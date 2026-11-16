"Der beste Abend in Tuchels Amtszeit!" Englische Presse jubelt nach Kane-Rekord und Sieg über Spanien

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Die englische Nationalmannschaft brilliert 60 Minuten lang gegen Weltmeister Spanien. Die heimische Presse jubelt und adelt auch Thomas Tuchel.

Besonders für den seit dem unnötigen Halbfinal-Aus bei der WM gegen Argentinien äußerst kritisch gesehenen Thomas Tuchel war das am Ende knappe 3:2 eine große Befriedigung.

Der deutsche Trainer wurde in der englischen Medienlandschaft nach dem Kraftakt in Spanien, bei dem Tuchels Team nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung eine halbe Stunde in Unterzahl einen knappen Vorsprung über die Zeit rettete, über den grünen Klee gelobt.

Die BBC wollte beispielsweise den "besten Abend in Tuchels Amtszeit" gesehen haben und schrieb von "60 Minuten Perfektion", auf die "30 Minuten Chaos" folgte. Elliott Anderson hatte Lamine Yamal per Notbremse im eigenen Sechzehner zu Fall gebracht und musste mit Rot vom Platz. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Mikel Oyarzabal, Spanien kam jedoch nur noch zum Anschluss durch Nico Williams (75.).

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"Eine halbe Stunde fühlt sich gegen eine solche Mannschaft in Unterzahl an wie zwei Stunden", gab Tuchel anschließend Einblicke in sein Seelenleben und betonte: "Ohne die Rote Karte wären wir der klare Sieger gewesen." Generell habe er "eine brillante Leistung" seiner Mannschaft gesehen, "eine fantastische Vorstellung von Anfang bis Ende".

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Auch die Daily Mail würdigte den Einsatz von Tuchels Mannschaft: "England sorgt für ein Spektakel: Die Three Lions beenden die Unbesiegbarkeit des Weltmeisters Spanien und liefern Thomas Tuchel den Beweis, dass sein Coaching tatsächlich funktioniert." Der Telegraph sprach von einer "magischen Nacht in Madrid" und der Guardian mit Blick auf die lange Unterzahl gar von einer "heldenhaften" Leistung.

Schon bevor Anderson den Three Lions mit seinem Platzverweis einen Bärendienst erwiesen hatte, ging es zwischen England und Spanien hoch her. Kurz vor der Pause holte Harry Kane einen Elfmeter gegen Pau Cubarsi raus, verwandelte zielsicher zur Führung und schrieb ganz nebenbei nach seinem Rekordspiel gegen Kroatien erneut Geschichte. Kane erzielte im siebten Auswärtsspiel der Three Lions einen Treffer, das gelang vor ihm nur Tom Finney im Zeitraum zwischen September 1946 und Mai 1948.

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Warum ging Bellingham auf Cucurella los?

Der Elfmeterszene ging eine Auseinandersetzung zwischen den Real-Teamkollegen Marc Cucurella und Jude Bellingham voraus. Cucurella war bei Andersons Pass auf Kane unsanft am Sprunggelenk getroffen worden und wälzte sich vor angeblicher Schmerzen am Boden, um womöglich eine VAR-Überprüfung zu provozieren. Bellingham knöpfte sich den immer noch am Boden liegenden Cucurella mit deutlichen Worten vor, redete auf den Spanier ein und wollte ihn sogar hochziehen, ehe Lamine Yamal und Oyarzabal ihrem Teamkollegen zu Hilfe kamen.

Beim Gang in die Katakomben kochten die Emotionen dann erneut hoch: Ezri Konsah, Ben White und Bellingham legten sich mit Martin Zubimendi, Fabian Ruiz und dem zuvor noch so leidenden Cucurella an. Im Spielertunnel herrschte Aufruhr und es kam zu einem kleinen Handgemenge.

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Nach der Pause erhöhten dann ausgerechnet Konsa per Kopf nach einer Ecke und White auf Vorlage von Bellingham auf 3:0, ehe Andersons Platzverweis die Sache in Madrid nochmal spannend machte. James Trafford rettete den Sieg der Three Lions mit einer spektakulären Doppelparade gegen Aymeric Laporte und Fermin Lopez in der Nachspielzeit.

Durch den Sieg in Spanien sprang England auf Platz eins der Nations-League-Gruppe. Sowohl die Three Lions, als auch die Furia Roja stehen damit im Viertelfinale der Nationenliga.