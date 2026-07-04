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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Der Weg der USA ins WM-Finale: Achtelfinale gegen Belgien, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Informationen

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USA
C. Pulisic
F. Balogun

Wo spielen die Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft, und auf wen treffen sie, wenn sie bis ins Finale kommen?

Der "Big Apple" ist nach dem Erfolg der NY Knicks in den NBA-Finals in Hochstimmung. "Die Stadt, die niemals schläft", will am 19. Juli gemeinsam mit dem Rest des Landes im nahegelegenen MetLife-Stadion den FIFA-Weltmeisterpokal feiern, sollte die US-Nationalmannschaft ihn gewinnen.

Auch wenn die Fans wissen, dass der Weg zum WM-Titel ein Marathon und kein Sprint ist, begeistert der Turnierstart der USMNT ihre Anhänger. Nach dem ersten Platz in Gruppe D bauten die "Stars & Stripes" ihren Schwung in der ersten K.o.-Runde aus und besiegten Bosnien-Herzegowina 2:0.

Als Nächstes bestreitet die USA am Montag (6. Juli) in Seattle das Achtelfinale gegen Belgien.

GOAL zeigt euch alle möglichen Wege und Gegner, die auf die Mannschaft von Mauricio Pochettino bis zum WM-Finale am 19. Juli warten, und wie ihr Tickets buchen könnt, um sie auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.

Ergebnisse und Spielplan der USA bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Freitag, 12. Juni

USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Die USA gewannen 4:1

Freitag, 19. Juni

USA gegen Australien (12 Uhr PT)

Lumen Field, Seattle

Die USA gewannen 2:0

Donnerstag, 25. Juni

USA gegen die Türkei (19 Uhr PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Die Türkei gewann 3:2.

Mittwoch, 1. Juli

USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)

Levi’s Stadium, Santa Clara

Die USA gewannen 2:0

Montag, 6. Juli

USA gegen Belgien (17:00 Uhr PT)

Lumen Field, Seattle

Tickets

Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Die USA beendeten Gruppe D auf Platz eins. Deshalb stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der Partien, die sie bis zum Finale am 19. Juli bestreiten, falls sie sich weiter durchsetzen.

Nach dem Sieg gegen Bosnien und Herzegowina spielt die USA nun im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien. Die Mannschaft von Pochettino will die 2:5-Niederlage aus dem Freundschaftsspiel im März in Atlanta gegen die "Roten Teufel" wettmachen.

Im Viertelfinale könnten Spanien oder Portugal warten, im Halbfinale Frankreich oder Marokko. Im Finale könnten Brasilien, Argentinien oder England der Gegner sein.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

6. Juli (17:00 Uhr PT)

Achtelfinale

Lumen Field, Seattle

USA gegen Belgien

Tickets

10. Juli (12 Uhr PT)

Viertelfinale

SoFi Stadium, Inglewood

Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93

Tickets

14. Juli (14:00 Uhr CDT)

Halbfinale

AT&T Stadium, Arlington

Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102

Tickets

Gruppe D – Endstand

Platz

Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Platzierung

1.

USA

3

2

0

1

8

4

+4

6

Qualifiziert

2.

Australien

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifiziert

3.

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Qualifiziert

4.

Türkei

3

1

0

2

3

5

-2

3

Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in den USA

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets in den USA: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum US-Kader für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertreten wird:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Verteidiger

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Mittelfeldspieler

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Stürmer

Christian Pulisic

AC Mailand


Folarin Balogun

Monaco


Timothy Weah

Olympique Marseille


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Shop: USA-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Das Heimtrikot für 2026 heißt offiziell "Stripes"-Trikot und zeigt eine direkte Interpretation der US-Flagge. Es greift die "Waldo"-Streifen von 2012 und die Trikots der WM 1994 auf. Rote und weiße Wellenstreifen verlaufen auf Vorder- und Ärmelfläche.

Das wellenförmige Muster soll eine im Wind flatternde Flagge zeigen. Ein schlichter marineblauer Rundhalsausschnitt und marineblaue Ärmelbündchen stabilisieren das auffällige Design. Nike setzt dafür seine neue Aero-FIT-Technologie ein, die Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport für sommerliche Hitze bietet.

Im Gegensatz zum leuchtenden Heim-Look verfolgt das Auswärtstrikot – bekannt als "Stars"-Trikot – einen eher "unauffälligen" Ansatz. Die Hauptfarbe ist ein tiefes Obsidian-/Kohleschwarz, das eine elegante, lifestyle-orientierte Ästhetik vermittelt, die sowohl auf als auch abseits des Spielfelds überzeugt.

Das auffälligste Detail ist ein dezent eingewebtes Sternenmuster, das unter Flutlicht deutlicher hervortritt. Rote Akzente zieren die Seiteneinsätze und den Nacken, während das Verbandswappen in metallischem Silber glänzt und so den Ehrgeiz des Gastgeberlandes spiegelt.

So sehen Sie die Spiele der USA mit einem VPN

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Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel läuft, umgehen Sie Übertragungssperren und sehen Ihre Lieblingsmannschaft live. Lesen Sie auch unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.


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