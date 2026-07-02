Der "Big Apple" ist nach dem Erfolg der NY Knicks in den NBA-Finals in Hochstimmung. "Die Stadt, die niemals schläft", will am 19. Juli gemeinsam mit dem ganzen Land im nahegelegenen MetLife-Stadion den FIFA-Weltmeisterpokal feiern, wenn die US-Nationalmannschaft ihn in die Höhe stemmt.

Auch wenn die Fans wissen, dass der Weg zum WM-Titel ein Marathon und kein Sprint ist, sind die Anhänger der USMNT vom Auftakt ihrer Stars begeistert. Nach dem ersten Platz in Gruppe D bauten die "Stars & Stripes" ihren Schwung in der ersten K.o.-Runde aus und besiegten Bosnien-Herzegowina 2:0.

Als Nächstes bestreitet die USA am Montag (6. Juli) in Seattle das Achtelfinale gegen Belgien.

GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die auf die Mannschaft von Mauricio Pochettino bis zum WM-Finale am 19. Juli warten, und wie Sie Tickets buchen können, um sie auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.

Ergebnisse und Spielplan der USA bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Freitag, 12. Juni USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die USA gewannen 4:1 Freitag, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Die USA gewannen 2:0 Donnerstag, 25. Juni USA gegen die Türkei (19 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die Türkei gewann 3:2. Mittwoch, 1. Juli USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Die USA gewannen 2:0 Montag, 6. Juli USA gegen Belgien (17:00 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Tickets

Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Die USA beendeten Gruppe D auf Platz eins. Deshalb stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls sie das WM-Finale am 19. Juli erreichen.

Nach dem Sieg gegen Bosnien und Herzegowina spielt die USA nun im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien. Die Mannschaft von Pochettino will die 2:5-Niederlage aus dem Freundschaftsspiel im März in Atlanta gegen die "Roten Teufel" wettmachen.

Danach könnten im Viertelfinale Spanien oder Portugal, im Halbfinale Frankreich oder Marokko und im Finale Brasilien, Argentinien oder England warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 6. Juli (17:00 Uhr PT) Achtelfinale Lumen Field, Seattle USA gegen Belgien Tickets 10. Juli (12 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93 Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

Gruppe D – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Stand 1. USA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualifiziert 2. Australien 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 3. Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualifiziert 4. Türkei 3 1 0 2 3 5 -2 3 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in den USA

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Angebote eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für die USA: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum Kader der USA für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertreten wird:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Verteidiger Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Mittelfeldspieler Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Stürmer Christian Pulisic AC Mailand

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marseille

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Shop: USA-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Das Heimtrikot für 2026 heißt offiziell "Stripes"-Trikot und zeigt eine direkte Interpretation der US-Flagge. Es greift die bekannten "Waldo"-Streifen von 2012 auf und erinnert an die Trikots der WM 1994, als die USA zuletzt Gastgeber waren. Rote und weiße Wellenstreifen verlaufen auf Vorder- und Ärmelfläche.

Das wellenförmige Design soll eine im Wind wehende Flagge zeigen. Ein schlichter marineblauer Rundhalsausschnitt und marineblaue Ärmelbündchen stabilisieren das auffällige Muster. Nike setzt dafür seine neue Aero-FIT-Technologie ein, die Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport für die Sommerhitze bietet.

Im Gegensatz zum leuchtenden Heim-Look verfolgt das Auswärtstrikot – bekannt als "Stars"-Trikot – einen eher "unauffälligen" Ansatz. Die Hauptfarbe ist ein tiefes Obsidian-/Kohlschwarz, das eine elegante, lifestyle-orientierte Ästhetik vermittelt, die sowohl auf als auch abseits des Spielfelds überzeugt.

Das auffälligste Detail ist ein dezent eingewebtes Sternenmuster, das unter Flutlicht deutlicher hervortritt. Rote Akzente zieren die Seiteneinsätze und den Nacken, während das Verbandswappen in metallischem Silber glänzt und so den Ehrgeiz des Gastgeberlandes spiegelt.

So sehen Sie die Spiele der USA mit einem VPN

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