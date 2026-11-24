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Trotz der großen Verletzungssorgen und des Dramas um Harry Kane überstrahlt die Causa um Jamal Musiala aktuell alles andere beim FC Bayern. Der mächtige Aufsichtsrat geht öffentlich auf Konfrontationskurs zum eigentlich äußerst vertrauten Management des Spielers. Doch wer steckt eigentlich dahinter?

Die Ausgangslage ist seit Freitag klar: Als Karl-Heinz Rummenigge sich am Rande des Münchner Heimspiels gegen den 1. FC Köln (1:1) vor die Sky-Kamera stellte und über den Fall Jamal Musiala sprach, fielen auch die letzten Hüllen, die Ehrenpräsident Uli Hoeneß und auch CEO Jan-Christian Dreesen zuvor noch etwas sanfter abzustreifen versuchten. Rummenigges Aussagen aber waren eindeutig und unmissverständlich:

Dass Jamal Musiala in naher Zukunft trotz seiner neuronalen Dysfunktion, die unregelmäßig wohkl wegen einer noch nicht ganz optimal eingestellten Medikamention so genannte Absencen auslöst, sich wieder in absoluter Topform präsentieren wird, sei unwahrscheinlich. Ob er überhaupt jemals wieder der alte "Magic Musiala" wird, sei ebenfalls fraglich. Deshalb muss der astronomische Vertrag des 23-Jährigen, den dieser im Februar 2025 unterschrieben hatte und der ihm ein jährliches Grundgehalt in höhe von kolportierten 25 Millionen Euro garantiert, angepasst werden. Zudem merkte Rummenigge noch an, dass aktuell kein anderer Verein unter diesen Umständen bereit wäre, Musiala zu verpflichten.

Die Katze war aus dem Sack, viel kälter ging es auch nicht. In den Wochen und Tagen zuvor hatten sich Hoeneß und Dreesen zumindest noch an gewisse Nettiquette gehalten und von einem "Dilemma" für alle Beteiligten gesprochen. "Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen", hatte beispielsweise Hoeneß lediglich andeutungsweise gesagt und damit erste Brotkrumen auf dem Weg ins Rummenigge'sche verbale Knusperhäuschen knapp zwei Wochen später gelegt.

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Uli Hoeneß und das "Gentlemen's Agreement": Darum geht es im Zoff mit Musialas Beratern

Genau das ist nämlich nun Thema. Der Rekordmeister beharrt auf ein laut Süddeutsche Zeitung geschlossenes Gentlemen's Agreement, das Hoeneß im Sommer am Tegernsee seiner Ansicht nach mit Musialas Berater Christian Schmid infolge der Diagnose vor den ersten öffentlichen Zusammenbrüchen des Spielers in den Testspielen gegen RB Leipzig und Heidenheim geschlossen hatte.

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Zumindest für Hoeneß soll es eine mündliche Abmachung darüber geben, dass man sich zusammensetzen und Musialas Vertrag anpassen werde, sollte der Spieler in Folge seiner Erkrankung nicht an seine alten Leistungen anknüpfen können. Für die Bayern-Granden scheint dieser Punkt nun scheinbar erreicht.

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Zumal ein Bericht des Stern nahelegt, dass das Kontrollgremium um Hoeneß und Rummenigge den Verdacht hege, von Musialas Management nur unzureichend über den tatsächlichen Gesundheitszustand des Spielers informiert worden sei und sogar vermute, dass konkrete Details bewusst verschwiegen würden.

Am Montag der vergangenen Woche soll Musiala laut übereinstimmenden und nicht dementierten Medienberichten erneut eine Absence im Mannschaftstraining erlitten haben, der Aufsichtsrat soll davon erst im Laufe der Woche erfahren und sich letztlich dadurch zu dem drastischen öffentlichen Handeln gezwungen gesehen haben. Auch, weil die eigene Sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl, dem Hoeneß intern in der Causa in aller Deutlichkeit sechsmonatige "Tatenlosigkeit" attestiert haben soll, schwieg.

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Faktisch erlebt Musiala tatsächlich eine Seuchensaison, stand erst zweimal in der Startelf, steht bei zwei Toren und einer Vorlage und wurde von einer mysteriösen Muskelverletzung acht Wochen außer Gefecht gesetzt, obwohl offiziell nur von einem "kleinen Muskelfaserriss" die Rede war. Faktisch muss aber der Aufsichtsrat auch nicht vom Spieler oder der sportlichen Leitung über den Gesundheitszustand eines Spielers informiert werden.

