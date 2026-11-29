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Der FC Arsenal und Manchester City haben sich im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Besonders eine umstrittene Handspielentscheidung in der Schlussphase rückte dabei in den Mittelpunkt und sorgte bei den Skyblues für großen Ärger.

In der Nachspielzeit köpfte Josko Gvardiol den Ball aus kürzester Distanz in Richtung Tor. Der unmittelbar vor der Torlinie positionierte Viktor Gyökeres wehrte den Ball dabei mit beiden Händen ab, die deutlich vor seinem Körper positioniert waren. Für Manchester City hätte diese Szene die Chance auf den späten 3:2-Siegtreffer bedeutet.

Doch obwohl der VAR die Situation überprüfte, blieb ein Elfmeterpfiff aus. Schiedsrichter John Brooks ließ weiterspielen und beendete die Partie wenig später. Eine Entscheidung, die bei den Citizens auf wenig Verständnis stieß. Mehrere City-Spieler stellten den Unparteiischen nach dem Abpfiff zur Rede und verlangten offenbar eine Erklärung.

Doch nicht nur innerhalb der Mannschaft sorgte die Entscheidung für Diskussionen. Auch Experten und ehemalige Profis äußerten deutliche Kritik. "Wenn ich Trainer oder Manager von Manchester City wäre, würde ich mich darüber lautstark beschweren", sagte Manchester-United-Legende Gary Neville bei Sky Sports. "Manchmal springt man mit erhobenem Ellbogen, man springt aber nicht mit vor sich ausgestreckten Armen. Das ist eine schockierende Entscheidung."

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Noch deutlicher wurde die britische Boulevardzeitung The Sun: "Das ist wohl der offensichtlichste Elfmeter, den man sich vorstellen kann. Die Spieler von City sind außer sich - und das zu Recht." Auch der ehemalige City-Profi Micah Richards fand bei Sky Sports klare Worte und bezeichnete die Entscheidung als "schändlich". Seine Begründung: "Wann springt man so? Man springt nie so!"

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Was bedeutet das Unentschieden für die Tabelle der Premier League?

Manchester-City-Spieler Elliot Anderson konnte den ausbleibenden Strafstoß ebenfalls nicht nachvollziehen. "Ich glaube, sie haben gesagt, es sei eine natürliche Position. Aber seine Hände sind hier oben. Das ist keine natürliche Position. Ganz offensichtlich ist das keine natürliche Position. Aber so ist es nun einmal. Damit müssen wir umgehen und dagegen ankämpfen“, erklärte er nach der Partie.

Für City ist das ausgebliebene Strafstoßsignal auch mit Blick auf die Tabelle besonders bitter. Mit einem Sieg hätten die Citizens den Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal auf drei Punkte verkürzen können. Stattdessen bleibt die Lücke zwischen den beiden Titelkonkurrenten bei sechs Zählern.

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Dabei hatte zunächst Erling Haaland die Gäste in der 34. Minute in Führung gebracht, ehe Kai Havertz (40.) per Kopf für den Ausgleich sorgte. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Enzo Fernandez (48.) die Führung für City wieder her. Jurrien Timber sorgte schließlich in der 83. Minute für den 2:2-Endstand.