Joao Palhinha gilt beim FC Bayern München in diesem Sommer als klarer Verkaufskandidat, mit dem die Münchner dringend benötigtes Geld auf dem Transfermarkt einnehmen wollen. Der Portugiese selbst sieht seine Situation aber allem Anschein nach grundlegend anders: "Der Plan ist, meine Position hier zu behalten", sagte er der Abendzeitung nach dem Testspiel gegen Wehen Wiesbaden am Samstag.

In der vergangenen Saison wurde Palhinha von den Bayern an Tottenham ausgeliehen, doch die Londoner verzichteten darauf, die Kaufoption bei ihm zu ziehen.

Mit einem Verkauf will der FCB angeblich deutlich mehr als 20 Millionen Euro erzielen. Palhinha kostete die Bayern vor zwei Jahren noch 51 Millionen Euro und wurde mit einem bis 2028 laufenden Vertrag ausgestattet.

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Den will der Mittelfeldspieler nun der eigenen Aussage zufolge erfüllen - und dürfte dabei seinem Arbeitgeber einen Strich durch die Transferrechnung machen. Die Bayern müssen in diesem Sommer die teuren Zugänge Nene Brown (für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Ismael Saibari (für 50 Millionen Euro von PSV) zumindest zu einem größeren Teil noch mit Verkäufen gegenfinanzieren. Bisher nahmen sie jedoch erst knapp 35 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ein.

In der vergangenen Saison kam Joao Palhinha bei den Spurs in 45 Pflichtspielen auf sieben Tore und drei Assists.