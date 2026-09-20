"Der Verein ist in einer Zwitter-Situation": Dietmar Hamann äußert pikanten Verdacht bei Bayern-Star Michael Olise

Dietmar Hamann glaubt, dass der FC Bayern München Michael Olise bewusst gewisse Freiheiten gewährt, um nicht den Zorn des Franzosen auf sich zu ziehen.
So äußerte der ehemalige Nationalspieler Verwunderung darüber, dass der deutsche Rekordmeister nicht aktiver gegen die Interview-"Faulheit" Olises vorgehe. "Die Frage ist, was die Bayern dazu sagen. Ich habe das Gefühl, dass er alles verweigert", meinte Hamann bei Sky.
Im Vergleich zu Harry Kane etwa würde der französische Nationalspieler oft lustlos und desinteressiert wirken. "Er ist ein Sympathieträger. Er ist so beliebt, nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch, weil er immer da ist, Interviews gibt, unheimlich sympathisch ist und auf jede Frage antwortet. Von Olise wissen wir wenig bis nichts."
Hamann wisse deshalb nicht, wie lange sich die Bayern dieses Verhalten noch ansehen werden. "Aber man will ihn wahrscheinlich nicht verärgern, denn man würde gerne den Vertrag verlängern. Der Verein ist in einer Zwitter-Situation, in der sie gerne sagen würden, dass es so nicht geht, aber auf der anderen Seite wollen sie es nicht machen, weil sie vielleicht denken, dass die Chancen auf die Verlängerung dadurch geringer werden." Der 24-Jährige steht in München noch bis 2029 unter Vertrag.
Michael Olise sorgte mit seinen Interviews für Debatten
Olise war in der Vergangenheit immer wieder damit aufgefallen, in Interviews nur äußerst reserviert und wortkarg oder teilweise sogar überhaupt nicht auf die an ihn gestellten Fragen einzugehen.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum
Wettbewerb
Spiel
Freitag, 18. September (20.30 Uhr)
Bundesliga
FC Bayern vs. Union Berlin
Samstag, 10. Oktober (15.30 Uhr)
Bundesliga
FC Augsburg vs. FC Bayern
Dienstag, 13. Oktober (21 Uhr)
Champions League
Viking Stavanger vs. FC Bayern
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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