"Der Anfang war katastrophal": Didier Deschamps hadert mit den ersten Minuten der Niederlage gegen Deutschland

Rudi Völler hatte ein "Glücksgefühl", Didier Deschamps haderte mit dem Start in das Freundschaftsspiel.

WAS IST PASSIERT? Während Interimsbundestrainer Rudi Völler nach dem 2:1-Sieg Deutschlands gegen Frankreich große Erleichterung verspürte, war Frankreichs Trainer Didier Deschamps angefressen. Vor allem die Anfangsphase, in der Thomas Müller die DFB-Elf in Dortmund in Front geschossen hatte, missfiel dem Ex-Profi.

WAS WURDE GESAGT? "Das tut einfach gut nach den letzten Niederlagen", erklärt Völler, der weiter ausführte: "Die erste halbe Stunde war es eine Top-Leistung, das muss man schon sagen. Wenn man gegen so eine klasse Mannschaft wie Frankreich in Führung geht, ist das natürlich der Idealfall. Danach haben wir wunderbar gefightet, haben stabil gestanden und wenig zugelassen. Das 2:0 war dann eine Befreiung für uns alle. Dieses Glücksgefühl, das tut gut."

Deschamps, mit dem Völler einst gemeinsam für Olympique Marseille gespielt hatte, sagte: "Der Anfang des Spiels war katastrophal. Besonders was die Aggressivität betrifft. Danach haben wir uns ein wenig erholt. Man weiß nicht, ob wir gewonnen hätten, wenn Kylian Mbappé und Olivier Giroud dabei gewesen wären. Deutschland war ein guter Gegner."

