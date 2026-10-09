Pau Victor, ehemaliger Stürmer des FC Barcelona, weiß ganz genau, wie kräftezehrend ein von Hansi Flick geleitetes Training sein kann.

"Hansi Flick mag fleißige Spieler, die nach dem Training noch im Fitnessraum bleiben. Flick verlangt im Training viel von einem, bei mehr als einer Trainingseinheit wurde mir schwindelig", erinnerte sich Victor, der Barca 2025 in Richtung Sporting Braga nach Portugal verließ, im Podcast Què t'hi jugues! des spanischen Radiosenders Cadena SER.

"Es gibt Videos, auf denen man mich und Gavi (Mittelfeldspieler von Barca, d. Red.) sehen kann, wie wir mit den Beinen in der Luft auf dem Boden liegen", plauderte Victor über die Zeit in Barcelona unter Flick aus dem Nähkästchen. Dass der deutsche Coach ganz besonders viel Wert auf absolute Top-Fitness seiner Stars legt, ist hinlänglich bekannt. Nur so kann er gewährleisten, dass alle Spieler sein lauf- und kraftintensives Gegenpressing auf den Platz bringen können.

Pau Victor war bei Barcelona unter Hansi Flick Edeljoker

"Der Ruf, den er als harter und anspruchsvoller Trainer hat, entspricht voll und ganz der Wahrheit", betonte Victor, der 2024/25 wettbewerbsübergreifend 29-mal unter Flick für Barcelona spielte (zwei Tore). Bei den Katalanen noch Edeljoker, ist der 24-Jährige in Braga Stammspieler und wichtiger Torjäger. In der laufenden Saison sind Victor in bisher zwölf Einsätzen schon fünf Treffer gelungen.

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Flick, im Camp Nou noch bis 2028 unter Vertrag, ist mit Barca derweil sehr erfolgreich. Beide bisherige LaLiga-Saisons unter dem ehemaligen Bundestrainer schlossen die Blaugrana als spanischer Meister ab, der Start in die laufenden Spielzeit war mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen inklusive satten 31 Toren herausragend.

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Die Tabelle führt Barcelona damit souverän an, auch der Start in die Champions League war mit einem klaren 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam gelungen. Am 2. Spieltag der CL-Ligaphase geht es für die Flick-Elf kommenden Dienstag zum türkischen Meister Galatasaray, zuvor spielt Barca noch am Samstag in LaLiga gegen Getafe.