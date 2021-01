Darum zeigt Sky nicht Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM

Am Freitag treffen Gladbach und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander. Das Bundesliga-Spiel wird allerdings nicht live im TV bei Sky gezeigt.

In der steht der Rückrundenauftakt an - und auf die Fans wartet gleich zu Beginn ein absolutes Topspiel! empfängt an diesem Freitag . Anstoß ist um 20.30 Uhr!

Beide Mannschaften hinken ihren hohen Ansprüchen aktuell aber ein wenig hinterher. Die Fohlen liegen mit 28 Punkten auf dem siebten Rang und damit bereits elf Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Bayern.

Auch beim BVB lief es zuletzt nicht, nachdem man zu Beginn der Saison bei den Dortmundern noch von einem Meisterschaftskandidaten sprach. Nach einem Punkt aus den letzten beiden Partien ist der Rückstand auf die Bayern jedoch bereits auf zehn Punkte angewachsen. Wer von den beiden Mannschaften kann zumindest im Champions-League-Rennen dranbleiben?

Wie aber sieht es mit der Übertragung von Borussia Mönchengladbach vs. BVB heute aus? Welcher Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Bundesliga am Freitag im TV und LIVE-STREAM - wir verraten es Euch in diesem Artikel.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga am Freitagabend

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag Datum Freitag | 22.01.2021 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Zuschauer Keine

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute nicht live bei Sky im TV: Das ist der Grund

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich in der Regel die Übertragung der Bundesliga in der laufenden Spielzeit auf. Doch oftmals wissen Fans nicht, auf welchem der beiden Anbieter ihre Mannschaft am Wochenende zu sehen ist. Wie ist das bei Gladbach gegen den BVB? Wir geben eine Antwort, wo die Bundesliga am Freitag im TV und LIVE-STREAM läuft.

Da DAZN die Rechte an allen Freitagsspielen der laufenden Saison hat, ist eines klar: Gladbach gegen Dortmund läuft live beim Streamingdienst. Sky-Kunden gehen hier leer aus.

Sky hingegen ist dann am Samstag wieder für Euch da, wenn um 15.30 Uhr mehrere Partien sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz zu sehen sind. Doch der Rückrundenauftakt an diesem Freitag stellt noch eine Ausnahme dar, denn auch das ZDF zeigt die Fohlen gegen den BVB im Free-TV oder kostenlosen LIVE-STREAM.

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Rechte, die Sky und DAZN in dieser Saison an der Bundesligaübertragung haben.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute nicht live bei Sky: Die Rechteverteilung

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM (ausgewählte Spieltage auch im ZDF) alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag ein mögliches Spiel um 13.30 Uhr im TV und LIVE-STREAM

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute nicht live bei Sky: Wo wird die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Da Sky heute nicht live überträgt, bleiben den Fans von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund also nur noch zwei weitere Möglichkeiten, das Bundesligaspiel live und in voller Länge im TV oder STREAM zu sehen.

🎙 Edin #Terzic: „An den Siegen gegen Leipzig und Bayern und dem Abschneiden in der #UCL sieht man, wozu @borussia in der Lage ist. Wir freuen uns auf ein gutes, aber schweres Spiel.“#BMGBVB — Borussia Dortmund (@BVB) January 21, 2021

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht live bei Sky - DAZN und ZDF zeigen die Bundesliga heute

DAZN-Kunden werden bereits wissen, dass die Bundesliga jeden Freitag beim Streamingdienst aus Ismaning zuhause ist. Das ist auch an diesem Freitag, wenn der Rückrundenauftakt zwischen Gladbach und dem BVB ansteht, nicht anders.

Dort beginnen die Vorberichte um 20.15 Uhr. Als Moderator übernimmt Daniel Herzog. Rollt dann ab 20.30 Uhr der Ball, kommentiert Marco Hagemann das Geschehen. Ihm steht Sebastian Kneißl als Experte zur Seite.

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Experte: Sebastian Kneißl

DAZN könnt Ihr heute sogar kostenlos nutzen, wenn Ihr entweder schon mit dem Gratismonat angemeldet seid oder Ihr als Neukunde ein kostenfreies Abonnement abschließt. Mit diesem könnt Ihr das Angebot 30 Tage ganz ohne Kosten testen - in vollem Umfang! Wer danach bei DAZN bleiben will, zahlt dafür nur 11,99 Euro pro Monat oder einen Jahrespreis von 119,99 Euro!

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Auf diesen Geräten könnt Ihr dabei sein

Smartphones iOs | Android Tablets iOs | Android | Amazon Fire-Tablet Smart-TVs Apple-TV | Android-TV | Amazon Fire-TV | Smart-TVs (Samsung; LG; Panasonic; Sony; Philipps) Spielekonsolen Playstation 3 | Playstation 4 | Playstation 5 | Xbox One | Xbox Series X|S

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: ZDF zeigt die Bundesliga

Wie bereits zum Hinrundenstart wird auch das erste Spiel in der Rückrunde allen Fußballfans im Free-TV zur Verfügung gestellt, denn das ZDF überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.

