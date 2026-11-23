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Das Profil des Mittelfeldspielers soll dem Coach der Königlichen ganz besonders gut gefallen.

Felix Nmecha von Borussia Dortmund soll als Wunschspieler von Trainer Jose Mourinho wieder ein heißes Thema bei Real Madrid sein. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach bringt der deutsche Nationalspieler, der als "Mittelfeldmonster" vorgestellt wurde, viele der Qualitäten mit, die der portugiesische Coach gerne im Mittelfeld der Königlichen sehen würde: Physis, Laufstärke, Präsenz und gute Aktionen mit Ball und gegen den Ball. Nmecha könne aus Mourinhos Sicht "der Schlüssel zum Erfolg seines Projekts" in Madrid sein.

Mourinho hatte nach zwei titellosen Real-Jahren wieder bei den Blancos übernommen. Mit 11 Siegen aus den ersten 13 Liga-Spielen liegen die Madrilenen aktuell als Zweiter drei Punkte hinter dem Erzrivalen aus Barcelona. In seinem ersten Transfersommer baute Mourinho das Team stark um und setzte dabei auch auf erfahrenere Spieler wie Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate und Bernardo Silva. Außerdem holte Real mit Yan Diomande (für 125 Millionen Euro von RB Leipzig) und Carlos Espi (für 25 Millionen Euro von Levante) zwei Talente.

Nmecha wird bereits seit einiger Zeit mit einem teuren Abgang vom BVB in Verbindung gebracht. Angeblich wollen die Schwarz-Gelben 100 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler haben, die spanische Zeitung spekuliert über eine Transfersumme von 80 Millionen Euro für Nmecha. "Seine Verpflichtung würde einen Spielertyp einbringen, der sich von den bisherigen Optionen unterscheidet und besonders in Partien mit höchster Intensität wertvoll sein kann", so das Blatt.

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Seit den Abgängen von Toni Kroos und Luka Modric war die Real-Schaltzentrale die große Baustelle der Königlichen. Dass dort kein adäquater Ersatz für das Duo gefunden wurde, hat nach Ansicht vieler Experten zu den beiden titellosen Jahren unter Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa beigetragen.

Nmecha kommt in der laufenden Saison auf 17 Pflichtspiele in allen Wettbewerben für den BVB, in denen ihm fünf Tore gelangen. Für Deutschland hat er seit seinem Debüt im März 2023 bislang 15 Länderspiele gemacht (drei Tore).