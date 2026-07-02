Der "Big Apple" ist nach dem Erfolg der NY Knicks in den NBA-Finals in Hochstimmung. "Die Stadt, die niemals schläft", will am 19. Juli gemeinsam mit dem ganzen Land im nahegelegenen MetLife-Stadion den FIFA-Weltmeisterpokal feiern, wenn die US-Nationalmannschaft ihn in die Höhe stemmt.
Auch wenn die Fans wissen, dass der Weg zum WM-Titel ein Marathon und kein Sprint ist, sind die Anhänger der USMNT vom Auftakt ihrer Stars begeistert. Nach dem ersten Platz in Gruppe D bauten die "Stars & Stripes" ihren Schwung in der ersten K.o.-Runde aus und besiegten Bosnien-Herzegowina 2:0.
Als Nächstes bestreitet die USA am Montag (6. Juli) in Seattle das Achtelfinale gegen Belgien.
GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die auf die Mannschaft von Mauricio Pochettino bis zum WM-Finale am 19. Juli warten, und wie Sie Tickets buchen können, um sie auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.
Ergebnisse und Spielplan der USA bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Freitag, 12. Juni
USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Die USA gewannen 4:1
Freitag, 19. Juni
USA gegen Australien (12 Uhr PT)
Lumen Field, Seattle
Die USA gewannen 2:0
Donnerstag, 25. Juni
USA gegen die Türkei (19 Uhr PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Die Türkei gewann 3:2.
Mittwoch, 1. Juli
USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)
Levi’s Stadium, Santa Clara
Die USA gewannen 2:0
Montag, 6. Juli
USA gegen Belgien (17:00 Uhr PT)
Lumen Field, Seattle
Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Die USA beendeten Gruppe D auf Platz eins. Deshalb stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls sie das WM-Finale am 19. Juli erreichen.
Nach dem Sieg gegen Bosnien und Herzegowina spielt die USA nun im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien. Die Mannschaft von Pochettino will die 2:5-Niederlage aus dem Freundschaftsspiel im März in Atlanta gegen die "Roten Teufel" wettmachen.
Danach könnten im Viertelfinale Spanien oder Portugal, im Halbfinale Frankreich oder Marokko und im Finale Brasilien, Argentinien oder England warten.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
6. Juli (17:00 Uhr PT)
Achtelfinale
Lumen Field, Seattle
USA gegen Belgien
10. Juli (12 Uhr PT)
Viertelfinale
SoFi Stadium, Inglewood
Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93
14. Juli (14:00 Uhr CDT)
Halbfinale
AT&T Stadium, Arlington
Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102
Gruppe D – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Stand
1.
USA
3
2
0
1
8
4
+4
6
Qualifiziert
2.
Australien
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiziert
3.
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Qualifiziert
4.
Türkei
3
1
0
2
3
5
-2
3
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in den USA
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Angebote eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für die USA: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Wer gehört zum Kader der USA für die WM 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertreten wird:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Verteidiger
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Toulouse
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Mittelfeldspieler
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Stürmer
Christian Pulisic
AC Mailand
Folarin Balogun
Monaco
Timothy Weah
Olympique Marseille
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Shop: USA-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Das Heimtrikot für 2026 heißt offiziell "Stripes"-Trikot und zeigt eine direkte Interpretation der US-Flagge. Es greift die bekannten "Waldo"-Streifen von 2012 auf und erinnert an die Trikots der WM 1994, als die USA zuletzt Gastgeber waren. Rote und weiße Wellenstreifen verlaufen auf Vorder- und Ärmelfläche.
Das wellenförmige Design soll eine im Wind wehende Flagge zeigen. Ein schlichter marineblauer Rundhalsausschnitt und marineblaue Ärmelbündchen stabilisieren das auffällige Muster. Nike setzt dafür seine neue Aero-FIT-Technologie ein, die Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport für die Sommerhitze bietet.
Im Gegensatz zum leuchtenden Heim-Look verfolgt das Auswärtstrikot – bekannt als "Stars"-Trikot – einen eher "unauffälligen" Ansatz. Die Hauptfarbe ist ein tiefes Obsidian-/Kohlschwarz, das eine elegante, lifestyle-orientierte Ästhetik vermittelt, die sowohl auf als auch abseits des Spielfelds überzeugt.
Das auffälligste Detail ist ein dezent eingewebtes Sternenmuster, das unter Flutlicht deutlicher hervortritt. Rote Akzente zieren die Seiteneinsätze und den Nacken, während das Verbandswappen in metallischem Silber glänzt und so den Ehrgeiz des Gastgeberlandes spiegelt.
So sehen Sie die Spiele der USA mit einem VPN
Ein VPN wie ExpressVPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung und schützt Ihre Daten.
Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel läuft, umgehen Sie Übertragungssperren und sehen Ihre Lieblingsmannschaft live. Lesen Sie auch unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.