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La Liga
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Deportivo de A Coruna gegen Osasuna heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Deportivo de A Coruna - Osasuna Pamplona
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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr das heutige LaLiga-Spiel zwischen Deportivo de A Coruna und Osasuna live sehen könnt.

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Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 11
Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruña empfängt Osasuna im Abanca-Riazor in La Coruña zu einem LaLiga-Spiel, das für beide Teams in der unteren Tabellenhälfte von Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Antonio Hidalgo geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: Auf einen Sieg gegen Auriense in der Copa del Rey folgte eine 0:1-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Liga. Nach einem Unentschieden gegen Levante und zwei Niederlagen in Folge steht Deportivo auf Platz 13 und will zu Hause wieder konstanter auftreten.

Osasuna verlor sein jüngstes LaLiga-Spiel mit 0:2 gegen Sevilla, feierte unter der Woche aber auch einen ungefährdeten Sieg gegen Atletico Calatayud in der Copa del Rey. Die Mannschaft von Jagoba Arrasate steht auf Platz 15 und braucht Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Das Abanca-Riazor ist für Gastmannschaften ein schwieriges Pflaster. Deportivo wird auf die Unterstützung des heimischen Publikums setzen, um drei Punkte zu holen. Die Gastgeber haben gezeigt, dass sie Tore erzielen können, doch ihre Defensivbilanz gab in den vergangenen Wochen Anlass zur Sorge.

Bei Osasuna führt Ante Budimir den Angriff an und steht im Mittelpunkt der Offensivbemühungen. Die Gäste haben die Qualität, einer Deportivo-Mannschaft Probleme zu bereiten, die in jedem ihrer letzten drei Pflichtspiele ein Gegentor kassiert hat.

In diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die in der LaLiga-Tabelle nur zwei Plätze trennen. Im Folgenden erfahrt Ihr alle Einzelheiten dazu, wie Ihr das Spiel live sehen könnt.

Team-News und Kader

Deportivo de A Coruna vs Osasuna Pamplona Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Aufstellung
Osasuna Pamplona crest
Osasuna Pamplona
OSA
4-4-2
Leo RománLeo RománG. QuagliataG. QuagliataM. LoureiroM. LoureiroAdrià AltimiraAdrià AltimiraJosé GiménezJosé GiménezL. CruzL. CruzM. SorianoM. SorianoL. AmatucciL. AmatucciD. VillaresD. VillaresYeremay HernándezYeremay HernándezB. NsongoB. NsongoAitor FernándezAitor FernándezF. BoyomoF. BoyomoA. BretonesA. BretonesV. RosierV. RosierA. CatenaA. CatenaRubén GarciaRubén GarciaJ. MoncayolaJ. MoncayolaL. TorroL. TorroM. GomezM. GomezA. BudimirA. BudimirR. GarciaR. Garcia
Osasuna Pamplona crest
Osasuna Pamplona
OSA
4-2-3-1
Deportivo de A Coruna

Startelf

Osasuna Pamplona

Trainer

  • A. Hidalgo
  • J. Arrasate

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