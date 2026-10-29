Eintracht Frankfurt hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger von Sportvorstand Markus Krösche offenbar zwei Absagen eingehandelt. Ein Favorit bleibt nun übrig. Wie Sky berichtet, hat der bisherige Favorit der Frankfurter, der ehemalige SGE-Kapitän und aktuelle Sportchef der BSC Young Boys aus Bern Christoph Spycher, den Hessen am Mittwochvormittag eine Absage erteilt.

Neben Spycher zählen laut des Berichts nun Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg sowie Marcel Schäfer von RB Leipzig zu den Favoriten. Nach Informationen der Bild ist das Thema Schäfer mittlerweile jedoch vom Tisch, zumal es mit dem Leipziger Funktionär bislang ohnehin zu keinem direkten Austausch gekommen sei.

Damit gilt Chatzialexiou als Spitzenreiter im Rennen um die sportliche Leitung am Main. Mit dem Nürnberger Sportvorstand wurden laut Sky bereits Gespräche geführt, die vom Frankfurter Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann zusammen mit Vertretern des Aufsichtsrats geleitet worden sein sollen.

Ein Deal wäre für die Eintracht allerdings nicht zum Nulltarif zu stemmen: Im Raum steht eine Ablösesumme im unteren einstelligen Millionenbereich, die an die Franken fließen müsste, um Chatzialexiou aus seinem bestehenden Vertrag herauszukaufen. Aus Nürnberg gibt es dazu jedoch vorerst ein Dementi. Auf Nachfrage der Bild wies der Zweitligist eine Kontaktaufnahme seitens der SGE zurück.

Getty Images

Nächste Spiele SGE Bundesliga 11:30 HSV Ansehen

Markus Krösche bat Eintracht Frankfurt um Freistellung

Der finale Durchbruch soll dennoch unmittelbar bevorstehen. Hellmann selbst hatte bereits am Sonntag betont, man strebe eine "schnelle Entscheidung" an. Oberste Priorität habe die Handlungsfähigkeit des Vereins mit Blick auf die anstehenden Aufgaben und die kommenden Transferperioden, in denen der neue Mann die Mannschaft gezielt verstärken soll. Das Kontrollgremium der Eintracht wird die Personalie zeitnah absegnen.

Der Handlungsbedarf resultiert aus dem Abgang von Krösche. Der 46-Jährige war auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben als Sportvorstand entbunden worden. Wie die Hessen bekanntgaben, sei der Verein Krösches Bitte um eine umgehende Freistellung nachgekommen. Das ursprünglich bis zum 30. Juni 2028 datierte Vertragsverhältnis bleibt in modifizierter Form bestehen.

Damit endete eine über dreijährige Ära, die im Sommer 2021 begann und 2022 mit dem Triumph in der Europa League gekrönt wurde. Zuletzt war Krösche jedoch vereinsintern und medial unter Beschuss geraten.

Das waren Markus Krösches größte Fehler bei Eintracht Frankfurt

Als gravierende Fehlentscheidung wurde ihm vor allem die Verpflichtung von Trainer Albert Riera in der Vorsaison angelastet. Ein schleppender Verlauf des vergangenen Transfersommers sowie Berichte über einen privaten Immobilienerwerb in Kroatien hatten Krösche zusätzlich belastet.

Sportlich zeigte die Mannschaft ungeachtet der personellen Turbulenzen zuletzt aufsteigende Form: Einem 1:0-Erfolg über den 1. FC Köln und einer knappen 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund folgte am Dienstagabend der Einzug in die nächste Pokalrunde durch ein 3:1 gegen den Hamburger SV.