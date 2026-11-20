Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Der FC Bayern hat auf der Suche nach einem neuen Linksaußen nun offenbar auch einen DFB-Durchstarter unter Jürgen Klopp ins Visier genommen.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich der FC Bayern München für die kommende Saison gerne auf der linken offensiven Außenbahn mit einem Back-Up für den nimmermüden Luis Diaz, der nach seiner Verletzung kurz vor seinem Comeback steht, verstärken würde.

Wie die Münchner tz berichtet, soll für den deutschen Rekordmeister dabei nun auch Deutschlands neues Offensiv-Juwel Derry Scherhant vom SC Freiburg in den Fokus gerückt sein, der sich neben Spielern wie Rio Ngumoha (Liverpool), Oskar Pietuszewski (Porto) oder Eli Junior Kroupi (Bournemouth) auf eine Liste potenzieller Kandidaten gesellt.

Bislang soll es zwischen den beiden Vereinen aber noch keine konkreten Gespräche bezüglich eines möglichen Transfers gegeben haben, wobei Scherhant, der angeblich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben könnte, auch noch bei zahlreichen anderen Klubs auf dem Zettel stehen soll.

Werbung Werbung

Der 24-Jährige war einer der großen Gewinner des zweiten Lehrgangs unter DFB-Coach Klopp und konnte seine überragende Leistung beim 5:0 gegen die Niederlande mit seinem ersten Länderspieltor im vierten Einsatz krönen. "Die können beide kicken, lieber Himmel!", schwärmte Klopp anschließend von Scherhant und Flügelpartner Brajan Gruda.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele Gladbach - Borussia Dortmund DAZN

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim DAZN

Union Berlin - RB Leipzig DAZN

Augsburg - Mainz 05 DAZN

Werder Bremen - Hamburger SV DAZN









Bei welchen Klubs hat Derry Scherhant in der Jugend gespielt?

Dabei sah es bei Scherhant zunächst lange gar nicht nach der großen Karriere aus. Als gebürtiger Berliner hatten die großen Klubs wie Hertha und Union zu Jugendzeiten lange keine Notiz von Scherhant genommen. Stattdessen musste sich der heutige Freiburger bei kleineren Vereinen durchschlagen und versuchen, auf sich aufmerksam zu machen - etwa beim SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem Berliner Sport-Club.

"Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht spielt in der Jugend, wenn man übersehen wird", hatte Scherhant vor einigen Tagen auf einer Pressekonferenz beim DFB-Team zu seinem Werdegang gesagt. Nun ausgerechnet im Berliner Olympiastadion, in seiner Heimat, getroffen zu haben, mache ihn "überglücklich".

Werbung

Während der Corona-Zeit musste er sich das Zusatztraining hart erkämpfen, da viele Plätze geschlossen waren. "Ich bin jeden Tag über den Zaun geklettert, habe gedribbelt, immer wieder aufs Tor geschossen. So schwer die Corona-Zeit für alle Menschen war – fußballerisch hat sie mir sehr geholfen", sagte er mal der Sport Bild. "Wenn auf dem einen Platz das Ordnungsamt kontrollierte, wechselten wir einfach auf den anderen – die Anlagen liegen direkt nebeneinander", erzählte er bei Sports Illustrated.

Über die Berliner Hertha, für die er fünf Jahre lang aktiv war, führte Scherhant der Weg 2025 schließlich zum SC Freiburg, wo er innerhalb kürzester Zeit zum unverzichtbaren Stammspieler für SC-Coach Julian Schuster und wenig später auch letztlich zum Nationalspieler reifte.