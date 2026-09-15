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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

"Der Schuldige an der ganzen Sache": Liverpool-Legende geht auf Bruno Fernandes von Manchester United los

Premier League
Manchester United - Manchester City
Manchester United
Manchester City
P. Foden
B. Fernandes

Die Liverpool-Legende hat kein gutes Haar an dem Superstar von ManUnited gelassen.

Englands Ex-Nationalspieler Jamie Carragher hat Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes für dessen Rolle in Phil Fodens Platzverweis während des Manchester-Derbys am Sonntag scharf kritisiert. Der Portugiese habe die Rote Karte des Mittelfeldstars von ManCity bewusst mit theatralischem Verhalten provoziert, wetterte der ehemalige Verteidiger von Uniteds Erzrivale FC Liverpool bei 'Monday Night Football' auf Sky.

Ausgangspunkt in Old Trafford war ein Zweikampf der beiden Protagonisten um den Ball nach gut 20 Minuten. Foden fiel auf das Leder, Fernandes wollte es wegschlagen und erwischte Foden wohl leicht. Der englische Nationalspieler reagierte wütend und trat Fernandes, der anschließend zu Boden ging und sich den Bauch hielt.

Schiedsrichter Michael Oliver zückte die Rote Karte und für Carragher war dies die falsche Entscheidung: "Ich hätte Gelb für beide als ausreichend angesehen. Foden trifft ihn mit dem Fuß, aber der Fuß war schon hoch. Er hat nicht ausgeholt und ihn getreten oder so etwas in der Art."

Dann kritisierte er: "Der Schuldige an der ganzen Sache ist für mich Bruno. Er foult ihn und tritt ihn, als er am Boden liegt. Und dann rollte er da herum, obwohl er kaum getroffen wurde. Er rollt nur herum, um einen Platzverweis zu provozieren."

Ein Verhalten, dass Carragher massiv stört: "Ich finde nicht, dass Fernandes da ein gutes Bild abgibt. Ich finde, das ist richtig armselig von ihm." Für die Aktion wurde Foden für drei Spiele gesperrt.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYGetty Images

Die Rote Karte war nicht die einzige umstrittene Entscheidung des Derbys. City gewann dank eines Treffers von Erling Haaland in Unterzahl mit 1:0. Allerdings hätte das Tor des Norwegers in der 60. Minute nicht zählen dürfen, da vor dessen Abschluss nach einer Gvardiol-Hereingabe sein Mitspieler Enzo Fernandez im Zentrum im Abseits stand und damit Uniteds Innenverteidiger Lisandro Martinez ablenkte.

Warum war Erling Haalands Tor irregulär?

Die englische Schiedsrichterorganisation PGMOL gestand den Fehler anschließend ein: "Wir haben heute Abend Kontakt zu Manchester United aufgenommen, um anzuerkennen, dass es sich unserer Ansicht nach um eine Fehlentscheidung handelt. Der Vorfall wird untersucht werden."

Die Szene hat auch erste Konsequenzen: Die VAR-Schiedsrichter Matt Donohue und Blake Antrobus haben am nächsten Premier-League-Spieltag Zwangspause. In der Länderspielpause soll entschieden werden, ob und wann sie wieder eingesetzt werden.


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Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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