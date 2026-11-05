So seht Ihr Derby County gegen Bolton Wanderers mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Ihr möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England Championship - Spielwoche 15 6. Nov. 2026 - 15:00 Pride Park

Derby County empfängt die Bolton Wanderers im Pride Park zu einem Championship-Spiel, das für die Heimmannschaft von großer Bedeutung ist.

Derby unter John Eustace steckt in einer schweren Formkrise. Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen, darunter ein 0:4 gegen Norwich City, haben den Klub auf Platz 23 festgesetzt. Der Abstiegskampf wird immer ernster.

Bolton reist in einer gefestigteren Lage an und steht unter Steven Schumacher auf Platz 17. Die Gäste haben gezeigt, dass sie auswärts punkten können, und werden sich gegen ein Derby, dem zu Hause das Selbstvertrauen fehlt, Chancen ausrechnen.

Für Eustace muss der Pride Park wieder Ergebnisse bringen. Derby hat in den vergangenen Wochen viele Gegentore kassiert und offensiv kaum Konstanz gefunden. Deshalb darf die Mannschaft dieses Spiel nicht verlieren.

Auch Schumachers Mannschaft hat ihre eigenen Ziele. Mit einem Sieg würde sich Bolton weiter von der unteren Tabellenhälfte absetzen und eine Grundlage schaffen, um im weiteren Saisonverlauf einen komfortableren Platz im Tabellenmittelfeld anzustreben.

Während Derbys Saison weiter aus dem Ruder zu laufen droht und Bolton in der Liga Fuß fassen will, ist diese Partie für beide Klubs aus ganz unterschiedlichen Gründen wichtig.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Derby County gegen die Bolton Wanderers zu sehen.

Personal und Kader