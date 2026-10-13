Während einige Medien, viele Experten und Teile der Fans die Geduld mit Liverpool-Star Florian Wirtz (23) verlieren, will Steven Gerrard (46) noch nicht den Stab über dem deutschen Nationalspieler brechen.

Ausgangspunkt war der blasse Auftritt von Wirtz bei Liverpools 0:3-Heimpleite im Premier-League-Kracher gegen Manchester City am Wochenende. Anschließend hagelte es Kritik an der Leistung des Spielgestalters. Unter anderem fand Gerrards langjähriger LFC-Kamerad Jamie Carragher (48) deutliche Worte und forderte Trainer Andoni Iraola (44) auf, Wirtz ab sofort auf die Bank zu setzen.

"Sein Selbstvertrauen ist am Boden, er spielt nicht gut genug", urteilte der langjährige Liverpool-Kapitän Gerrard bei 'Overlap Daily'. Für ihn ist klar: "Der Junge braucht Hilfe. Ich glaube, er benötigt Unterstützung von seinem Trainer, von seinen Co-Trainern. Und ich ich glaube, er braucht Hilfe von seinen erfahrenen Mitspielern."

Gerrard schätzt, dass Wirtz zu sehr wegen seiner Leistungen in den 14 Monaten auf der Insel grübelt und dadurch verkrampft. Das gelte es zu lösen - und zwar mit Support und nicht mit Degradierung: "Dieser Junge ist meiner Meinung nach ein großes Talent. Ich habe genug gesehen, um an ihn zu glauben und ihm eine Chance zu geben."

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Wie hoch war Liverpools Ablöse für Florian Wirtz?

Wirtz wechselte im Sommer 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum damaligen englischen Meister an die Anfield Road. Die hohen Erwartungen erfüllte er nur selten und der Welpenschutz für ihn ist offensichtlich in dieser Saison vorbei.

Eine Statistik von Statmuse zeichnet mittlerweile ein verheerendes Bild der Leistungen des offensiven Mittelfeldspielers. In 31 von 39 Ligaspielen blieb Wirtz dem Statistikportal zufolge ohne eine Torbeteiligung oder eine kreierte Großchance. In seiner gesamten Premier-League-Karriere leitete Wirtz nur vier Großchancen ein. Im Vergleich: In der Bundesliga bei Bayer waren es in sechs Spielzeiten insgesamt deren 57.

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Gerrard kann sich vorstellen, dass es hilfreich sein könnte, Wirtz in den kommenden Partien von der Bank zu bringen. Dagegen spricht aber das Verletzungspech in der Liverpooler Offensive: Neben dem Langzeitverletzten Hugo Ekitike (24) fehlten am Sonntag gegen City auch Alexander Isak (27), Cody Gakpo (27) und Dominik Szoboszlai (25).

"Ich glaube schon, dass es ihm helfen wird, wenn er bessere Spieler um sich herum hat", so Gerrard. Es habe "viele Veränderungen" gegeben und sein langjähriger Klub befinde sich daher "in einer kleinen Übergangsphase. Ob das angesichts der getätigten Investitionen nun richtig ist oder nicht, ist eine andere Debatte. Aber ich denke, Florian Wirtz braucht jetzt Unterstützung."

Steven Gerrard über Florian Wirtz: "Von ihm muss mehr kommen"

Von Wirtz selbst erwartet der Champions-League-Gewinner von 2005: "Von ihm muss mehr kommen, er muss einen Gang hochschalten und sich der schwierigen Situation bewusst werden. Aber meiner Meinung nach steckt in ihm ein toller Spieler."

Wirtz, der bei den Reds noch bis 2030 unter Vertrag steht, werde im Moment zweifelsohne "durchgeschüttelt", aber der Durchbruch sei weiter möglich: "Ich würde ihn noch nicht abschreiben. Dafür ist es meiner Meinung nach noch zu früh."

Liverpool trifft am Mittwochabend in der Königsklasse auf den Linzer ASK, anschließend wartet in der Premier League das Auswärtsspiel beim FC Brentford auf den Tabellenneunten.