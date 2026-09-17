Einem Bericht der Bild zufolge plant Klopp grundsätzlich weiterhin mit dem 30-jährigen Stürmer des VfB Stuttgart. Die beiden hätten sich sogar schon persönlich in Stuttgart für ein Gespräch über die Zukunft der Nationalmannschaft getroffen. Die Nichtnominierung sei einzig und alleine seinem Fitnesszustand geschuldet. Undav soll die anstehende Länderspielphase nutzen, um körperlich wieder in die Spur zu finden.

In den vergangenen Wochen plagte sich Undav mit hartnäckigen Problemen an der Achillessehne herum. Bei den ersten beiden Bundesligaspielen wurde er jeweils vorzeitig ausgewechselt, am Wochenende bei der 1:2-Pleite bei der TSG Hoffenheim kam er lediglich von der Bank.

In der Bundesliga wartet Undav in dieser Saison noch auf eine erste Torbeteiligung. Bei den beiden Siegen im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock und in der Champions League gegen Viking Stavanger gelangen ihm aber jeweils zwei Assists.

Welche Stuttgarter stehen in Jürgen Klopps erstem Kader?

In der vergangenen Saison war Undav mit wettbewerbsübergreifend 25 Toren der treffsicherste deutsche Stürmer, dazu gelangen ihm 14 Assists. Bei der WM-Blamage in Nordamerika zählte er als Superjoker zu einem der wenigen Lichtblicke in einer insgesamt enttäuschenden deutschen Nationalmannschaft. Beim Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay stand er in der Startelf, blieb aber wirkungslos. In bis dato 13 Länderspielen gelangen Undav starke neun Tore.

Wie Undav fehlen auch die beiden anderen Stuttgarter WM-Fahrer Angelo Stiller (25) und Jamie Leweling (25) in Klopps erstem Aufgebot. Mit dabei sind dafür Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25) und Chris Führich (28).