Auch dort beginnt die Sendung um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein, als Experte fungiert Rio-Weltmeister Per Mertesacker. Kommentiert wird das Spielgeschehen von Oliver Schmidt.

Übrigens: Das ZDF bietet seine TV-Übertragung auch kostenlos als LIVE-STREAM im Internet an. Gladbach gegen den BVB kann am Freitag auch hier verfolgt werden.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der Übersicht

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live ... im TV ... DAZN (via Smart-TV) und ZDF, nicht bei Sky im LIVE-STREAM ... DAZN und ZDF im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der Direktvergleich zur Bundesliga

Borussia Mönchengladbach 106 Duelle Borussia Dortmund 31 Siege 45 30 Remis 30 168 Tore 188

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der Vorbericht zur Bundesliga

Nach der Pleite in Leverkusen hat Trainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund die Mentalitätsfrage gestellt. Eine Antwort soll seine Mannschaft beim Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach geben.

Mönchengladbach/Dortmund (SID) Michael Zorc wurde richtig giftig. Trotz der vom eigenen Trainer Edin Terzic gestellten Mentalitätsfrage und wiederholter unnötiger Niederlagen empfand der Sportdirektor den von einem Journalisten genutzten Begriff "hoffnungsloser Fall" für Borussia Dortmund als "Frechheit für eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren relativ deutlich Vizemeister geworden ist". Ob angemessen oder nicht, die Stimmung beim BVB ist vor dem kniffligen Rückrundenstart bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) gereizt.

Die Titelchance ist angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Serienmeister Bayern München fast schon wieder dahin, die Konkurrenz sitzt dem Tabellenvierten hingegen dicht im Nacken. Gladbach könnte mit einem Sieg vorbeiziehen. Dementsprechend ist die Gemütslage. "Wir können es sonst auch ganz sein lassen mit Kritik, wenn es so ausufert. Natürlich gibt es gewisse Verhaltensweisen, die sich wiederholen. Das muss besser werden, daran arbeiten wir", sagte Zorc, der einräumte, "dass wir in der Liga einige Punkte unseren Vorstellungen hinterherhinken."

Da kommt der Lieblingsgegner zur rechten Zeit. Zwölf Pflichtspielsiege in Folge feierte der BVB gegen Gladbach zuletzt. Terzic nahm die Profis nach den enttäuschenden Ergebnissen gegen Mainz (1:1) und in Leverkusen (1:2) in die Pflicht. "Wir haben das noch mal ausführlich besprochen und waren uns einig, dass das so nicht weitergeht", sagte er über die erste Halbzeit in Leverkusen und fügte an: "Wir erwarten, dass die Spieler dann auch am Freitag anders auftreten."

Darauf sind die Gladbacher trotz des Corona-Wirbels um Breel Embolo vorbereitet. "Wir können ein Ausrufezeichen setzen. Wir können und wollen uns oben festsetzen", sagte Trainer Marco Rose vor dem Duell mit einem "Spitzenteam" und "direkten Konkurrenten".

Florian Neuhaus setzt auf eine leichte Verunsicherung beim Gegner. "Dortmund hat zuletzt zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, das ist sicherlich ungewohnt für die Mannschaft. Wir wollen diese Situation ausnutzen", sagte der Nationalspieler und forderte wie schon bei den Heimsiegen gegen Leipzig und München einen "mutigen Auftritt", denn "Dortmund mag es gar nicht, wenn das gegnerische Team den Ball hat".

Bei den in diesem Jahr in vier Spielen noch unbesiegten Gladbachern (drei Siege) herrscht aber Unruhe. Embolos von der Polizei angenommene Teilnahme an einer in Corona-Zeiten illegalen Party lenkt von den sportlichen Zielen ab. Dennoch kehrt der Schweizer Stürmer ebenso wie Marcus Thuram (Rotsperre nach Spuckattacke) in den Kader zurück. "Für uns gibt es keinen neuen Sachstand. Das Thema ist eines für Breels Anwälte. Für uns ist klar, dass er im Kader ist", sagte Rose.

Allerdings hat eine Person aus dem Umfeld des 23-Jährigen offenbar versucht, den Corona-Eklat mit einer Spende aus der Welt zu schaffen. Aus "dem befreundeten Umfeld von Breel Embolo" sei eine "Kontaktaufnahme" zum Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) erfolgt, bestätigte Pressesprecherin Silke Lenz dem SID. Der Bekannte von Embolo wollte einen Termin bei Kufen erhalten, um eine Summe für einen karitativen Zweck zu spenden. "Das ist angesprochen worden", sagte Lenz. Es habe aber "kein Treffen stattgefunden" und es stehe auch "kein Treffen an".

Ob schon ein Treffen zwischen den BVB-Verantwortlichen und Rose stattgefunden hat, ist unklar. "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern", sagte der 44-Jährige. Rose steht bei den Dortmundern nach der Trennung von Lucien Favre weit oben auf dem Wunschzettel. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2022, er enthält aber eine Ausstiegsklausel.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellung

