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LookmanGetty Images
Nino Duit

Der FC Bayern wollte ihn als "Notnagel": Ein Hoffnungsträger von Atletico Madrid steckt im Formtief

Champions League
FEATURES
Bayern München
Atletico Madrid
A. Lookman
Atletico Madrid - Bayern München
N. Jackson

Im Sommer 2025 wollte der FC Bayern Ademola Lookman verpflichten. Stattdessen wechselte der Linksaußen zu Atletico Madrid - und sucht dort aktuell nach seiner Form.

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In der Schlussphase der Sommer-Transferperiode 2025 ging es äußerst hektisch zu beim FC Bayern. Nachdem die Münchner Kingsley Coman Mitte August nach Saudi-Arabien verkauft hatten, sollte unbedingt noch ein Offensivspieler kommen. Auf Ansage von Klubpatron Uli Hoeneß aber nur per Leihe.

Als aussichtsreicher Kandidat galt bald Ademola Lookman. Der Linksaußen hatte Atalanta Bergamo 2024 mit einem Dreierpack gegen Bayer Leverkusen zum Europa-League-Titel geschossen und war bei der Ballon-d'Or-Wahl auf einem starken 14. Platz gelandet. Nun wollte er Bergamo für einen größeren Klub verlassen, da kam das Interesse des FC Bayern gerade recht.

Lookman steht bei der Berateragentur Roof unter Vertrag, die unter anderem auch Konrad Laimer und Serge Gnabry betreut. Die Kommunikationswege waren kurz, eine Einigung zwischen Klub und Spieler soll schnell erzielt worden sein. Der Transfer scheiterte letztlich nur, weil sich der FC Bayern und Atalanta nicht auf Ablösemodalitäten einigen konnte.

Dem Vernehmen nach boten die Münchner eine Leihe samt Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro. Atalanta soll sich aber einen festen Transfer oder eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von rund 50 Millionen vorgestellt haben. Statt Lookman kam letztlich Nicolas Jackson für eine Leihgebühr von 15 Millionen vom FC Chelsea. Lookman wechselte im darauffolgenden Winter für 35 Millionen zu Atletico Madrid.

Ademola LookmanGetty Images
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03. Nov. 2026

FCB

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Ademola Lookman steckt bei Atletico Madrid im Formtief

Während Jackson beim FC Bayern über weite Strecken enttäuschte, spielte Lookman eine starke Rückrunde für Atletico. In 24 Pflichtspielen gelangen ihm 13 Scorerpunkte. Darunter das wichtige 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona, das letztlich zum überraschenden Einzug ins Halbfinale führte.

Obwohl Lookman im Sommer nicht an der WM teilnahm und somit ausgeruht in die Saison startete, blieb er in den vergangenen Wochen weit hinter den Erwartungen zurück. Nach 14 Einsätzen hält der 29-jährige Nigerianer erst bei drei Scorerpunkten, zwei davon immerhin in der Champions League. Lookman traf beim 2:0-Sieg gegen Manchester United und legte das Tor beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart auf.

In der Primera Division wurde er zuletzt dreimal hintereinander zur Halbzeit ausgewechselt, ehe er am Samstag beim 2:0 gegen UD Levante erst in der Schlussphase ins Spiel kam. "Lookman ist aktuell vielleicht nicht in der besten Form, aber wir glauben weiterhin an ihn", befand Trainer Diego Simeone. "Wir brauchen ihn und wissen, was er dem Team geben kann."

Brauchen könnte Lookman aktuell übrigens auch der FC Bayern: Nach den Ausfällen von Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari herrscht vor allem auf dem linken Flügel - Lookmans Paradeposition - große Not. Beim Duell mit Atletico am Dienstag dürfte dort Linksverteidiger Alphonso Davies starten. Ach ja: Jackson kehrte nach einer enttäuschenden Saison im Sommer bekanntlich zum FC Chelsea zurück und spielt und trifft aktuell für Aston Villa.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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