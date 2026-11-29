So seht ihr Deportivo de A Coruna gegen Barcelona mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Barcelona reist am Sonntag nach La Coruna, wo im Abanca-Riazor das LaLiga-Spiel gegen Deportivo de A Coruna ansteht. Der Tabellenführer trifft auf einen Aufsteiger, der auf Platz zwölf steht.

Bei Deportivo lief es in den vergangenen Wochen wechselhaft. Das Team verlor zuletzt in der Liga mit 1:3 gegen Deportivo Alaves und gewann wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele.

Im Angriff der Gastgeber steht ein bekannter Name: Pierre-Emerick Aubameyang, früher Stürmer bei Barcelona, traf an jedem der ersten fünf LaLiga-Spieltage von Deportivo. Gegen seinen ehemaligen Klub wird er voraussichtlich in der Startelf stehen.

Barcelona reist nach einem 4:1-Auswärtssieg in der Champions League am Mittwoch gegen Sabah in starker Form an. Anthony Gordon erzielte in Baku zwei Tore und wurde für seine Leistung zum Champions-League-Spieler der Woche ernannt.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat zudem ihre letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 3:2 in der Liga gegen Villarreal. Am 8. Dezember folgt ein Heimspiel in der Champions League gegen Manchester City.

Flick muss bei der Reise nach Galicien auf mehrere Spieler verzichten, darunter den verletzten Lamine Yamal. Fermin Lopez ist gesperrt.