Der Klub will ihn abgeben, aber der Portugiese hat nach eigener Aussage ganz andere Pläne als der FC Bayern.
Joao Palhinha gilt beim FC Bayern München in diesem Sommer als klarer Verkaufskandidat, mit dem die Münchner dringend benötigtes Geld auf dem Transfermarkt einnehmen wollen. Der Portugiese selbst sieht seine Situation aber allem Anschein nach grundlegend anders: "Der Plan ist, meine Position hier zu behalten", sagte er der Abendzeitung nach dem Testspiel gegen Wehen Wiesbaden am Samstag.
In der vergangenen Saison wurde Palhinha von den Bayern an Tottenham ausgeliehen, doch die Londoner verzichteten darauf, die Kaufoption bei ihm zu ziehen.
Mit einem Verkauf will der FCB angeblich deutlich mehr als 20 Millionen Euro erzielen. Palhinha kostete die Bayern vor zwei Jahren noch 51 Millionen Euro und wurde mit einem bis 2028 laufenden Vertrag ausgestattet.
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Den will der Mittelfeldspieler nun der eigenen Aussage zufolge erfüllen - und dürfte dabei seinem Arbeitgeber einen Strich durch die Transferrechnung machen. Die Bayern müssen in diesem Sommer die teuren Zugänge Nene Brown (für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Ismael Saibari (für 50 Millionen Euro von PSV) zumindest zu einem größeren Teil noch mit Verkäufen gegenfinanzieren. Bisher nahmen sie jedoch erst knapp 35 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ein.
In der vergangenen Saison kam Joao Palhinha bei den Spurs in 45 Pflichtspielen auf sieben Tore und drei Assists.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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