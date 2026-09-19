Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars

20. Sept. 2026 - 16:05 Empower Field at Mile High

Die Denver Broncos empfangen die Jacksonville Jaguars in der zweiten Woche der NFL-Hauptsaison im Empower Field at Mile High in Denver, Colorado. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 22:05 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf zwei Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

So schauen Sie sich die Spiele überall mit einem VPN an

Wenn Sie im Ausland sind, nutzen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um Spiele über Ihren Streaming-Dienst zu sehen. Ein VPN wie NordVPN verschlüsselt Ihre Verbindung. Falls Sie unsicher sind, hilft der GOAL-Leitfaden zu VPNs für Sportstreams.

Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars – Mannschaftsnews

In diesem Spiel peilt Rookie-Quarterback Bo Nix seinen ersten NFL-Sieg an, während Trevor Lawrence und die Jaguars ihre Serie von neun Siegen in der Regular Season ausbauen wollen.

Die Broncos wollen sich nach der 31:10-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs schnell erholen, während die Jaguars mit dem 34:10-Erfolg gegen die Cleveland Browns im Rücken selbstbewusst anreisen.

Team-News der Denver Broncos

RJ Harvey (RB) (Oberschenkel) : Er verpasste zu Wochenbeginn das Training, nahm später jedoch wieder begrenzt teil. Als Denvers wichtigster Receiving Back steht er für viele Offensiv-Snaps bereit und gibt Bo Nix damit zusätzlichen Rückhalt.

Marvin Mims Jr. (WR) (Fuß) : Ein Einsatz ist höchst unwahrscheinlich. Er hat wegen einer Fußverletzung zwei Trainingseinheiten in Folge verpasst, was eine große Lücke in Denvers Return-Spiel und beim vertikalen Passangriff hinterlässt.

Jonah Elliss (OLB) (Schulter) und WR Troy Franklin (Knie) : Beide nahmen voll am Training teil und unterliegen am Sonntag keinen Einschränkungen.

Team-News der Jacksonville Jaguars

Brian Thomas Jr. (WR) (Schulter) & Foye Oluokun : Beide sind bisher "eingeschränkt einsatzfähig", doch die meisten Experten rechnen damit, dass sie auflaufen.

Jakobi Meyers (WR) (Daumen) & OL Cole Van Lanen (Knie) : Beide galten zu Wochenbeginn als "eingeschränkt", sind aber bei weiterem reibungslosen Verlauf auf dem Weg zum Einsatz.

Cristian Braswell (CB) (Knie) : Die Verantwortlichen nahmen ihn erst spät in den Trainingsbericht auf, daher bleibt sein Status bis zur Veröffentlichung der Inactive-Listen unklar.



