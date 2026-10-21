Der FC Bayern bangt um Luis Diaz - Vincent Kompany macht sich "etwas Sorgen"

Der FC Bayern bangt nach dem 2:2 in der Champions League am Mittwochabend um Flügelstürmer Luis Diaz.

Der kolumbianische Nationalspieler saß gegen die Gunners zunächst überraschend nur auf der Bank. Eine Blessur aus dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Wochenende (6:1) war Schuld daran. 22 Minuten nach seiner Einwechslung in der 68. Minute für Ismael Saibari fasste er sich zunächst ans Bein und setzte sich dann auf den Rasen. Kurz vor dem Schlusspfiff musste er schließlich wieder ausgewechselt werden.

Cheftrainer Vincent Kompany sagte nach dem Spiel bei DAZN: "Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Aber wenn es das zweite Mal passiert, macht man sich immer etwas Sorgen." FCB-Sportvorstand Max Eberl erklärte: "Er hatte vor dem Spiel schon muskuläre Probleme und hat es nun wieder leicht gespürt. Wir wollten kein Risiko eingehen. Warten wir es ab."

Bei Diaz war vor seinen Problemen gegen Leipzig der Knoten geplatzt. Nachdem er zuvor vor allem Schwierigkeiten im Abschluss hatte, schnürte er gegen RB einen Dreierpack – verletzte sich aber eben auch leicht. Das war zunächst nicht bekannt gewesen. Kompanys lapidare Erklärung: "Wir sind in einer Phase mit so vielen Spielen und so wenig Erholungszeit. Dann kann so etwas passieren."

Eigentlich sollte Diaz auch gegen RB schon in der Schlussviertelstunde ausgewechselt werden, allerdings hatte Kompany sein Kontingent bereits ausgeschöpft. "Wir hatten ein bisschen Angst, dass etwas passiert ist", schilderte der Belgier. "Wir hatten eigentlich Glück, dass er am Dienstag trainiert hat, aber nicht zu 100 Prozent." Im Kracher gegen Arsenal wollte Diaz dann aber gerne im Kader stehen: "Heute morgen kam er und hat gesagt: 'Coach, ich will dabei sein.'"

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Auf Diaz und den FC Bayern wartet auch in den kommenden Tagen ein straffes Programm: Am Sonntag reisen die Münchener in der Bundesliga zum Tabellendritten SC Freiburg. Es folgt am Dienstag das DFB-Pokalspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Magdeburg. Wiederum vier Tage später empfängt der FCB in der Liga Borussia Dortmund.