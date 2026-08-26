Nick Woltemades Aussichten auf eine erfolgreiche Zukunft bei Newcastle United sind nach dem überraschenden Trainerwechsel offenbar rosig.

Aus einem Bericht der Sport Bild geht hervor, dass der neue Coach Matthias Jaissle in Woltemade einen wichtigen Baustein für seine Mannschaft sieht. Demnach soll Jaissle Woltemade versichert haben, dass er ihn im Gegensatz zu Vorgänger Eddie Howe klar auf dessen Lieblingspositionen im Sturmzentrum oder als hängende Spitze sieht.

Howe hatte Woltemade teilweise in defensiveren Mittelfeldrollen eingesetzt, was Jaissle laut Sport Bild ziemlich verwundert. Er mache seinen deutschen Landsmann stark, gebe ihm die klare Richtung vor, seine insgesamt eher enttäuschende Premieren-Saison in Newcastle schleunigst abzuhaken und nach vorne zu blicken.

Jaissle, der nach Newcastles überraschender Trennung von Howe Anfang August von Al-Ahli aus Saudi-Arabien nach England kam, hatte Woltemade beim 2:2 gegen den FC Liverpool zum Premier-League-Auftakt am vergangenen Wochenende zwar 90 Minuten auf der Bank gelassen. Laut Sport Bild lag das allerdings vor allem darin begründet, dass der deutsche Nationalspieler nach seinem WM-Urlaub erst verspätet in die Vorbereitung eingestiegen war und dann zudem aufgrund einer Sommererkältung einige Tage lang pausieren musste und dementsprechend etwas zurückgeworfen wurde.

Was Jaissles Wertschätzung für Woltemade untermauert: Sport Bild zufolge klingelte der neue Trainer der Magpies bei Stuttgarts Chefcoach Sebastian Hoeneß durch, der beim VfB einst erfolgreich mit dem schlaksigen Angreifer zusammenarbeitete. Die Beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten als Nachwuchscoaches bei RB Leipzig und sind gut befreundet, Jaissle war in der Jugendabteilung der Sachsen einst Hoeneß' Co-Trainer.

Nick Woltemade bei Newcastle: Neuer Trainer fragte bei VfB-Förderer nach

In dem Gespräch über Woltemade holte sich Jaissle alle wichtigen Informationen über seinen neuen Spieler ein, fragte Hoeneß laut Sport Bild über die beste Position für den Ex-Stuttgarter aus und wollte auch wissen, was Woltemade abseits des Platzes wichtig ist. Beim VfB war jener als Teil einer Doppelspitze oder etwas hängend dahinter zum Nationalspieler avanciert, in diesen Rollen will ihn nun auch Jaissle wieder fördern.

Getty Images

Und weil er so viel von Woltemade hält, ist ein Verkauf, über den in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert wurde, bei Newcastle derzeit wohl auch kein Thema. Laut Sport Bild meldete zuletzt Premier-League-Konkurrent Nottingham Forest konkretes Interesse an Woltemade an, Newcastle habe allerdings umgehend abgeblockt.

Wie viel Ablöse hat Newcastle United für Nick Woltemade gezahlt?

Auch für den früheren Bundesliga-Star sei ein Abschied nach nur einem Jahr im bisherigen Sommer nie Thema gewesen, er fühle sich in Stadt und Verein wohl und wolle sich unbedingt durchsetzen. Die jüngsten Spekulationen über eine Rückkehr nach Deutschland zu RB Leipzig oder Borussia Dortmund stuft die Sport Bild als haltlos ein.

Woltemade war 2025 für satte 75 Millionen Euro Ablöse vom VfB nach Newcastle gewechselt, auf der Insel lief es für ihn nach verheißungsvollem Start allerdings nicht gut. Zwischenzeitlich blieb er sehr lange ohne Tor und fand sich regelmäßig auf der Ersatzbank wieder, hinzu kamen die ungewohnt defensiven Aufgaben, die ihm Ex-Coach Howe zuteilte. Unter dessen Nachfolger Jaissle soll es nun bergauf gehen, Woltemades Vertrag in Newcastle läuft noch bis 2031.