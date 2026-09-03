Der FC Arsenal streicht eine Rekordablöse ein! Offensivstar wechselt zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien

Wie der Wüstenklub am Donnerstagabend bekannt gab, unterschrieb der 25-jährige Brasilianer einen Vertrag bis 2030. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 70 Millionen Euro betragen.

Damit übertrifft Martinelli Arsenals bisherigen Rekordabgang Alex Oxlade-Chamberlain. Der Engländer war 2017 für 38 Millionen Euro zum FC Liverpool, dem damaligen Klub des heutigen Bundestrainers Jürgen Klopp, gewechselt.

Martinelli war 2019 von seinem brasilianischen Jugendklub Ituano-SP nach London gekommen. In sieben Jahren bestritt er 278 Pflichtspiele für Arsenal und erzielte dabei 62 Tore.