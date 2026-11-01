So seht Ihr Deportivo de A Coruna gegen Osasuna mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter besuchen. Ruft die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Deportivo de A Coruña empfängt Osasuna im Abanca-Riazor in La Coruña zu einem LaLiga-Spiel, das für beide Teams in der unteren Tabellenhälfte von Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Antonio Hidalgo geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: Auf einen Sieg gegen Auriense in der Copa del Rey folgte eine 0:1-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Liga. Nach einem Unentschieden gegen Levante und zwei Niederlagen in Folge steht Deportivo auf Platz 13 und will zu Hause wieder konstanter auftreten.

Osasuna verlor sein jüngstes LaLiga-Spiel mit 0:2 gegen Sevilla, feierte unter der Woche aber auch einen ungefährdeten Sieg gegen Atletico Calatayud in der Copa del Rey. Die Mannschaft von Jagoba Arrasate steht auf Platz 15 und braucht Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Das Abanca-Riazor ist für Gastmannschaften ein schwieriges Pflaster. Deportivo wird auf die Unterstützung des heimischen Publikums setzen, um drei Punkte zu holen. Die Gastgeber haben gezeigt, dass sie Tore erzielen können, doch ihre Defensivbilanz gab in den vergangenen Wochen Anlass zur Sorge.

Bei Osasuna führt Ante Budimir den Angriff an und steht im Mittelpunkt der Offensivbemühungen. Die Gäste haben die Qualität, einer Deportivo-Mannschaft Probleme zu bereiten, die in jedem ihrer letzten drei Pflichtspiele ein Gegentor kassiert hat.

In diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die in der LaLiga-Tabelle nur zwei Plätze trennen. Im Folgenden erfahrt Ihr alle Einzelheiten dazu, wie Ihr das Spiel live sehen könnt.

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