"Der Schuldige an der ganzen Sache": Liverpool-Legende geht auf Bruno Fernandes von Manchester United los

Englands Ex-Nationalspieler Jamie Carragher hat Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes für dessen Rolle in Phil Fodens Platzverweis während des Manchester-Derbys am Sonntag scharf kritisiert. Der Portugiese habe die Rote Karte des Mittelfeldstars von ManCity bewusst mit theatralischem Verhalten provoziert, wetterte der ehemalige Verteidiger von Uniteds Erzrivale FC Liverpool bei 'Monday Night Football' auf Sky.

Ausgangspunkt in Old Trafford war ein Zweikampf der beiden Protagonisten um den Ball nach gut 20 Minuten. Foden fiel auf das Leder, Fernandes wollte es wegschlagen und erwischte Foden wohl leicht. Der englische Nationalspieler reagierte wütend und trat Fernandes, der anschließend zu Boden ging und sich den Bauch hielt.

Schiedsrichter Michael Oliver zückte die Rote Karte und für Carragher war dies die falsche Entscheidung: "Ich hätte Gelb für beide als ausreichend angesehen. Foden trifft ihn mit dem Fuß, aber der Fuß war schon hoch. Er hat nicht ausgeholt und ihn getreten oder so etwas in der Art."

Dann kritisierte er: "Der Schuldige an der ganzen Sache ist für mich Bruno. Er foult ihn und tritt ihn, als er am Boden liegt. Und dann rollte er da herum, obwohl er kaum getroffen wurde. Er rollt nur herum, um einen Platzverweis zu provozieren."

Ein Verhalten, dass Carragher massiv stört: "Ich finde nicht, dass Fernandes da ein gutes Bild abgibt. Ich finde, das ist richtig armselig von ihm." Für die Aktion wurde Foden für drei Spiele gesperrt.

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Die Rote Karte war nicht die einzige umstrittene Entscheidung des Derbys. City gewann dank eines Treffers von Erling Haaland in Unterzahl mit 1:0. Allerdings hätte das Tor des Norwegers in der 60. Minute nicht zählen dürfen, da vor dessen Abschluss nach einer Gvardiol-Hereingabe sein Mitspieler Enzo Fernandez im Zentrum im Abseits stand und damit Uniteds Innenverteidiger Lisandro Martinez ablenkte.

Warum war Erling Haalands Tor irregulär?

Die englische Schiedsrichterorganisation PGMOL gestand den Fehler anschließend ein: "Wir haben heute Abend Kontakt zu Manchester United aufgenommen, um anzuerkennen, dass es sich unserer Ansicht nach um eine Fehlentscheidung handelt. Der Vorfall wird untersucht werden."

Die Szene hat auch erste Konsequenzen: Die VAR-Schiedsrichter Matt Donohue und Blake Antrobus haben am nächsten Premier-League-Spieltag Zwangspause. In der Länderspielpause soll entschieden werden, ob und wann sie wieder eingesetzt werden.



