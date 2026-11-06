So sehen Sie Derby County gegen Bolton Wanderers mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England Championship - Spielwoche 15 6. Nov. 2026 - 15:00 Pride Park

Derby County empfängt die Bolton Wanderers im Pride Park zu einem Championship-Spiel, in dem die Gastgeber dringend Punkte brauchen.

Das Derby von John Eustace steckt in einer Formkrise. Vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen, darunter ein 0:4 gegen Norwich City, haben den Klub auf Platz 23 festgesetzt. Der Abstiegskampf wird immer ernster.

Bolton reist in einer stabileren Lage an und steht unter Steven Schumacher auf Platz 17. Die Gäste haben gezeigt, dass sie auswärts punkten können, und dürften sich gegen ein Derby, dem zu Hause das Selbstvertrauen fehlt, Chancen ausrechnen.

Für Eustace muss der Pride Park wieder Ergebnisse liefern. Derby hat in den vergangenen Wochen viele Gegentore kassiert und offensiv kaum Konstanz gefunden. Deshalb kann sich der Klub eine Niederlage in diesem Spiel nicht leisten.

Auch Schumachers Mannschaft hat ihre eigenen Ziele. Mit einem Sieg würde Bolton die untere Tabellenhälfte weiter hinter sich lassen und sich eine Grundlage schaffen, um im weiteren Saisonverlauf einen komfortableren Mittelfeldplatz anzustreben.

Während Derbys Saison aus dem Ruder zu laufen droht und Bolton in der Liga Fuß fassen will, steht für beide Klubs in diesem Spiel aus ganz unterschiedlichen Gründen viel auf dem Spiel.