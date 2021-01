Deshalb zeigt Sky nicht Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live im TV und LIVE-STREAM

Am Freitag treten Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München gegeneinander an. Das Spiel wird allerdings nicht live im TV bei Sky gezeigt.

Auftakt in den 15. Spieltag der - und das mit einem echten Kracher! Der gastiert bei und will dabei seine Tabellenführung verteidigen. Um 20.30 Uhr geht es los!

Die Hausherren fuhren am vergangenen Wochenende einen Pflichtsieg ein, als man bei Arminia Bielefeld mit 1:0 gewann. Marco Rose kann dennoch mit dem Saisonverlauf nicht zu 100 Prozent zufrieden sein, schließlich stehen die Fohlen momentan nur auf Platz sieben der Bundesliga-Tabelle. Auf Rang zwei fehlen bereits zehn Punkte.

Der FC Bayern München staunte nicht schlecht, als es vor Wochenfrist gegen plötzlich zur Pause 0:2 hieß. Doch in der Manier eines Champions drehte das Team von Hansi Flick die Partie und gewann noch mit 5:2. Mit einem Dreier beim schweren Auswärtsspiel würde man vorerst auf fünf Punkte davonziehen.

Mehr Teams

Wie aber sieht es mit der Übertragung von Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute aus? Welcher Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Bundesliga am Freitag im TV und LIVE-STREAM - wir verraten es Euch in diesem Artikel.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern: Die Bundesliga am Freitagabend

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga | 15. Spieltag Datum Freitag | 8.1.2021 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Zuschauer Keine

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute nicht live bei Sky im TV: Das ist der Grund

Die Bundesliga seht Ihr Woche für Woche bei den beiden Sendern, die auch die Rechte an der Übertragung der Einzelspiele halten. Das sind in dieser Saison 2020/21 der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky und der Ismaninger Streamingdienst DAZN. Beide Kanäle teilen sich alle Spiele der Saison untereinander auf - bedeutet: Ihr könnt jedes Bundesligaspiel in dieser Spielzeit live im TV und LIVE-STREAM sehen.

Das gilt somit auch für den heutigen Freitagskracher Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern, der ebenfalls sowohl live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist. Doch weil Sky keine Rechte an der Übertragung an Freitagen hält, wird das Spiel heute ausschließlich bei DAZN gezeigt.

Sky hingegen ist dann am Samstag wieder für Euch da, wenn um 15.30 Uhr mehrere Einzelspiele sowohl separat als auch in der Konferenz anstehen. Hier findet Ihr eine Übersicht über die Rechte, die Sky und DAZN in dieser Saison im Rahmen der Bundesliga haben.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute nicht live bei Sky: Die Rechteverteilung

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag ein mögliches Spiel um 13.30 Uhr im TV und LIVE-STREAM

Sollte am Montagabend ein Spiel steigen, dann seht Ihr dieses im LIVE-STREAM bei DAZN. Zur neuen Saison 2021/22 ändern sich die Rechte dann wieder, weil DAZN ein zusätzliches Paket erworben hat. Alle Infos dazu findet Ihr in diesem Artikel.

Eines ist jedoch gewiss: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern kommt heute nicht live bei Sky!

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute nicht live bei Sky: Wo wird die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Da Sky heute nicht live mit dabei ist, wenn Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München die Klingen kreuzen, bleibt nur noch eine weitere Option (da auch kein Free-TV-Sender überträgt).

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute nicht live bei Sky - DAZN zeigt die Bundesliga heute

DAZN hält die Rechte an der Bundesliga-Partie des FC Bayern München im Borussia Park zu Gladbach. Es ist ein echter Kracher, mit dem dieser Spieltag eingeläutet wird. Bei DAZN beginnt bereits um 20.00 Uhr die Übertragung im LIVE-STREAM. Hier folgen ein paar Details rund um die Übertragung.

Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Moderator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Trailer: Jetzt auf DAZN zu sehen

DAZN könnt Ihr heute sogar kostenlos nutzen, wenn Ihr entweder schon mit dem Gratismonat angemeldet seid oder wenn Ihr noch kein Abo habt. Dann könnt Ihr Euch nämlich mit einer Registrierung ganz einfach einen Monat kostenloses Sportangebot im LIVE-STREAM anschauen.

DAZN hält die Rechte an einer Vielzahl an Sportarten: Darts, Handball, Basketball, Football, Fußball, Tennis, Wintersport, Boxen, UFC, und, und, und. In den 30 Testtagen könnt Ihr all das kostenlos live anschauen - und danach sogar bei DAZN bleiben. Für nur 11,99 Euro pro Monat oder einen Jahrespreis von 119,99 Euro geht das dann!

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Auf diesen Geräten könnt Ihr dabei sein

Smartphones iOs | Android Tablets iOs | Android | Amazon Fire-Tablet Smart-TVs Apple-TV | Android-TV | Amazon Fire-TV | Smart-TVs (Samsung; LG; Panasonic; Sony; Philipps) Spielekonsolen Playstation 3 | Playstation 4 | Xbox One | Xbox Series X|S

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der Übersicht

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV), nicht auf Sky im LIVE-STREAM ... auf DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live: Der Direktvergleich zur Bundesliga

Borussia Mönchengladbach 115 Duelle FC Bayern München 25 Siege 55 35 Remis 35 55 Niederlagen 25 141 Tore 217

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga am Freitag

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München treffen zum 105. Mal in der Bundesliga aufeinander – nur die Paarungen Bayern gegen Bremen (109-mal), gegen Bremen (108-mal) und Bayern gegen Hamburg (106-mal) gab es öfter. Bayern gewann doppelt so viele Spiele wie die Fohlen (50-25, bei 29 Remis).

In den vergangenen 3 Saisons gewann jeweils Borussia Mönchengladbach das Spiel in der Hinrunde, während der FC Bayern München das Rückspiel gewann.

Mönchengladbach kassierte seine mit Abstand meisten Bundesliga-Niederlagen (50) und Gegentore (198) gegen die Bayern.

Bayern kassierte 131 Gegentore gegen Gladbach und damit mehr als gegen jeden anderen Bundesligisten. Und nur gegen Bremen verlor der FCB häufiger im Oberhaus (26-mal) als gegen Gladbach (25-mal).

Bayern München gewann nur ein Viertel der 52 BL-Partien bei Borussia Mönchengladbach (13 Siege) und verlor auswärts bei keinem anderen Bundesligisten so oft (21-mal, dazu 18 Remis).

Borussia Mönchengladbach gewann das erste BL-Spiel 2021 auswärts in Bielefeld mit 1-0. Trotzdem holten die Fohlen aus den ersten 14 Spielen nur 21 Punkte, so wenige wie zuletzt 2016/17 unter Andre Schubert (damals 16).

Borussia Mönchengladbach ist seit 2 Bundesliga-Heimspielen sieglos (1 Remis, 1 Niederlage) – nie länger unter Marco Rose. Gladbach gewann lediglich 2 der ersten 7 BL-Heimspiele dieser Saison – so wenige wie zuletzt 2010/11 unter Michael Frontzeck (damals keines).

Der Tabellenführer Bayern München gewann sein Bundesliga-Auftaktspiel im Kalenderjahr 2021 gegen Mainz mit 5-2. Die Bayern holten damit aus den ersten

14 BL-Spielen 33 Punkte, so viele wie zuletzt 2016/17 unter Carlo Ancelotti.

Bayern München erzielte in den ersten 14 Spielen dieser Bundesliga-Saison 44 Tore. Dies ist der zweithöchste Wert der Bundesliga-Geschichte, nur 1977/78 traf der FC Bayern noch häufiger (48-mal).

Bayern Robert Lewandowski erzielte in den ersten 14 Bundesliga-Spielen dieser Saison 19 Tore. Nur Gerd Müller traf 1968/69 an den ersten 14 Spieltagen häufiger (20).

