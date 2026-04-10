Der FC Twente sendet ein unmissverständliches Signal an Ajax, Feyenoord und PSV

Wie Tubantia meldet, hat der FC Twente die Option im Vertrag von Mats Rots gezogen. Der 20-jährige Linksverteidiger, der laut Gerüchten bei Ajax, Feyenoord und PSV auf dem Zettel steht, bleibt damit bis Mitte 2028 beim Verein.

Der U-Nationalspieler zählt in dieser Saison zu den Entdeckungen bei Twente und steht laut Transferjournalist Mounir Boualin von SoccerNews auf der Liste aller drei „Traditionsklubs“.

Durch die vorzeitige Verlängerung steigert Twente den Marktwert des Linksfußes weiter; Transfermarkt taxiert ihn bereits auf 10 Millionen Euro.

Dennoch gilt es als unwahrscheinlich, dass der Verteidiger noch zwei weitere Spielzeiten in Enschede bleibt; seine Entwicklung beobachtet die gesamte Fußballszene aufmerksam.

Rots bestritt bisher 38 Pflichtspiele in der ersten Mannschaft von Twente. Dabei erzielte er fünf Tore und vier Vorlagen.

In der vergangenen Saison war er per Leihe bei Heracles Almelo aktiv. Für die niederländische U21 bestritt er bisher fünf Länderspiele.

Mats ist der jüngere Bruder des rechten Flügelstürmers Daan Rots (24), und Twente könnte mit seinem Vertrag ähnlich verfahren.