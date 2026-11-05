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Derby County gegen Bolton Wanderers heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Derby - Bolton
Derby
Bolton
England Championship

Alles, was Ihr wissen müsst, um das heutige Championship-Spiel zwischen Derby County und Bolton Wanderers live zu sehen.

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Spielvorschau

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England Championship - Spielwoche 15
Pride Park

Derby County empfängt die Bolton Wanderers im Pride Park zu einem Championship-Spiel, das für die Heimmannschaft von großer Bedeutung ist.

Derby unter John Eustace steckt in einer schweren Formkrise. Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen, darunter ein 0:4 gegen Norwich City, haben den Klub auf Platz 23 festgesetzt. Der Abstiegskampf wird immer ernster.

Bolton reist in einer gefestigteren Lage an und steht unter Steven Schumacher auf Platz 17. Die Gäste haben gezeigt, dass sie auswärts punkten können, und werden sich gegen ein Derby, dem zu Hause das Selbstvertrauen fehlt, Chancen ausrechnen.

Für Eustace muss der Pride Park wieder Ergebnisse bringen. Derby hat in den vergangenen Wochen viele Gegentore kassiert und offensiv kaum Konstanz gefunden. Deshalb darf die Mannschaft dieses Spiel nicht verlieren.

Auch Schumachers Mannschaft hat ihre eigenen Ziele. Mit einem Sieg würde sich Bolton weiter von der unteren Tabellenhälfte absetzen und eine Grundlage schaffen, um im weiteren Saisonverlauf einen komfortableren Platz im Tabellenmittelfeld anzustreben.

Während Derbys Saison weiter aus dem Ruder zu laufen droht und Bolton in der Liga Fuß fassen will, ist diese Partie für beide Klubs aus ganz unterschiedlichen Gründen wichtig.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Derby County gegen die Bolton Wanderers zu sehen.

Personal und Kader

Derby vs Bolton Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Eustace

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