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live: Der Vorbericht zur Bundesliga

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick fordert von seinen Stars endlich einmal wieder mehr defensive Stabilität und vor allem in der Anfangsphase eines Spiels mehr "Haltung".

München (SID) Auf seine unzähligen Rekorde ist der FC Bayern immens stolz, doch die jüngste "Bestmarke" nervt die Münchner gewaltig. Acht Mal in Folge geriet der Triple-Gewinner zuletzt mit 0:1 in Rückstand - Trainer Hansi Flick fordert deshalb vor dem schweren Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach vehement ein Ende dieser wenig rühmlichen Negativserie.

"Mir gefallen diese Rückstände nicht. Wir brauchen von Anfang an eine andere Einstellung. Es geht darum, sofort auf dem Platz zu sein. Für alle ist es besser, wenn wir mal wieder zu Null spielen", betonte Flick. Er erwarte, fügte er am Donnerstag mit Nachdruck an, "eine andere Haltung, eine andere Dynamik, mehr Intensität, mehr Überzeugung". Man könne den Gegner nicht einfach laufen lassen, so Flick, "und dann auf Manu hoffen".

Kapitän Manuel Neuer rettete den Bayern zuletzt einige Male mit Weltklasseparaden die Bilanz - weshalb es wenig verwundert, dass Flick endlich einmal wieder auf mehr Stabilität seiner Defensive hofft. Diese war in der vergangenen Erfolgssaison noch das Prunkstück, wackelt in dieser Spielzeit aber bedenklich. Die Bayern haben schon 21 Gegentore in 14 Ligaspielen kassiert.

Entschieden zu viel für Flick, sein Gladbacher Kollege Marco Rose sieht aber genau darin die Chance für eine Überraschung. "Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch, weil es ihnen auch vorne hilft", sagte Rose: "Das verursacht in anderen Räumen die Chance, als Gegner reinzustoßen. Das ist ein offenes Geheimnis." Dies gelte es, "konsequent und konstant zu nutzen".

Zuletzt war das Mainz eine Halbzeit lang sehr gut gelungen. Nach 0:2-Rückstand hatte Flick deshalb zur Pause sogar sein Herzstück Joshua Kimmich "geopfert" und den Führungsspieler aus der Mittelfeldzentrale auf die Position des Rechtsverteidigers zurückgezogen - das Ergebnis: 5:2. Vor Gladbach schloss er eine dauerhafte Umstellung aber aus. "Jo wird auf der Sechs spielen", sagte Flick bestimmt, auch wenn Weltmeister Benjamin Pavard derzeit erheblich schwächelt und Sommerzugang Bouna Sarr bisher noch nicht ansatzweise zeigen konnte, dass er die erhoffte Verstärkung ist. Möglicherweise verteidigt deshalb Niklas Süle rechts.

So oder so: Die Bayern sind gewarnt - angesichts der Statistik (die letzten drei Hinrunden-Duelle gewann die Borussia), angesichts der eigenen Defensiv-Probleme und angesichts eines Gegners, der großes Potenzial besitzt, dem aber die Konstanz fehlt. "Das ist eine sehr starke Mannschaft, da müssen wir aufpassen. Da würde ich nicht so gerne in Rückstand geraten, die haben da vorne gute Leute", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky. Er glaube aber, "dass unsere Mannschaft das anders anpacken wird". Sollte sie auch: Seit Sommer 2014 holte kein anderer Bundesligist so viele Punkte gegen die Münchner wie Gladbach (17 aus 12 Spielen)

Bei den Bayern ist der Einsatz von Nationalspieler Serge Gnabry weiter sehr fraglich. Man müsse abwarten, "er hat immer noch Schmerzen", sagte Flick. Gnabry hatte sich gegen Mainz eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des Schienbeins zugezogen. Dafür können die Münchner wie erhofft wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman planen. Bei Gladbach fehlt Valentino Lazaro wegen einer Muskelverletzung, dafür ist Stürmer Alassane Plea wieder ein Startelf-Kandidat.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen