So seht Ihr Deportivo Alaves gegen Deportivo de A Coruna mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves empfängt Deportivo de A Coruna im Estadio Mendizorroza in Vitoria. Die LaLiga-Partie ist für beide Klubs in der zweiten Hälfte des Herbstspielplans von großer Bedeutung.

Alaves geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie und hat wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen. Der 6:1-Sieg gegen Anaitasuna FT in der Copa del Rey sorgte für etwas Erleichterung. Zwei LaLiga-Niederlagen in Folge gegen Celta Vigo und Barcelona offenbarten jedoch Schwächen, die Quique Sanchez Flores schnell beheben will.

Deportivo de A Coruna steht in der LaLiga-Tabelle drei Plätze vor Alaves und zeigte sich zuletzt widerstandsfähiger. Die Mannschaft von Antonio Hidalgo gewann in der Liga mit 2:1 gegen Osasuna und ließ einen Sieg gegen Auriense in der Copa del Rey folgen. Das jüngste 0:0 bei Espanyol deutet allerdings darauf hin, dass Deportivo noch nicht seine Bestform erreicht hat.

Die Gäste weisen in den jüngsten direkten Duellen eine gute Bilanz auf. Zudem bietet ihnen die Breite ihres Kaders Optionen im Angriff. Da David Mella und Yeremay Hernandez voraussichtlich zum Einsatz kommen, kann Deportivo über die Flügel für Gefahr sorgen.

Alaves setzt in der Offensive auf Lucas Boye. Antonio Martinez und Antonio Blanco sollen das Mittelfeld kontrollieren. Die Gastgeber brauchen eine starke Leistung, um Deportivo in Schach zu halten: Die Gäste haben in vier ihrer letzten fünf Spiele getroffen.

Beide Teams liegen in der Tabelle so nah beieinander, dass drei Punkte die Lage in der unteren Tabellenhälfte spürbar verändern könnten. Zu erwarten ist ein umkämpftes, körperbetontes Spiel, in dem sich keine der beiden Mannschaften viele Fehler erlauben kann.

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