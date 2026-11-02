So sehen Sie Deportivo de A Coruna gegen Osasuna mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Deportivo de A Coruña empfängt Osasuna im Abanca-Riazor in La Coruña zu einer LaLiga-Partie, die für beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte wichtig ist.

Die Mannschaft von Antonio Hidalgo geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: Auf einen Sieg gegen Auriense in der Copa del Rey folgte eine 0:1-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Liga. Nach einem Unentschieden gegen Levante und zwei Niederlagen in Folge steht Deportivo auf Platz 13. Zu Hause will das Team wieder konstanter werden.

Osasuna verlor sein jüngstes LaLiga-Spiel mit 0:2 gegen Sevilla, feierte unter der Woche aber auch einen deutlichen Sieg gegen Atletico Calatayud in der Copa del Rey. Die Mannschaft von Jagoba Arrasate steht auf Platz 15 und braucht Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Das Abanca-Riazor ist für Gastmannschaften ein schwieriges Pflaster. Deportivo setzt auf die Unterstützung des Heimpublikums, um drei Punkte zu holen. Die Gastgeber haben gezeigt, dass sie Tore erzielen können, doch ihre Defensivbilanz gab in den vergangenen Wochen Anlass zur Sorge.

Bei Osasuna führt Ante Budimir den Angriff an und steht im Mittelpunkt der Offensive. Die Gäste haben die Qualität, Deportivo Probleme zu bereiten: Die Gastgeber kassierten in jedem ihrer letzten drei Pflichtspiele ein Gegentor.