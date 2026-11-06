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Derby County gegen Bolton Wanderers heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Derby - Bolton
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Bolton
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Alle Infos, wie Ihr das heutige Championship-Spiel zwischen Derby County und Bolton Wanderers live sehen könnt.

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Spielvorschau

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England Championship - Spielwoche 15
Pride Park

Derby vs Bolton Aufstellungen

4-2-3-1
Derby crest
Derby
DER
Aufstellung
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Bolton
BOL
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Jacob Widell ZetterströmJacob Widell ZetterströmS. DuffyS. DuffyD. SandersonD. SandersonJ. RobinsonJ. RobinsonR. NyambeR. NyambeB. ClarkB. ClarkR. BrewsterR. BrewsterL. TravisL. TravisM. FuseiniM. FuseiniD. OzohD. OzohC. MorrisC. MorrisJ. BonhamJ. BonhamL. StephensonL. StephensonA. FamewoA. FamewoM. ConwayM. ConwayC. Forino-JosephC. Forino-JosephX. SimonsX. SimonsT. GaleT. GaleJ. SheehanJ. SheehanG. LarrazabalG. LarrazabalR. RodriguesR. RodriguesS. DalbyS. Dalby
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Bolton
BOL
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Derby

Startelf

Bolton

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Eustace
  • S. Schumacher

Derby County empfängt die Bolton Wanderers im Pride Park zu einem Championship-Spiel, in dem die Gastgeber dringend Punkte brauchen.

Das Derby von John Eustace steckt in einer Formkrise. Vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen, darunter ein 0:4 gegen Norwich City, haben den Klub auf Platz 23 festgesetzt. Der Abstiegskampf wird immer ernster.

Bolton reist in einer stabileren Lage an und steht unter Steven Schumacher auf Platz 17. Die Gäste haben gezeigt, dass sie auswärts punkten können, und dürften sich gegen ein Derby, dem zu Hause das Selbstvertrauen fehlt, Chancen ausrechnen.

Für Eustace muss der Pride Park wieder Ergebnisse liefern. Derby hat in den vergangenen Wochen viele Gegentore kassiert und offensiv kaum Konstanz gefunden. Deshalb kann sich der Klub eine Niederlage in diesem Spiel nicht leisten.

Auch Schumachers Mannschaft hat ihre eigenen Ziele. Mit einem Sieg würde Bolton die untere Tabellenhälfte weiter hinter sich lassen und sich eine Grundlage schaffen, um im weiteren Saisonverlauf einen komfortableren Mittelfeldplatz anzustreben.

Während Derbys Saison aus dem Ruder zu laufen droht und Bolton in der Liga Fuß fassen will, steht für beide Klubs in diesem Spiel aus ganz unterschiedlichen Gründen viel auf dem Spiel.

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