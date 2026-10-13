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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

"Der Junge braucht Hilfe": Ex-Kapitän des FC Liverpool hat die Hoffnung bei Florian Wirtz noch nicht aufgegeben

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Champions League
S. Gerrard
F. Wirtz

Auf Florian Wirtz prasselt Kritik ein. Eine Liverpool-Legende aber wirbt um Unterstützung und hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Während einige Medien, viele Experten und Teile der Fans die Geduld mit Liverpool-Star Florian Wirtz (23) verlieren, will Steven Gerrard (46) noch nicht den Stab über dem deutschen Nationalspieler brechen.

Ausgangspunkt war der blasse Auftritt von Wirtz bei Liverpools 0:3-Heimpleite im Premier-League-Kracher gegen Manchester City am Wochenende. Anschließend hagelte es Kritik an der Leistung des Spielgestalters. Unter anderem fand Gerrards langjähriger LFC-Kamerad Jamie Carragher (48) deutliche Worte und forderte Trainer Andoni Iraola (44) auf, Wirtz ab sofort auf die Bank zu setzen.

"Sein Selbstvertrauen ist am Boden, er spielt nicht gut genug", urteilte der langjährige Liverpool-Kapitän Gerrard bei 'Overlap Daily'. Für ihn ist klar: "Der Junge braucht Hilfe. Ich glaube, er benötigt Unterstützung von seinem Trainer, von seinen Co-Trainern. Und ich ich glaube, er braucht Hilfe von seinen erfahrenen Mitspielern."

Gerrard schätzt, dass Wirtz zu sehr wegen seiner Leistungen in den 14 Monaten auf der Insel grübelt und dadurch verkrampft. Das gelte es zu lösen - und zwar mit Support und nicht mit Degradierung: "Dieser Junge ist meiner Meinung nach ein großes Talent. Ich habe genug gesehen, um an ihn zu glauben und ihm eine Chance zu geben."

Wie hoch war Liverpools Ablöse für Florian Wirtz?

Wirtz wechselte im Sommer 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum damaligen englischen Meister an die Anfield Road. Die hohen Erwartungen erfüllte er nur selten und der Welpenschutz für ihn ist offensichtlich in dieser Saison vorbei.

Eine Statistik von Statmuse zeichnet mittlerweile ein verheerendes Bild der Leistungen des offensiven Mittelfeldspielers. In 31 von 39 Ligaspielen blieb Wirtz dem Statistikportal zufolge ohne eine Torbeteiligung oder eine kreierte Großchance. In seiner gesamten Premier-League-Karriere leitete Wirtz nur vier Großchancen ein. Im Vergleich: In der Bundesliga bei Bayer waren es in sechs Spielzeiten insgesamt deren 57.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Gerrard kann sich vorstellen, dass es hilfreich sein könnte, Wirtz in den kommenden Partien von der Bank zu bringen. Dagegen spricht aber das Verletzungspech in der Liverpooler Offensive: Neben dem Langzeitverletzten Hugo Ekitike (24) fehlten am Sonntag gegen City auch Alexander Isak (27), Cody Gakpo (27) und Dominik Szoboszlai (25).

"Ich glaube schon, dass es ihm helfen wird, wenn er bessere Spieler um sich herum hat", so Gerrard. Es habe "viele Veränderungen" gegeben und sein langjähriger Klub befinde sich daher "in einer kleinen Übergangsphase. Ob das angesichts der getätigten Investitionen nun richtig ist oder nicht, ist eine andere Debatte. Aber ich denke, Florian Wirtz braucht jetzt Unterstützung."

Steven Gerrard über Florian Wirtz: "Von ihm muss mehr kommen"

Von Wirtz selbst erwartet der Champions-League-Gewinner von 2005: "Von ihm muss mehr kommen, er muss einen Gang hochschalten und sich der schwierigen Situation bewusst werden. Aber meiner Meinung nach steckt in ihm ein toller Spieler."

Wirtz, der bei den Reds noch bis 2030 unter Vertrag steht, werde im Moment zweifelsohne "durchgeschüttelt", aber der Durchbruch sei weiter möglich: "Ich würde ihn noch nicht abschreiben. Dafür ist es meiner Meinung nach noch zu früh."

Liverpool trifft am Mittwochabend in der Königsklasse auf den Linzer ASK, anschließend wartet in der Premier League das Auswärtsspiel beim FC Brentford auf den Tabellenneunten.

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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