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Vincent Kompany erklärt, wie der FC Bayern und auch Jamal Musiala selbst aus dessen schwieriger Situation viel Kraft schöpfen können.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat in einem emotionalen Statement seine Überzeugung bekundet, dass Jamal Musiala aus der aktuell schwierigen Situation bestärkt hervorgehen wird.

"Wie der Junge kämpft und was er jetzt zeigt – ich hoffe, dass Ihr alle das in den nächsten Monaten auch genießen werdet und er das auf dem Platz zeigen kann. Daran glaube ich hundertprozentig", betonte Kompany, der am Freitagabend gegen den 1. FC Köln nach mehrwöchiger krankheitsbedingter Abstinenz erstmals wieder auf der Trainerbank sitzen wird, bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag.

Musialas Erkrankung und die damit verbundenen Absencen, die in der Sommervorbereitung in zwei Testspielen zu Zusammenbrüchen geführt hatten, zähle gemeinsam mit unter anderem seinem eigenen Zusammenbruch vor einigen Wochen zu den Momenten, "aus denen wir diese Saison viel Kraft ziehen können. Jamal zeigt momentan eine Wahnsinns-Mentalität und wahnsinnigen Hunger, wieder zurückzukommen", so Kompany.

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So reagierte Kompany auf Nachfrage zu den brisanten Hoeneß-Aussagen über Musiala

Danach indirekt auf brisante Aussagen von Uli Hoeneß zu Musiala, mit denen der Ehrenpräsident des FCB kürzlich für Schlagzeilen gesorgt hatte, angesprochen, hielt Kompany kurz inne und begann dann ein ausführliches, bemerkenswertes Statement: "Die richtige Frage muss lauten: Was ist meine Rolle in dieser Situation? Meine Rolle ist es, alles dafür zu tun, dass jeder Spieler beim FC Bayern erfolgreich ist und das Maximum heraus holt. [...] Dafür zu sorgen, dass Jamal aus dieser Geschichte in einer besseren Version zurück kommt. Ich gehe jeden Tag mit dieser Motivation an."

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Er hoffe, "dass ihr und die Fans, die nicht jeden Tag sehen, was Jamal im Training zeigt - und das sage ich nicht einfach so daher, das meine ich wirklich -, das auch ganz schnell wieder auf dem Platz sehen. Und dann darf man nicht vergessen, wie viel Freude man mit solch einem Spieler haben kann, wenn er wieder auf seinem besten Niveau ist. Für diese Spieler kommt man ins Stadion", so der Belgier.

Hoeneß hatte Anfang November im BR in Frage gestellt, ob Musiala jemals zu seiner früheren Leistungsfähigkeit zurückfinden könne. Nach den beiden Zusammenbrüchen in der Sommervorbereitung war die Dosis der Medikation zur Behandlung der neurologischen Dysfunktion, die derartige Absencen hervorrufen kann, wieder erhöht worden. Seither gab es bei Musiala in dieser Hinsicht keine Zwischenfälle mehr, dennoch ließ sich Hoeneß dazu hinreißen, mit Blick auf den hoch dotierten Vertrag des 23-Jährigen zu zweifeln: "Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen. Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht."

Getty Images

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Während Kompany nicht auf Hoeneß' Äußerungen einging, gab sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl zu dem Thema diplomatisch: "Dass Uli sich immer Gedanken und Sorgen um seinen Verein macht, das kennt Ihr noch mehr als ich, der jetzt zweieinhalb Jahre da ist. Uli möchte, dass der FC Bayern, sein Lebenswerk, immer weiter läuft und in Europa zur Spitze gehört. Das ist das Eine. Das Andere ist das, was Vinnie gerade gesagt hat: Wir sind davon überzeugt, dass aus dieser Phase, die Jamal gerade durchmacht, richtig was entstehen kann."

Kompany erklärt, wie Musiala die schwierige Phase für die Zukunft helfen kann

Musiala, der zuletzt seit Ende September mit einem Muskelfaserriss ausfiel, sei "unglaublich widerstandsfähig", lobte Eberl und Kompany erklärte, dass der deutsche Nationalspieler von dieser schwierigen Zeit für die Zukunft noch sehr profitieren könne: "Eine solch schwierige Phase bringt diesen Spielern manchmal genau das, was ihnen davor vielleicht gefehlt hat: Diese mentale und körperliche Stärke, um den Erfolg einer ganzen Karriere aufzubauen."

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Kompany, der Bayern im Sommer 2024 übernommen hat, betonte, dass Musiala momentan eine Phase erlebe, "die total anders ist als in meinen ersten sechs Monaten bei Bayern. Damals war er so ein bisschen das 'Golden Child', dem alle gesagt haben, wie unglaublich er ist. Damals war es fast verboten, ihn zu kritisieren. Aber wenn ich sehe, wie der Junge jetzt mit dieser Situation umgeht – deswegen bin ich Trainer. Diese Geschichten geben mir Motivation." Er könne seinen Schützling "nicht auf einer PK zum Erfolg reden, das kann nur auf dem Platz passieren. Und meine Rolle ist es, ihn dabei zu unterstützen."

Nach den Zusammenbrüchen in der Vorbereitung war Musiala behutsam wieder an die Mannschaft herangeführt worden, gefiel bei seinen bisher einzigen Startelfeinsätzen dieser Saison im September gegen Bodö/Glimt (5:0, Champions League) und Union Berlin (7:0, Bundesliga) jeweils mit guten Leistungen, kam zusammengerechnet auf drei direkte Torbeteiligungen (zwei Treffer, ein Assist).

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Beim Debüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp in den Niederlanden (Nations League, 1:1) Ende September sollte Musiala daraufhin eigentlich in der Startelf des DFB-Teams stehen, verletzte sich allerdings beim Aufwärmen. Seither musste der Spielmacher pausieren.

Sein Comeback feiert Musiala nun aller Voraussicht nach in der Auftaktpartie des 10. Bundesliga-Spieltags gegen Köln am Freitag. Wie Kompany bestätigte, wird Musiala im Kader stehen, einen möglichen Startelfeinsatz ließ er aber noch offen.