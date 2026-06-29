Der "Big Apple" ist nach dem Erfolg der NY Knicks in den NBA-Finals in Hochstimmung. "Die Stadt, die niemals schläft", will am 19. Juli gemeinsam mit dem ganzen Land im nahegelegenen MetLife-Stadion den FIFA-Weltmeisterpokal feiern, sollte die US-Nationalmannschaft triumphieren.

Die Fans wissen, dass der Weg zum WM-Titel ein Marathon ist, kein Sprint. Trotzdem begeistert sie der Auftakt ihrer Fußballstars. Im ersten Spiel erzielte die Mannschaft vier Tore gegen Paraguay und gewann danach 2:0 gegen Australien, was Platz eins in Gruppe D bedeutete.

Als Nächstes trifft die USA am kommenden Mittwoch (1. Juli) im Achtelfinale im Levi’s Stadium in Santa Clara auf Bosnien-Herzegowina.

GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die auf die Mannschaft von Mauricio Pochettino bis zum WM-Finale am 19. Juli warten, und wie Sie Tickets buchen können, um sie auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu sehen.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der USA bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Freitag, 12. Juni USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die USA gewannen 4:1 Freitag, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Die USA gewannen 2:0 Donnerstag, 25. Juni USA gegen Türkei (19 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die Türkei gewann 3:2. Mittwoch, 1. Juli USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Tickets

Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da die USA als Erster der Gruppe D weitergekommen sind, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen sie spielen, wenn sie bis ins WM-Finale am 19. Juli kommen.

Siegen die USA am Mittwoch gegen Bosnien und Herzegowina, spielen sie im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien oder Senegal. Tritt Pochettinos Team gegen Belgien an, will es die 2:5-Niederlage aus dem März in Atlanta gegen die "Roten Teufel" wettmachen.

Im Viertelfinale könnten Spanien oder Portugal warten, im Halbfinale Frankreich oder Deutschland. Im Finale könnten Brasilien, Argentinien oder England der Gegner sein.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 1. Juli (17:00 Uhr PT) Runde der letzten 32 Levi’s Stadium, Santa Clara USA gegen Bosnien und Herzegowina Tickets 6. Juli (17:00 Uhr PT) Achtelfinale Lumen Field, Seattle Spiel 94: gegen Belgien oder Senegal Tickets 10. Juli (12 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93 Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

Gruppe D – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Punkte Stand 1. USA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualifiziert 2. Australien 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 3. Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualifiziert 4. Türkei 3 1 0 2 3 5 -2 3 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in den USA

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets in den USA: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wer steht im US-Kader für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Verteidiger Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Mittelfeldspieler Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Stürmer Christian Pulisic AC Mailand

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marseille

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Shop: USA-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Das Heimtrikot für 2026 heißt offiziell "Stripes"-Trikot und zeigt eine direkte Version der US-Flagge. Es nimmt die bekannten "Waldo"-Streifen von 2012 und die Designs der WM 1994 auf, als die USA zuletzt Gastgeber waren. Rote und weiße Wellenstreifen verlaufen auf Vorder- und Ärmelfläche.

Das wellenförmige Design soll eine im Wind flatternde Flagge zeigen. Ein schlichter marineblauer Rundhalsausschnitt und marineblaue Ärmelbündchen stabilisieren das auffällige Muster. Nike setzt dafür seine neue Aero-FIT-Technologie ein, die Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport für die Sommerhitze bietet.

Im Gegensatz zum leuchtenden Heimtrikot setzt das Auswärtstrikot – bekannt als "Stars"-Trikot – auf einen unauffälligen Ansatz. Die Hauptfarbe ist ein tiefes Obsidian-/Kohleschwarz, das eine elegante, lifestyle-orientierte Ästhetik vermittelt und sowohl auf als auch abseits des Spielfelds überzeugt.

Das auffälligste Detail ist ein dezent eingearbeitetes Sternenmuster, das unter Flutlicht deutlicher hervortritt. Rote Akzente zieren die Seiteneinsätze und den Nacken, während das Verbandswappen in metallischem Silber glänzt und den Ehrgeiz des Gastgeberlandes spiegelt.

So sehen Sie die Spiele der USA mit einem VPN

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