Für Musialas Berater Schmid habe die Abmachung mit Hoeneß jedoch laut SID "nur" beinhaltet, weitere Gespräche zu führen, sollte sich Musialas Zustand nicht bessern. Und genau jene Gespräche wollten die Bayern-Granden Hoeneß, Rummenigge und auch Dreesen nun mit ihren öffentlichen Aussagen augenscheinlich erzwingen.

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Am Dienstag weilten Schmid und Tobias Altschäffl, ehemaliger Bayern-Chefreporter beim Axel-Springer-Verlag und mittlerweile Teil des Beraterteams von Musiala, an der Säbener Straße, um mit Eberl, CEO Dreesen und Präsident Herbert Hainer über die Situation zu sprechen.

Noch am Abend ließ der Eberl gegenüber der Bild verlauten, dass es dabei zu einem "sehr, sehr konstruktiven Gespräch" zwischen beiden Seiten gekommen sei. "Eigentlich haben wir schon die ganze Zeit sehr, sehr konstruktive, sehr, sehr gute Gespräche geführt - also über Monate oder eben im Grunde seit bekannt ist, was mit Jamal ist. Natürlich war jetzt noch mal die Aktualität der Anlass. Das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist: Dass wir mit Jamal reden wollen, nicht über Jamal. Das wurde doch jetzt sehr, sehr viel getan", so der FCB-Sportvorstand unmittelbar vor dem Abflug der Bayern-Mannschaft nach Nordfrankreich für das Auswärtsspiel gegen den OSC Lille am Mittwoch (21 Uhr).

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Eberl unterstrich, dass man zu einem "Konsens" gefunden habe, um endlich Ruhe in die Debatte zu bekommen: "Dass wir nicht in der Öffentlichkeit Themen austragen, sondern dem Jungen einfach die Unterstützung geben, die er verdient hat, um sein Level wieder zu erreichen." An diesen "Konsens" würden sich von nun an alle Verantwortlichen des FC Bayern halten.

Wer ist Jamal Musialas Berater und welche Verbindungen hat er zum FC Bayern?

Das Treffen an der Säbener Straße war einer der seltenen öffentlichen Auftritte von Schmid. Der Anwalt und Geschäftsführer der Beraterfirma 11WINS ist Musialas Hauptansprechpartner, tritt aber eigentlich ausschließlich im Hintergrund auf und meidet die Öffentlichkeit. Über seine eigens gegründete Marke SW/SIDELINE berät er auch Trainer und Offizielle, bei ihm steht beispielsweise auch Sandro Wagner seit 2026 unter Vertrag.

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Ein anonymer und angeblicher Insider der Branche beschreibt ihn in dem brisanten Stern-Bericht vom Dienstag als "kühl und rücksichtslos", allerdings auch als jemand, der sein Handwerk bestens versteht. Ein "Meisterwerk" sei der Vertrag aus Spielerperspektive gewesen, den Schmid für Musiala im Februar des vergangenen Jahres ausgehandelt habe.

Eine Annahme, die Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung im hauseigenen Podcast "Und nun zum Sport" am Montag indirekt stützt. Denn der geschlossene Vertrag bringt dem zuletzt so gebeutelten Offensivspieler laut SZ sogar bis zu 30 Millionen Euro im Jahr durch unterschiedliche verwinkelte Klauseln und "Nebenabsprachen" ein, die laut Schneider "tatsächlich von den Bayern in dem Moment auch gar nicht bis ins letzte Detail durchschaut" worden seien.

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Welche Klauseln das sein sollen, ist offen. Gesichert aber scheint, dass Musiala eine im Fußball freilich nicht unübliche Klausel der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall über sechs Monate im Vertrag stehen hat. Gesetzlich wären sechs Wochen Pflicht, im Profifußball sind längere Zeiträume aber üblich, in England lassen sich Profis beispielsweise oft die Lohnfortzahlung über die gesamte Vertragslaufzeit garantieren, unabhängig davon, ob die Spieler einsatzfähig sind oder nicht. Die Vereine sichern sich gegen das Risiko mit horrend teuren Versicherungen ab.

Für Verunsicherung aufseiten der Bayern soll laut TZ die Tatsache sorgen, dass die beiden Neurologen, die Musiala behandeln, von der Spielerseite ausgesucht wurden und bezahlt werden, ohne dass sich ein Klubarzt die Details der Diagnose genauer anschauen durfte.

