Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoDeportivo de A Coruna
Abanca-Riazor
team-logoOsasuna Pamplona
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Deportivo La Coruña gegen Osasuna heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Deportivo de A Coruna - Osasuna Pamplona
Deportivo de A Coruna
Osasuna Pamplona
La Liga

Alle Infos dazu, wie Ihr das heutige LaLiga-Spiel zwischen Deportivo de A Coruna und Osasuna live sehen könnt.

So sehen Sie Deportivo de A Coruna gegen Osasuna mit einem VPN

Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einer anderen Region der Welt nutzen, in der Geoblocking greifen könnte? Dabei kann ein Virtual Private Network (VPN) helfen.

DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
  • Besorgen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.
  • Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 11
Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna vs Osasuna Pamplona Aufstellungen

4-2-3-1
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Aufstellung
Osasuna Pamplona crest
Osasuna Pamplona
OSA
4-3-3
Leo RománLeo RománG. QuagliataG. QuagliataJosé GiménezJosé GiménezAdrià AltimiraAdrià AltimiraM. LoureiroM. LoureiroD. MellaD. MellaL. CruzL. CruzM. SorianoM. SorianoL. AmatucciL. AmatucciYeremay HernándezYeremay HernándezB. NsongoB. NsongoS. HerreraS. HerreraV. RosierV. RosierA. BretonesA. BretonesF. BoyomoF. BoyomoA. CatenaA. CatenaJ. MoncayolaJ. MoncayolaM. GomezM. GomezI. MunozI. MunozJ. DubasinJ. DubasinA. BudimirA. BudimirR. MoroR. Moro
Osasuna Pamplona crest
Osasuna Pamplona
OSA
4-2-3-1
Deportivo de A Coruna

Startelf

Osasuna Pamplona

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Hidalgo
  • J. Arrasate

Deportivo de A Coruña empfängt Osasuna im Abanca-Riazor in La Coruña zu einer LaLiga-Partie, die für beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte wichtig ist.

Die Mannschaft von Antonio Hidalgo geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: Auf einen Sieg gegen Auriense in der Copa del Rey folgte eine 0:1-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Liga. Nach einem Unentschieden gegen Levante und zwei Niederlagen in Folge steht Deportivo auf Platz 13. Zu Hause will das Team wieder konstanter werden.

Osasuna verlor sein jüngstes LaLiga-Spiel mit 0:2 gegen Sevilla, feierte unter der Woche aber auch einen deutlichen Sieg gegen Atletico Calatayud in der Copa del Rey. Die Mannschaft von Jagoba Arrasate steht auf Platz 15 und braucht Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Das Abanca-Riazor ist für Gastmannschaften ein schwieriges Pflaster. Deportivo setzt auf die Unterstützung des Heimpublikums, um drei Punkte zu holen. Die Gastgeber haben gezeigt, dass sie Tore erzielen können, doch ihre Defensivbilanz gab in den vergangenen Wochen Anlass zur Sorge.

Bei Osasuna führt Ante Budimir den Angriff an und steht im Mittelpunkt der Offensive. Die Gäste haben die Qualität, Deportivo Probleme zu bereiten: Die Gastgeber kassierten in jedem ihrer letzten drei Pflichtspiele ein Gegentor.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen