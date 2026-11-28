Deportivo La Coruña gegen Barcelona mit einem VPN sehen

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. Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Barcelona reist am Sonntag ins Abanca-Riazor nach La Coruña, wo in LaLiga das Spiel gegen Deportivo La Coruña ansteht. Der Tabellenführer trifft auf einen Aufsteiger, der auf Platz zwölf steht.

Bei Deportivo lief es in den vergangenen Wochen wechselhaft. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Liga mit 1:3 gegen Deportivo Alaves und gewann wettbewerbsübergreifend zwei ihrer vergangenen fünf Spiele.

Im Angriff der Gastgeber steht ein bekanntes Gesicht: Pierre-Emerick Aubameyang, früher Stürmer bei Barcelona, hat an jedem der ersten fünf LaLiga-Spieltage von Deportivo getroffen und dürfte gegen seinen ehemaligen Klub in der Startelf stehen.

Barcelona kommt nach einem 4:1-Auswärtssieg bei Sabah in der Champions League am Mittwoch in guter Form an. Anthony Gordon traf in Baku zweimal und wurde für seine Leistung zum Spieler der Woche in der Champions League gewählt.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat zudem ihre vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 3:2 in der Liga gegen Villarreal. Am 8. Dezember folgt ein Heimspiel gegen Manchester City in der Champions League.

Flick muss bei der Reise nach Galicien auf mehrere Spieler verzichten, darunter den verletzten Lamine Yamal. Fermin Lopez ist gesperrt.

Hier findet Ihr alle Informationen zum TV-Sender, zu den Livestream-Möglichkeiten und zum Anstoß.

Die TV-Sender und Livestream-Möglichkeiten für Deportivo gegen Barcelona sind unten aufgeführt. Prüft vor dem Anstoß, welcher Anbieter das Spiel in Eurer Region überträgt.

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