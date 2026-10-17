Wenn RB Leipzig am Samstag beim FC Bayern München gastiert, sind die Augen auch auf Christopher Nkunku gerichtet. Der Rückkehrer weist in der Allianz Arena eine erstaunliche Bilanz auf.

Nkunku, der im Sommer nach drei ernüchternden Jahren beim FC Chelsea und der AC Milan leihweise zu den Sachsen zurückgekehrte, gehört zu den erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen in der Heimspielstätte des deutschen Rekordmeisters.

Drei Treffer erzielte der Franzose während seines ersten Aufenthalts in Leipzig von 2019 bis 2023 in der Allianz Arena. Zuletzt traf er unmittelbar vor seinem 60 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Chelsea am 33. Spieltag der Saison 2022/23 bei der 1:3-Niederlage in München. Ebenfalls war Nkunku erfolgreich beim 3:3 Ende 2020 und beim 3:2-Sieg im Februar 2022. In Leipzig jubelte er hingegen kein einziges Mal gegen die Bayern.

Mit drei Toren steht Nkunku übrigens nicht an der Spitze der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen in der Allianz Arena. In Dodi Lukebakio (unter anderem ein Dreierpack für Fortuna Düsseldorf) und Markus Rosenberg (alle für Werder Bremen) stehen mit jeweils vier Treffern zwei andere Angreifer vor ihm in besagtem Ranking.

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Christopher Nkunku: Zwei Stürmer erzielten mehr Tore in der Allianz Arena

Am Samstag könnte Nkunku seine Ausbeute in Fröttmaning aber ausbauen - zwei Tore bräuchte er, um zum größten FCB-Schreck in der Allianz Arena zu avancieren. Komplett abwegig ist das ob seiner aktuellen Form zumindest nicht.

Erst am vergangenen Wochenende schnürte Nkunku beim 6:0-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt einen Dreierpack. Auch beim 5:0-Erfolg über den HSV war er erfolgreich. Hinzu kommen je ein Assist im deutschen Oberhaus und in der Champions League.

Allerdings kommt Leipzig mit einer erschreckenden Auswärtsbilanz in der noch jungen Spielzeit daher. Sowohl in der Bundesliga - 1:3 gegen Werder Bremen und 0:2 gegen Bayer Leverkusen - als auch in der Königsklasse (1:4 gegen Como 1907) unterlagen die Sachsen auf fremdem Terrain. Alle neun Ligapunkte holte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis vor heimischer Kulisse. Auch in der CL siegte RB zuhause (1:0 gegen PSV Eindhoven).

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FC Bayern dachte einst wohl über Transfer von Christopher Nkunku nach

Nkunku ist zunächst bis Saisonende an Leipzig ausgeliehen. Anschließend besitzt RB eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 28 Millionen Euro, um ihn fest von der AC Milan zu verpflichten. Zu den Rossoneri war der 28-Jährige erst im Jahr zuvor für 38 Millionen Euro Ablöse von Chelsea gewechselt, enttäuschte in Italien aber wie schon zuvor auf der Insel.

In den vergangenen Jahren hatte es auch immer wieder Gerüchte über ein angebliches Interesse der Bayern an Nkunku gegeben. Allen voran FCB-Sportvorstand Max Eberl, der Nkunku noch aus gemeinsamen Leipziger Tagen kennt, soll ein Fan des Torschützenkönigs der Saison 2022/23 sein. Ein Transfer kam bekanntlich nicht zustande.