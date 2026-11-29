Deportivo La Coruña gegen Barcelona: Die LaLiga-Vorschau

Barcelona ist in Topform, muss Real Madrid aber mit einem Sieg auf Abstand halten

Barcelona reist am Sonntag zum LaLiga-Spiel gegen Deportivo La Coruña ins Abanca-Riazor. Der Tabellenführer hat eine ereignisreiche Woche hinter sich und rechnet sich gute Chancen aus, seinen Vorsprung an der Spitze auszubauen. Die Mannschaft von Hansi Flick besiegte Sabah am Mittwochabend in der Champions League in Baku mit 4:1. Anthony Gordon traf doppelt, auch Karim Adeyemi und Gabriel Jesus erzielten Tore. Barcelona traf innerhalb von zehn Minuten in der zweiten Halbzeit dreimal.

Am Wochenende zuvor holte Barcelona gegen Villarreal einen Zwei-Tore-Rückstand auf und gewann im Camp Nou mit 3:2. Damit blieb der Vorsprung auf Real Madrid bei drei Punkten. Barcelona hat zwölf seiner 13 Ligaspiele in dieser Saison gewonnen.

Getty Images

Depor muss konstanter werden

Deportivo geht mit weniger beständiger Form in die Partie. Die Mannschaft von Antonio Hidalgo verlor zuletzt bei Alaves mit 1:3 und steht auf Tabellenplatz zwölf.

Anfang des Monats gewann Deportivo allerdings mit 2:1 gegen Osasuna und holte gegen Espanyol ein torloses Unentschieden. Die Fans im Riazor erwarten gegen den Tabellenführer eine stärkere Leistung. Dabei ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem früheren Barcelona-Spieler Pierre-Emerick Aubameyang. Der weit gereiste, 37 Jahre alte Stürmer kommt in dieser Saison auf fünf Tore und zwei Vorlagen.

Getty Images

Wichtige Zahlen und Verletzungen

In allen 16 jüngsten Spielen Barcelonas fielen mehr als 2,5 Tore.

Deportivo blieb in den letzten zehn Duellen mit Barcelona ohne Spiel zu null, obwohl dies das erste H22 zwischen den beiden Teams seit 2018 ist.

Barcelona hat in dieser Saison alle sechs Auswärtsspiele in LaLiga gewonnen.

So stark Barcelonas Offensive ist, in den letzten 16 Spielen blieb die Mannschaft nur dreimal ohne Gegentor.

Voraussichtliche Aufstellungen

Depor (4-4-2): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez; Nsongo, Aubameyang.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Personal und Kader