Denizlispor vs. Trabzonspor: LIVE-STREAM und TV - Türkischer Pokal heute live

Im türkischen Pokal steht das Achtelfinale bevor, unter anderem kommt es zum Kräftemessen zwischen Denizlispor und Trabzonspor. Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, 9. Februar 2022, um 18.30 Uhr im Denizli-Atatürk-Stadion in Denizli. Ob Ihr das Match live im Free-TV sehen könnt und welche LIVE-STREAMS abrufbar sind, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Einsam zieht Trabzonspor an der Spitze der türkischen Liga seine Kreise, neun Zähler Vorsprung bei einem Spiel weniger auf den ärgsten Verfolger Konyaspor sind ein deutliches Statement. Und die Form der Mannschaft von Trainer Abdullah Avci ist fast schon besorgniserregend gut, seit September setzte es lediglich eine einzige Niederlage in einem Pflichtspiel. Allen voran Spielmacher Marek Hamsik und Mittelstürmer Andreas Cornelius wissen in der laufenden Spielzeit zu gefallen.

Für den Gegner aus Denizlispor dürfte es insbesondere darum gehen, diese beiden Spieler über aufmerksame Defensivarbeit in den Griff zu bekommen und die somit die beste Offensive der türkischen Liga auszubremsen. Zudem bietet der Pokal eine Möglichkeit, den tristen Liga-Alltag ein wenig aufzuhellen - dort steht der Zweitligist nämlich auf dem 17. Tabellenplatz und läuft Gefahr, den Gang in die Drittklassigkeit antreten zu müssen.

Setzt sich der Favorit aus Trabzon durch oder gelingt Denizlispor die Überraschung? Am Mittwochabend steht die Entscheidung an - und Ihr könnt live dabei sein.

Denizlispor vs. Trabzonspor heute live im STREAM und TV: Das Achtelfinale im türkischen Pokal in der Übersicht

Begegnung: Denizlispor vs. Trabzonspor

Wettbewerb: Türkischer Pokal, Achtelfinale

Datum: 9. Februar 2022, 18.30 Uhr

Austragungsort: Denizli-Atatürk-Stadion, Denizli (Türkei) Denizlispor vs. Trabzonspor: Läuft der türkische Pokal kostenlos im Free-TV?

Noch sind einige Top-Klubs aus der Türkei im Pokal vertreten. Neben dem Team aus Trabzon kämpfen auch die Istanbuler Klubs Fenerbahce und Besiktas sowie Konyaspor, Tabellenzweiter der Süper Lig, um das Viertelfinal-Ticket.

Wer sich am Ende durchsetzen wird, steht noch in den Sternen. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, ist aber bereits jetzt schon fix - und im Free-TV wird das nicht sein. Denn die Rechte an der Übertragung liegen bei einem privaten Anbieter.

Denizlispor vs. Trabzonspor: Wo ist der türkische Pokal im LIVE-STREAM zu sehen?

Demzufolge braucht Ihr auch ein kostenpflichtiges Abonnement, um Trabzonspor gegen Denizlispor in voller Länge genießen zu können. Doch wer überträgt das Spiel?

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky definitiv nicht, das Unternehmen hält keinerlei Übertragungsrechte an diesem Wettbewerb. Diese liegen nämlich bei Sportdigital Fußball - dort könnt Ihr auch den LIVE-STREAM zur Partie abrufen.

Denizlispor vs. Trabzonspor: Der türkische Pokal heute im LIVE-STREAM auf Sportdigital Fußball

Sportdigital Fußball gehört zwar nicht zu den ganz großen Anbietern in puncto Live-Übertragungen, einige spannende Wettbewerbe gehören aber zum Portfolio. Dazu zählen neben dem türkischen Pokal auch die niederländische Eredivisie und die englische Championship. Um Zugriff zu erhalten, müsst Ihr Euch zuvor jedoch anmelden und ein Abo abschließen oder es bei Eurem Pay-TV-Paket hinzubuchen.

Für die direkte Registrierung bei Sportdigital Fußball gibt es verschiedene Möglichkeiten: Um das Angebot zunächst zu testen, könnt Ihr für 2,99 Euro einen Tagespass ergattern. Das Monatsabo ist für 4,99 Euro zu haben, das Jahresabo liegt preislich bei 44,99 Euro. Zudem gibt es noch eine weitere Alternative, die besonders für Kunden des Streamingdienstes DAZN interessant ist.

Denizlispor vs. Trabzonspor heute live: Türkischer Pokal dank Kooperation im LIVE-STREAM auf DAZN

Denn das Unternehmen aus München kooperiert mit Sportdigital Fußball und hat daher auch deren LIVE-STREAMS im Programm. Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo haben, wählt einfach eine passende Abo-Variante aus und sichert Euch Zugang zu Top-Wettbewerben wie der Bundesliga und der Champions League.

Als neuer DAZN-Kunde könnt ihr zwischen einem flexibel kündbaren Monats- und einem Jahresabo wählen. Ersteres kostet 29,99 Euro im Monat, Zweiteres ist entweder für 274,99 Euro jährlich oder 24,99 Euro in monatlichen Raten zu haben. Danach müsst Ihr nur noch die App runterladen, Euch einloggen, den entsprechenden LIVE-STREAM auswählen und das Spiel genießen.

Denizlispor vs. Trabzonspor heute live: Türkischer Pokal und mehr Live-Sport auf DAZN – weitere Informationen

Denizlispor vs. Trabzonspor heute live: Die Achtelfinal-Übertragung des türkischen Pokals in der Übersicht

Denizlispor vs. Trabzonspor heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre jeweilige Aufstellung bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.