrad Laimer, der in der 74. Minute den 2:0-Endstand für den deutschen Meister besorgte, sagte indes bei Prime Video zu Karls Jubel: "Für den Jungen freut's mich, Er bleibt ruhig, arbeitet hart. Heute hat er sich belohnt, es war ja auch ein Arbeiter-Tor. Er kommt zurück, erobert den Ball und haut ihn dann irgendwie rein." Karl sei jung und müsse "noch lernen und Schritte machen. Er ist auf einem super Weg. Er hat eine große Karriere vor sich", prophezeite der Österreicher.