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Sollte herauskommen, dass die Musiala-Seite vor der Verlängerung wichtige medizinische Details zurückgehalten hat, könnte das durchaus schwerwiegende Folgen für Schmids Berateragentur haben, die eigentlich seit Jahren gute und vertrauensvolle Beziehungen zu den Bayern pflegt. Schließlich schadet so etwas dem durchaus boomenden Geschäft, weil die Integrität des Spieler-Managements zur Disposition stünde. Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen verneinte am Rande der Jahreshauptversammlung am Samstag auf entsprechende Nachfrage, dass die Bayern-Verantwortlichen den Verdacht hegen würden, dass Musiala schon vor der Vertragsunterschrift im Februar 2025 von seiner Erkrankung wusste und diese den Bayern verschwiegen habe.

Musiala ist vielleicht der bekannteste, aber bei weitem nicht der einzige renommierte Bundesligaprofi, der von 11WINS vertreten wird - und auch nicht der einzige mit Bayern-Verbindung, weshalb das Verhältnis zwischen Schmid und den Münchnern eigentlich stets als vertrauensvoll und gut beschrieben wurde.

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Da wären beispielsweise - nur um ein paar Namen zu nennen - noch Can Uzun und Robin Koch von Eintracht Frankfurt, oder Maximilian Beier vom BVB, der international heiß begehrte Nicolo Tresoldi, das einstige Bayern-Juwel Paul Wanner, das mittlerweile für die PSV Eindhoven spielt, Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher und Wisdom Mike, die allesamt Bayern-Vergangenheit haben oder in Buchmanns Fall sogar noch dort unter Vertrag stehen, und auch Kennet Eichhorn von Bayer Leverkusen.

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FC Bayern und Schmids Spieler: Einer spaltete schon die Klubführung, einer wurde zum Glücksfall

Auch Letztgenannter wird wie Musiala hauptverantwortlich von Schmid betreut und löste vergangenen Sommer schon einmal einen internen Zwist beim deutschen Rekordmeister aus.

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Während Sportvorstand Eberl den damals noch 16-jährigen Eichhorn als Wunschspieler auserkoren hatte und den hochbegabten zentralen Mittelfeldspieler unbedingt per Ausstiegsklausel (kolportierte 9 bis 12 Millionen) verpflichten wollte, sollen Hoeneß und Rummenigge laut kicker ein Veto eingelegt haben. Schmids Agentur soll für Eichhorn nämlich neben der an Hertha BSC zu entrichtenden Ablöse auch ein üppiges Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro gefordert haben. Für einen damals 16-jährigen, der nur 19 Profispiele absolviert hatte. "Wahnsinn", würde Hoeneß so etwas vermutlich nennen.

Eichhorn wechselte letztlich zu Bayer Leverkusen - und machte bis dato kein einziges Spiel für die Werkself. Aufgrund einer in Folge eines schweren Magen-Darm-Infekts diagnostizierten Stoffwechselerkrankung musste Eichhorn zunächst stationär behandelt werden und befindet sich mittlerweile im Aufbautraining. Mutmaßlich wird er nach dem Jahreswechsel dann sein Debüt in Leverkusen geben.

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Einmal wurde die völlig überraschende Trennung zwischen einem Spieler und Schmids Agentur für die Bayern sogar zu einem Glücksfall. Denn hätte Leroy Sane sich im Mai 2025 nicht dazu entschlossen, sich fortan von Pini Zahavi und nicht mehr von Schmid vertreten zu lassen, hätte er sehr wahrscheinlich einen brandneuen Dreijahresvertrag mit einem Jahressalär von den Münchnern erhalten. "Die Unterschrift fehlt noch. Wir würden es gerne machen, Leroy auch", hatte Eberl damals verlauten lassen, nur um wenige Stunden später eines Besseren belehrt zu werden.

Ein ungeahnter und von allen Parteien eigentlich ungewollter Glücksfall für den Klub. Denn wäre Sane geblieben, so wäre beispielsweise Lennart Karl der Weg zu den Profis und seinem Durchbruch in seiner formidablen ersten Saison wohl verbaut gewesen, während Sane womöglich ähnliche Leistungen gezeigt hätte, wie er es nun bei Galatasaray tut. Dorthin war der heute 30-Jährige nämlich ablösefrei gewechselt. Der riesigen Euphorie bei seiner Ankunft ist nun aber große Frustration im Fanlager gewichen. In 16 Pflichtspielen hält Sane aktuell bei exakt null Torbeteiligungen.

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