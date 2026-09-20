"Der Verein ist in einer Zwitter-Situation": Dietmar Hamann äußert pikanten Verdacht bei Bayern-Star Michael Olise

So äußerte der ehemalige Nationalspieler Verwunderung darüber, dass der deutsche Rekordmeister nicht aktiver gegen die Interview-"Faulheit" Olises vorgehe. "Die Frage ist, was die Bayern dazu sagen. Ich habe das Gefühl, dass er alles verweigert", meinte Hamann bei Sky.

Im Vergleich zu Harry Kane etwa würde der französische Nationalspieler oft lustlos und desinteressiert wirken. "Er ist ein Sympathieträger. Er ist so beliebt, nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch, weil er immer da ist, Interviews gibt, unheimlich sympathisch ist und auf jede Frage antwortet. Von Olise wissen wir wenig bis nichts."

Hamann wisse deshalb nicht, wie lange sich die Bayern dieses Verhalten noch ansehen werden. "Aber man will ihn wahrscheinlich nicht verärgern, denn man würde gerne den Vertrag verlängern. Der Verein ist in einer Zwitter-Situation, in der sie gerne sagen würden, dass es so nicht geht, aber auf der anderen Seite wollen sie es nicht machen, weil sie vielleicht denken, dass die Chancen auf die Verlängerung dadurch geringer werden." Der 24-Jährige steht in München noch bis 2029 unter Vertrag.

Michael Olise sorgte mit seinen Interviews für Debatten

Olise war in der Vergangenheit immer wieder damit aufgefallen, in Interviews nur äußerst reserviert und wortkarg oder teilweise sogar überhaupt nicht auf die an ihn gestellten Fragen einzugehen.

Wie zuletzt auch nach dem 5:0-Sieg über Bodö/Glimt in der Champions League, als er DAZN-Reporter Jochen Stutzky an den Rand der Verzweiflung brachte. Olise hatte auf jede Frage seines Gegenübers äußerst schmallippig und nichtssagend geantwortet.

Die Reaktionen auf das Null-Bock-Interview fielen anschließend gemischt aus, in großen Teilen fand Olise für seinen abermals einsilbigen Auftritt aber Zuspruch. Cheftrainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl nahmen ihn anschließend sogar in Schutz.

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