Der Präsident des italienischen Fußballverbands nimmt Stellung zur Entlassung von Gattuso

Nach dem Ausscheiden gegen Bosnien stehen der italienischen Nationalmannschaft nun äußerst schwierige Monate voller Selbstkritik und Kontroversen bevor, nachdem sie es zum dritten Mal in Folge nicht geschafft hat, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Die italienische Nationalmannschaft spielte gegen Bosnien während der regulären Spielzeit und der beiden Verlängerungen 1:1 unentschieden, bevor das Elfmeterschießen mit einem 4:1-Ergebnis zugunsten von Džeko und seinen Teamkollegen ausging.

Angesichts dieser sich wiederholenden Katastrophe stellt sich die logische Frage: Wird die Azzurri-Mannschaft Trainer Gennaro Gattuso behalten?

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Daraufhin erklärte der Präsident des italienischen Fußballverbands, Gabriele Gravina, nach dem Spiel, er habe den ehemaligen Trainer von Marseille gebeten, zu bleiben.

Er fuhr fort: „Die Einstellung ist klar, insbesondere angesichts des Spielverlaufs. Ich gratuliere den Spielern. Es tut mir leid, dass viele die großartige Atmosphäre nicht zu schätzen wussten, die wir in den letzten Monaten dank ihrer Entschlossenheit und ihres Stolzes, unsere Fans glücklich zu machen, gemeinsam erlebt haben.“

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Er fuhr fort: „Ich gratuliere Gattuso, er ist ein großartiger Trainer. Wir hatten einige Missverständnisse bezüglich der Zukunft. Ich habe ihn, ebenso wie Buffon, gebeten zu bleiben.“

Er betonte: „Diese Niederlage kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen ausgezeichnet sind. Ihr habt alle das Spiel gesehen, und es gibt nicht viel hinzuzufügen. Gattuso hat die Spieler als Helden bezeichnet, sie haben ihr Bestes gegeben. Es gibt viele Bewertungen, die vorgenommen werden müssen. Ich unterstütze den technischen Bereich voll und ganz.“

Grafina fügte hinzu: „Was die politische Seite betrifft, so fällt dies in die Zuständigkeit des Bundesrats, den ich für nächste Woche zu einer Sitzung einberufen habe. Wir werden interne Bewertungen vornehmen. Ich verstehe die Diskussionen über die Forderung nach seiner Entlassung (Gattuso).“

Er fügte bei einer Pressekonferenz hinzu: „Ich bin an diesen Ablauf gewöhnt, aber die Bewertungen fallen in die Zuständigkeit des Bundesrats, wie es in den Vorschriften festgelegt ist.“