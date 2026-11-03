Der FC Bayern wollte ihn als "Notnagel": Ein Hoffnungsträger von Atletico Madrid steckt im Formtief

In der Schlussphase der Sommer-Transferperiode 2025 ging es äußerst hektisch zu beim FC Bayern. Nachdem die Münchner Kingsley Coman Mitte August nach Saudi-Arabien verkauft hatten, sollte unbedingt noch ein Offensivspieler kommen. Auf Ansage von Klubpatron Uli Hoeneß aber nur per Leihe.

Als aussichtsreicher Kandidat galt bald Ademola Lookman. Der Linksaußen hatte Atalanta Bergamo 2024 mit einem Dreierpack gegen Bayer Leverkusen zum Europa-League-Titel geschossen und war bei der Ballon-d'Or-Wahl auf einem starken 14. Platz gelandet. Nun wollte er Bergamo für einen größeren Klub verlassen, da kam das Interesse des FC Bayern gerade recht.

Lookman steht bei der Berateragentur Roof unter Vertrag, die unter anderem auch Konrad Laimer und Serge Gnabry betreut. Die Kommunikationswege waren kurz, eine Einigung zwischen Klub und Spieler soll schnell erzielt worden sein. Der Transfer scheiterte letztlich nur, weil sich der FC Bayern und Atalanta nicht auf Ablösemodalitäten einigen konnte.

Dem Vernehmen nach boten die Münchner eine Leihe samt Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro. Atalanta soll sich aber einen festen Transfer oder eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von rund 50 Millionen vorgestellt haben. Statt Lookman kam letztlich Nicolas Jackson für eine Leihgebühr von 15 Millionen vom FC Chelsea. Lookman wechselte im darauffolgenden Winter für 35 Millionen zu Atletico Madrid.

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Ademola Lookman steckt bei Atletico Madrid im Formtief

Während Jackson beim FC Bayern über weite Strecken enttäuschte, spielte Lookman eine starke Rückrunde für Atletico. In 24 Pflichtspielen gelangen ihm 13 Scorerpunkte. Darunter das wichtige 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona, das letztlich zum überraschenden Einzug ins Halbfinale führte.

Obwohl Lookman im Sommer nicht an der WM teilnahm und somit ausgeruht in die Saison startete, blieb er in den vergangenen Wochen weit hinter den Erwartungen zurück. Nach 14 Einsätzen hält der 29-jährige Nigerianer erst bei drei Scorerpunkten, zwei davon immerhin in der Champions League. Lookman traf beim 2:0-Sieg gegen Manchester United und legte das Tor beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart auf.

In der Primera Division wurde er zuletzt dreimal hintereinander zur Halbzeit ausgewechselt, ehe er am Samstag beim 2:0 gegen UD Levante erst in der Schlussphase ins Spiel kam. "Lookman ist aktuell vielleicht nicht in der besten Form, aber wir glauben weiterhin an ihn", befand Trainer Diego Simeone. "Wir brauchen ihn und wissen, was er dem Team geben kann."

Brauchen könnte Lookman aktuell übrigens auch der FC Bayern: Nach den Ausfällen von Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari herrscht vor allem auf dem linken Flügel - Lookmans Paradeposition - große Not. Beim Duell mit Atletico am Dienstag dürfte dort Linksverteidiger Alphonso Davies starten. Ach ja: Jackson kehrte nach einer enttäuschenden Saison im Sommer bekanntlich zum FC Chelsea zurück und spielt und trifft aktuell für Aston Villa.