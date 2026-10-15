Julian Brandt hat mit seinen Leistungen für Ajax nun auch den niederländischen Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart überzeugt. "Der macht das überragend", sagte van der Vaart der dpa und legte nach: "Der ist super. Der ist der beste Spieler von Ajax." Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Ajax-Star noch den Neuzugang von Borussia Dortmund kritischer gesehen: "Er ist zwar eine gute Verstärkung, aber wir müssen nicht dankbar sein, dass er bei Ajax spielt. Brandt muss froh sein", hatte er damals beim TV-Sender NOS erklärt.

Der Grund für den Sinneswandel sind die herausragenden Leistungen Brandts in Amsterdam: Der 30-Jährige kommt nach zwölf Pflichtspielen in allen Wettbewerben für seinen neuen Klub schon auf sechs Treffer. Zuletzt landeten sogar zwei davon bei der Abstimmung zum Tor des Monats September ganz vorne.

Auf die Erinnerung, dass er Brandt als "Schönwetter-Fußballer" bezeichnet habe, sagte van der Vaart nun lachend: "Ich war auch ein Schönwetter-Fußballer. Das war eigentlich ein Kompliment, nichts Negatives." Obwohl es für den offensiven Mittelfeldspieler bislang besser als erwartet läuft, hinkt Ajax den eigenen Ansprüchen noch hinterher: In der Tabelle der Eredivisie liegt die Mannschaft des neuen Trainers Michel nur auf dem fünften Platz, fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter und Erzrivalen Feyenoord aus Rotterdam.

Wie geht es für Julian Brandt mit Ajax weiter?

In der Conference League treten Brandt und Co. am Donnerstag am ersten Liga-Spieltag bei Hajduk Split in Kroatien an (18.45 Uhr). Trotz seiner starken Auftritte für die Amsterdamer war Brandt zuletzt nicht für den Mega-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp nominiert worden.

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"Ich versuche, den neuen Bundestrainer durch meine Leistungen zu überzeugen", sagte Brandt zuletzt. Er steht bei 48 Länderspielen für das DFB-Team (drei Tore).