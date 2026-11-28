Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Miron Muslic rechnete nach dem Debakel von Paderborn gnadenlos mit seinen Spielern ab.

"Der Auftritt war eine Schande. Ich schäme mich in Grund und Boden. Keiner der Führungsspieler, mit Ausnahme von Loris Karius, ist in der Lage, die Mannschaft zu führen", sagte der Trainer von Schalke 04 nach dem 1:8 (0:3) im Aufsteigerduell beim SC Paderborn bei DAZN.

Die Buhrufe und Pfiffe der Anhänger schmerzten eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund besonders. "Wir zerstören im Eiltempo, was wir uns erarbeitet haben. Wir haben Schalke im Stich gelassen. Es schaut nicht gut aus", sagte Muslic und ergänzte bei Sky: "In dieser Konstellation, jetzt, sind wir nicht bundesligatauglich."

Sportvorstand Frank Baumann stärkte Muslic trotz des desaströsen Auftritts den Rücken. "Nein", antwortete Baumann auf die Frage, ob der Trainer wackle: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen." Baumann forderte von der Mannschaft, "in den nächsten Wochen und Monaten ganz anders aufzutreten".