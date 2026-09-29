"Der englische Fußball wird nie wieder derselbe sein": Presse fordert alle Premier-League-Titel von Manchester City

Nach dem Schuldspruch der Premier League gegen Manchester City im "Jahrhundertprozess" ist von einem "irreparablem Schaden" für den englischen Fußball die Rede. Von "schändlichem Verhalten", das eine "brutale" Strafe zur Folge haben müsse. Vor allem in britischen Medien werden Rufe nach drastischen Konsequenzen in der Finanzaffäre laut.

Die internationalen Pressestimmen zum Finanzskandal von Manchester City, nachdem der Verein offiziell für schuldig befunden wurde:

Pressestimmen zum ManCity-Skandal: ENGLAND

BBC: "Das Ausmaß ist absolut beispiellos, nicht nur in der Premier League, nicht nur im englischen Fußball, sondern im gesamten Sport. So bedeutend und ernst ist die Lage."

Daily Mail: "Nehmt Manchester City alle acht Premier-League-Titel weg und verurteilt den Klub zum Abstieg, weil er die Geschichte von Manchester United und Liverpool verfälscht hat. Der englische Fußball ist irreparabel beschädigt und wird nie wieder derselbe sein."

The Sun: "Dies ist nicht nur die Geschichte von Fehlverhalten, dies ist eine schonungslose Abrechnung mit einem schändlichen Verhalten historischen Ausmaßes. Kein Wunder, dass andere Vereine Blut sehen wollen. Die Strafe muss so brutal sein wie das Urteil. Dies ist ein dunkler Tag für Manchester City, dies ist ein dunkler Tag für den Fußball."

Pressestimmen zum ManCity-Skandal: FRANKREICH und ITALIEN

Le Parisien: "Nach der Mitteilung muss Manchester City mit dem Schlimmsten rechnen."

Gazzetta dello Sport: "Das Urteil ist nur ein Schritt in einer Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Es bleibt der Jahrhundertprozess für den englischen Fußball. (...) Dies ist ein großer Sieg für die englische Liga. Es beweist, dass die Premier League ihre Regeln durchsetzen kann und dass Vereine diese nicht einfach brechen dürfen. Trotz erheblicher Kritikpunkte in den letzten 15 Jahren geht die Premier League als Institution gestärkt daraus hervor.

Corriere dello Sport: "Die Sanktionen stehen noch nicht fest, doch das Urteil ist bedeutsam. Für den Klub könnte sich ein heikles finanzielles Problem ergeben: Entschädigungsforderungen von anderen Vereinen, die sich geschädigt fühlen."

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Pressestimmen zum ManCity-Skandal: SPANIEN und USA

El Mundo Deportivo: "Manchester City wurde offiziell für schuldig befunden und muss mit einer historischen Strafe rechnen, deren Details noch bekannt gegeben werden."

New York Times: "So schädlich das Urteil der Kommission für City auch sein mochte, die von der Premier League veröffentlichte Erklärung war um ein Vielfaches vernichtender. Der Verein wurde nicht nur in allen bis auf einen der über 100 Anklagepunkte für schuldig befunden, sondern die von der Kommission verwendete Sprache (...) ist verheerend für das Image sowohl des Vereins als auch, und das ist von großer Bedeutung, seiner Eigentümer in Abu Dhabi. Punktabzug? Ausschluss aus der Premier League? Jetzt ist nichts mehr ausgeschlossen."