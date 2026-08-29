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KloppGetty Images
Jochen Tittmar

"Der Beste, den ich je getroffen habe": Jürgen Klopp kontert Kritik von Uli Hoeneß gelassen

UEFA Nations League A
Jürgen Klopp
Deutschland

Jürgen Klopp hat sich zur Kritik von Uli Hoeneß an Marc Kosicke geäußert.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich bei Sky zur Attacke von Uli Hoeneß auf seinen Vertrauten Marc Kosicke geäußert und dabei gelassen reagiert.

Am Rande des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (5:1) bezog der 59-jährige Ex-BVB-Coach Stellung zur öffentlichen Aufregung um die Verpflichtung von Kosicke, der im Verband als "Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation" firmiert. Dieser werde "ein bisschen kritisch beäugt, weil es die Rolle nicht gab", sagte der neue Bundestrainer.

Hoeneß hatte zuvor im Zusammenhang mit der Personalie Kosicke gepoltert: "Klopp und Co. haben den DFB übernommen und das halte ich für falsch." Für den Ehrenpräsidenten des Rekordmeisters stellt die Einbindung des Beraters ein fundamentales Problem dar.

Von Klopp gab es dazu eine gewohnt direkte Antwort. Auf die Frage, wie Hoeneß' Kritik bei ihm ankam, sagte er: "Ja gar nicht, mir ist das auch völlig egal. Ich verstehe das total, es ist alles in Ordnung. Die Leute beurteilen Dinge, bevor wir irgendwas gemacht haben."

Jürgen KloppGetty Images

Jürgen Klopp kontert Hoeneß-Kritik an Kosicke

Inhaltlich verteidigte der Bundestrainer die personelle Erweiterung seines Stabs mit Nachdruck. Seit zwei Jahrzehnten halte die Zusammenarbeit mit Kosicke nun schon an. In bestimmten Bereichen sei sein Berater schlicht "der Beste, den ich je getroffen habe".

Die Rollenverteilung innerhalb der sportlichen Führung sieht Klopp klar strukturiert: "Wir müssen hier besser spielen und uns um alles andere auch kümmern, und ich bin Spezialist für bestimmte Bereiche. In anderen Bereichen gibt es bessere Menschen - und einer davon ist Mark Kosicke und deshalb ist er dabei."

Der Bundestrainer verwies auf die öffentliche Erwartungshaltung, mit der er konfrontiert wird: "Ich kann mich erinnern, in der Phase, wo noch nicht ganz klar war, wer macht es und so weiter, da hieß es immer: Man kann nicht nur den Trainer wechseln. Dann wechseln wir nicht nur den Trainer und dann sagen sie: 'Das hätten wir ja jetzt auch nicht machen müssen'." Mit Blick auf die Zukunft zeigte er sich gewiss: "Ich bin mir sicher, wir werden in einem Jahr über seine Rolle nicht mehr diskutieren, weil dann der Einfluss erkennbar sein wird."

imago-sport-1080363309.jpgIMAGO

Watzke konterte Hoeneß' Kritik an Kosicke

Hoeneß' Vorwurf eines angeblichen "Friendly Takeover" stieß auch bei der Verbandsspitze auf Widerstand. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke meldete sich zuvor bereits bei RTL/Sky zu Wort und hielt dagegen: "Da habe ich eben eine andere Meinung als er. Ich weiß nicht, was das mit 'Friendly Takeover' zu tun hat."

Watzke zog dabei einen Vergleich zur jüngsten Vergangenheit: "Die letzten beiden Bundestrainer kamen vom FC Bayern - mit Julian Nagelsmann und Hansi Flick. Da hat auch niemand gesagt, das ist ein Friendly Takeover des FC Bayern. Das ist mir dann etwas zu viel."

Neben Watzke reagierten auch die DFB-Vizepräsidenten Ralph-Uwe Schaffert und Hermann Winkler mit deutlicher Kritik gegenüber Sky auf die Aussagen des Bayern-Patrons.

Mittlerweile scheint der Dissens jedoch etwas abgekühlt zu sein: Nach Sky-Informationen habe der Bayern-Ehrenpräsident die Differenzen persönlich in einem Telefonat mit Kosicke aus dem Weg geräumt. Besagtes Gespräch verlief dem Vernehmen nach in einer guten sowie konstruktiven Atmosphäre.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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